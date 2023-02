Školáci na Vysočině si o jarních prázdninách užijí na lyžích i v muzeu

Naštěstí i Vysočina skýtá na dobu jarních prázdnin dostatek možností, kam lze vyrazit. Na své si přijdou sportovní nadšenci i milovníci nejrůznějších kulturních, společenských či zábavních akcí.

Především milovníci hraček všeho druhu si během jarních prázdnin přijdou na své ve Žďáře nad Sázavou. V budově Staré radnice vypukne v sobotu 25. února Festival IQ Play. Na putovní výstavě, kterou mají Žďárští zapůjčenou od spolku Inspirace Zlín, budou k vidění a hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, Montessori pomůcky, stavebnice, logické hry, dřevěné a smyslové hračky či zvětšeniny her. Exponáty mají za cíl rozvíjet logické myšlení i kreativitu zájemců napříč věkem.

„Festival je připraven tak, aby zabavil široké spektrum návštěvníků – dospělé, seniory, zdravotně znevýhodněné osoby a samozřejmě děti,“ popsala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. A kdo by měl hraní málo, může zamířit i do žďárského Regionálního muzea na Tvrzi, kde pokračuje výstava Retrohrátky představující hračky z dob socialismu. Součástí expozice jsou rovněž hrací koutky a stolky. Vzhledem k jarním prázdninám má muzeum výjimečně otevřeno i v pondělí.

Prázdniny v zoo s masopustem

Volné dny mohou děti strávit také v jihlavské zoo. Ta připravila hned několik akcí, jejichž společným tématem bude masopust. Po celý týden si budou moci návštěvníci vyplnit při prohlídce zahrady masopustní kvíz. „Díky němu se děti, ale i dospělí dozvědí, jaké zvířecí masky byly součástí masopustních průvodů,“ láká vedoucí vzdělávacího oddělení Pavla Jarošová.

Od pondělí až do pátku jsou připravena i komentovaná krmení zvířat. Krmení bude probíhat v půl dvanácté u lam guanako, ve dvanáct u prasat visajanských a o půl jedné u medvědů malajských. Ve čtvrtek a pátek se od 11 do 14 hodin mohou lidé podívat do vzdělávacího centra PodpoVRCH, kde se konají dny otevřených dveří.

Celý týden vyvrcholí masopustem. Ten se uskuteční v sobotu 25. února. V čase od 11 do 14 hodin si mohou děti vyrobit v centru PodpoVRCH zvířecí masky a nebude chybět ani malování na obličej. Ve 14 hodin pak vyrazí masopustní průvod od hlavní pokladny směrem k vesnici Matongo. „Děti, které dorazí do zoo ve zvířecí masce a zúčastní se průvodu, budou mít vstup v tento den do zoo zdarma,“ zve na akci ředitel zahrady Jan Vašák.

Do Muzea rekordů a kuriozit

Na školáky a jejich rodiče se přichystali také v pelhřimovském Muzeu rekordů. Jedním z prázdninových dárků je prodloužená otevírací doba. Otevřeno je sedm dní v týdnu od 9 do 17 hodin.

„Každý návštěvník navíc dostane malý dárek. A po celou dobu trvání prázdnin nabízíme slevu 20 procent na všechny druhy vstupného,“ připomíná Josef Vaněk z Agentury Dobrý den. A na co se mohou návštěvníci ze stovek exponátů například těšit? Přivítá je čtyřmetrový plyšový medvídek, uvidí mamuta upleteného v životní velikosti z březového proutí a zájemce o techniku upoutá třeba i motorka vysoustružená z 22 druhů dřeva.

Dovádět lze na sněhu i u vody

Kdo chce strávit prázdniny aktivně, může se vydat na některou z mnoha sjezdovek na Vysočině.

V provozu budou od rána do večera skiareály Šacberk, Luka nad Jihlavou na Jihlavsku, Křemešník na Pelhřimovsku, pojede i lanovka na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Na lyžaře je připravený také skiareál Fajtův kopec u Velkého Meziříčí.

V lyžařském areálu Čeřínek na Jihlavsku přichystali provozovatelé na neděli 26. února lyžařský závod pro malé i velké a širokou veřejnost. Obří slalom o pohár Čeřínku odstartuje v 10 hodin. Prezence soutěžících bude od devíti hodin. „Pro nás platí coubertinovské: ‚Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se‘,“ zvou k návštěvě pořadatelé.

Ten, kdo dá přednost vodě, může zavítat do jihlavského Vodního ráje, kde je pro návštěvníky připraveno kolo štěstí. Na něm si mohu vytočit slevu na jakoukoliv rodinnou vstupenku. I další jihlavský bazén na ulici Rošického je připravený na prázdniny, a to formou rozšířené provozní doby. Otevřeno bude mít například i akvapark Laguna v Třebíči. I zde provozovatelé reagují na školní prázdniny rozšířeným provozem. Ve všední dny bude přístupný od 11 až do 21 hodin.

Pokusy na hvězdárně

Pro děti od čtyř do 12 let v doprovodu rodičů je určená úterní Prázdninová laboratoř, která se uskuteční na hvězdárně v třebíčské Švabinského ulici. Malí i velcí návštěvníci si tam užijí odpoledne plné pokusů, jež si i sami vyzkoušejí. Na akci, kde se postupně vystřídají dvě skupiny zájemců, je ale třeba se dopředu přihlásit, a to na webu Domu dětí a mládeže Třebíč.

Program pro milovníky vláčků

Příznivci železnice a modelářství budou mít na Vysočině o vyžití postaráno. Třeba ve Velkém Meziříčí mohou až do neděle 26. února, vždy mezi 14. a 18. hodinou, zavítat na tradiční výstavu tamního Klubu železničních modelářů. Na návštěvníky čeká zhruba 144 metrů kolejí s 94 výhybkami. Po železnici v měřítku TT se bude prohánět množství mašinek, ve vymodelované krajině doplněných i silničními vozidly.

Nejen během víkendů, ale výjimečně i ve středu 22. února od 10 do 17 hodin bude ve Žďáře nad Sázavou otevřeno i Modelové království Žďár. To láká na kolejiště v měřítku H0 zpodobňující město a jeho blízké i vzdálenější okolí. Zaujímá plochu kolem 55 metrů čtverečních, je dlouhé zhruba 28 metrů a široké 1,8 metru. Celková délka kolejí se pohybuje kolem 600 metrů.