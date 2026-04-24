Na Žďársku hořely mladé stromky a tráva. V kraji jde o sedmý požár za týden

Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Později doplnila, že požár už se podařilo zlikvidovat. Nikdo se nezranil. Výši škody ani příčina požáru ještě nejsou známy.

Požár u Skřinářova na Žďársku. (24. dubna 2026)

Požár byl ohlášený přibližně v 15:30. K ohni postupně vyjelo 13 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s 13 cisternovými automobilovými stříkačkami a další technikou. Do hašení se zapojil i policejní vrtulník.

Menší požár listí a trávy v lese museli hasiči z Vysočiny likvidovat i v noci u Kozlan na Třebíčsku. Po 13:00 je zaměstnal také požár lesa u obce Vepřová na Žďársku. V posledních sedmi dnech, kdy je na Vysočině velmi větrné počasí, bylo požárů v přírodě v kraji sedm. Vyplývá to z informací na webu hasičů.

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

