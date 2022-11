Deváťáky čeká u přijímaček konkurence, hlavně v nejžádanějších oborech

„Pokud se podíváme na kapacitu škol, tak v oborech učebních a u oborů středních odborných škol problém není a dokážou absorbovat bez problémů další žáky. Převis poptávky nad nabídkou je hlavně u gymnaziálních oborů, případně u lyceí,“ popsal krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala (Piráti).

Vysoký převis zájemců identifikoval kraj například na jihlavském gymnáziu. Podle jeho ředitele Pavla Suka se ve čtyřletém oboru hlásí na 60 míst kolem 180 až 200 uchazečů.

„Počet nabízených míst v Jihlavě byl na saturování poptávky dlouhodobě nedostačující. Z toho důvodu jsme se rozhodli otevřít od příštího školního roku o jednu třídu ve čtyřletém oboru navíc. Místo dvou tříd se tak budou otevírat tři,“ informoval Břížďala.

Zvýší se i počet studentů v gymnaziálním oboru se sportovní přípravou. „Tam se navýší jejich počet ze současných 24 až na plnohodnotnou třídu se 30 studenty,“ popsal radní s tím, že jihlavské gymnázium kromě čtyřletých oborů otevírá také po jedné třídě osmiletého a šestiletého gymnázia.

O třebíčskou energetiku je zájem až v Ostravě

V dalších částech kraje gymnázia tak významný převis uchazečů jako v krajské Jihlavě podle Břížďaly nemají. „Jihlavsko má problém v tom, že například na rozdíl od Žďárska, kde jsou dvě gymnázia ve Žďáře nad Sázavou, další je ve vedlejším Novém Městě na Moravě, pak ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem, je v Jihlavě jen jedno státní a jedno soukromé gymnázium. Další gymnázium je v rámci okresu až v Telči,“ popsal radní.

Pro velký zájem se od září rozšíří také obor Energetik na Střední průmyslové škole Třebíč. Ten jako jediný v zemi připravuje studenty na práci nejenom v jaderných elektrárnách. Žáci tam získávají znalosti i o elektromobilitě či obnovitelných zdrojích energie. Od září se tam otevřou hned dvě třídy prvního ročníku místo jedné. O tento obor je podle Petry Hrbáčkové, ředitelky Střední průmyslové školy Třebíč, obrovský zájem. „Vždy míváme převis uchazečů,“ potvrdila.

Zájem o studium energetiky na průmyslovce v Třebíči mají nejen studenti z Vysočiny, ale do Třebíče jezdí za studiem i mladí lidé z jihočeského a jihomoravského kraje či z Ostravska.

Studenti na škole získávají široké základy elektrotechniky a strojírenství, které pak ve specializovaných předmětech dále rozvíjejí. Během studia absolvují řadu odborných exkurzí. Jezdí například na exkurze do Temelína, Dlouhých strání, Dětmarovic a mají také dvoutýdenní praxe v Dukovanech.

Rozšíření oboru vítá také společnost ČEZ, která před třinácti lety stála za jeho zrodem. „S ohledem na připravovanou výstavbu nového zdroje v Dukovanech a plánovanou výstavbu dalších zdrojů to nejen nám určitě dává smysl,“ poznamenala Linda Navrátilová ze strategického náboru Skupiny ČEZ.

Třetina našla práci v dukovanské elektrárně

Absolventi pak mají snadné uplatnění na trhu práce. Jenom v JE Dukovany už teď pracuje 75 bývalých studentů, což je přibližně třetina všech absolventů oboru. Skupina ČEZ se na tomto projektu podílí nejen finančně, ale zajišťuje také praxe pro studenty i pedagogy. Do výuky se zapojují i odborníci z ČEZ. „Výsledkem je skvělé spojení výuky a praxe,“ chválí si Navrátilová.

Rozšíření počtu tříd si do budoucna vyžádá na škole jisté stavební úpravy. „Dva až tři roky to zvládneme se stávající kapacitou. Máme zadanou studii, která by měla být do tří měsíců hotová a která dá základ projektové dokumentaci. Chceme také co nejdříve jednat s ČEZ o případném podílu na těchto investicích,“ doplnil radní Břížďala.

Nový obor plánuje od září otevřít také Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Ta chce přijímat studenty do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Tyto obory zatím na Vysočině nabízejí jenom soukromé školy.

„My jsme tuto záležitost řešili i s Českou školní inspekcí, když jsme se snažili najít zpětnou vazbu na naši nabídku středoškolských oborů. A ti nám sdělili, že pro zajištění kvality absolventů v tomto oboru by bylo dobré, aby se k tomu kraj aktivně přihlásil,“ popsal Jan Břížďala. Střední odborná škola Telč tak bude nabízet ke studiu dva obory. Dále to bude ještě Ekonomika a podnikání.

Obor zaměřený na armádu i ostrahu

Novinky plánují i další střední školy. Například Obchodní akademie a Hotelová škola v Třebíči by chtěla otevřít obor Bezpečnostně právní studia.

„A to ve vztahu k tomu, že nedaleko je letecká základna v Náměšti nad Oslavou, věznice v Rapoticích a je třeba i řešit ostrahu a ochranu celé Jaderné elektrárny Dukovany. Jediný takový obor má soukromá škola v Jihlavě. Otázkou nyní je, zda tento obor zahájí od září, nebo až následující rok,“ popsal Břížďala.

Studium zaměřené na mechanizaci a služby a dále na logistiku a dopravu by chtěli otevřít v budoucnu také ve Velkém Meziříčí.