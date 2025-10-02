Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Autor:
  14:32
Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou nové administrativní prostory, domov mládeže, ale i kompletní zázemí pro chovatele nebo bioplynová stanice.

Vizualizace, jak by areál školy a školního statku po rozsáhlé modernizaci měl vypadat. | foto: Česká zemědělská akademie Humpolec

Cílem velkolepě pojaté investice je modernizovat výuku, rozšířit využívání soudobých technologií, odborných učeben a dílen. Podle ředitele Zdeňka Smištíka je třeba žáky připravit na budoucí kariéru mimo školu.

„Zemědělství prochází digitalizací a zaváděním moderních technologií. Škola má být vždy o krok napřed, aby absolventi rozuměli směřování oboru a pomáhali posouvat podniky vpřed. Rád bych, aby zemědělské obory získaly prestiž, kterou si zaslouží,“ uvedl Smištík.

Na úpravách budou škola i školní statek spolupracovat se svým zřizovatelem, Krajem Vysočina. Krajští radní už investiční záměr schválili. Na výstavbu nových částí areálu a vylepšení stávajících provozů má jít celkem 730 milionů korun.

Modernizace zvýší kvalitu výuky a posílí prestiž nejen České zemědělské akademie a školního statku, ale i Humpolce, který se stane jediným městem v republice s takto unikátním centrem zemědělského vzdělávání.

Zdeněk Smištíkředitel České zemědělské akademie Humpolec

Projekt by měl odstartovat už v příštím roce. Rozdělen bude do čtyř etap s tím, že poslední má skončit v roce 2034. „Počítáme s vybudováním nových kapacit domova mládeže, kanceláří, nových prostor pro praktickou i teoretickou výuku a dále kontejnerové bioplynové stanice. V dalších etapách vznikne nová jízdárna, mycí boxy pro zemědělskou techniku, truhlárna, bramborárna, teletník a pořídíme robotické dojičky,“ informoval hejtman Martin Kukla.

Dále bude rekonstruována kuchyně, jídelna, tělocvična, školní budova i domov mládeže v Nádražní ulici. „Objekty získají nové vnitřní prostory, zateplení, fasádu, okna a fotovoltaiku na střechách,“ doplnil ředitel školy.

Bioplynová stanice jako zdroj i učební pomůcka

Modernizace se podstatně dotkne i školního statku. V něm vyroste nová budova učiliště s učebnami, laboratořemi, dílnami a CNC centrem, venkovní učebna a vysázen bude ovocný sad. Rozšířený domov mládeže nabídne komfortní ubytování i prostory pro volný čas. V areálu vznikne také krytá jízdárna se stájemi, zázemí pro autoškolu, truhlářská dílna a bramborárna.

První fáze úprav počítá s odhadovanými náklady 128 milionů korun. Začít má v roce 2027 nebo 2028. Kraj peníze využije na rozšíření domova mládeže, vybudování silážních žlabů, bioplynové stanice, nových kanceláří pro administrativu, zázemí pro kynology a žáky oboru chovatel a také na vybudování nové váhy a skladu náhradních dílů a materiálu.

Couvat s traktorem a valníkem do garáže není snadné, přesvědčili se studenti

„Součástí projektu je i rozšíření fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm. Bioplynová stanice bude sloužit nejen jako zdroj energie, ale i jako učební pomůcka pro výuku energetického využití plodin a organických zbytků,“ konstatoval Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za majetek.

Mimo projekt se v té souvislosti uvažuje také o plaveckém bazénu, který by mohl využívat odpadní teplo právě z nové bioplynové stanice. „Ale tento bazén je na další diskusi s městem, protože Kraj Vysočina by do toho asi jako samostatný subjekt nešel. Muselo by tam být nějaké kofinancování a spolupráce s městem Humpolcem,“ řekl k tomu hejtman.

Příští rok by mohly začít detailní přípravné práce, včetně projektování záměru. O jeho náročnosti svědčí odhadovaná cena kolem deseti milionů jen za projekt samotný.

Veškerá výuka zemědělství na jednom místě

Cílem tak masivní investice do obou vzdělávacích zařízení je vytvořit moderní zázemí pro výuku zemědělských oborů. Celý areál by díky tomu byl více soběstačný a zároveň soustředil činnosti na jedno místo. Akademie by poté mohla opustit prostory ve Světlé nad Sázavou, kde nyní vyučuje obor opravář zemědělských strojů.

„Investice reagují na potřeby současného školství i výzvy spojené s udržitelným zemědělstvím. Chceme pokrýt aktuální potřeby v oblasti zemědělského vzdělávání i budoucí výzvy spojené s předpokládanou velmi úzkou spoluprací školy se zemědělskými podniky,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Franěk.

Maturitní zkoušky může mladým chovatelům narušit zajíc i přežraný pes

„Modernizace zvýší kvalitu výuky a posílí prestiž nejen České zemědělské akademie a školního statku, ale i Humpolce, který se stane jediným městem v republice s takto unikátním centrem zemědělského vzdělávání,“ zdůraznil Zdeněk Smištík.

Česká zemědělská akademie má v současnosti asi 560 žáků. Vzdělává je v pěti učebních oborech, jako je například farmář, jezdectví či opravář zemědělských strojů. Škola nabízí také pět maturitních oborů, mezi nimiž je třeba agropodnikání, chovatelství nebo nově i přírodovědné lyceum, zřízené na podporu všeobecného vzdělávání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou...

2. října 2025  14:32

Ne komunismu a extremismu! Velký happening podpoří Vetchý či Vášáryová

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  12:20

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem...

1. října 2025  11:37

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek...

1. října 2025  9:05

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně...

30. září 2025  16:25

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pumptracky jsou na Vysočině v kurzu, postupně přibývají také v menších obcích

Zatímco ještě před pár lety byly pumptracky výsadou několika málo měst nebo součástí větších sportovních areálů v kraji, dnes najdou zájemci tuto zábavu na desítkách míst napříč Vysočinou – včetně...

30. září 2025  11:11

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:10,  aktualizováno  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.