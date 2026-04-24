Požár byl ohlášený přibližně v 15:30. K ohni postupně vyjelo 13 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s 13 cisternovými automobilovými stříkačkami a další technikou. Do hašení se zapojil i policejní vrtulník.
Menší požár listí a trávy v lese museli hasiči z Vysočiny likvidovat i v noci u Kozlan na Třebíčsku. Po 13:00 je zaměstnal také požár lesa u obce Vepřová na Žďársku. V posledních sedmi dnech, kdy je na Vysočině velmi větrné počasí, bylo požárů v přírodě v kraji sedm. Vyplývá to z informací na webu hasičů.
