První šesťáci, ale i další děti ze Školy Jinak už budou za vzděláváním mířit na nové působiště. Zařízení se přesunulo blíž k přírodě a venkovu.
„Z Nového Města na Moravě, kde jsme dosud sídlili v zadním traktu polikliniky, jsme se na začátku letošního července přestěhovali do nedaleké Olešné, do budovy bývalé školky,“ popsala Jaroslava Šmídková, ředitelka školy a místopředsedkyně Spolku Jinak, který je zřizovatelem zařízení.
Objekt má podle ní za sebou četné úpravy, kdy se proměnil pro potřeby školy. Vznikly v něm dvě učebny, dále výdejna jídla s jídelnou a související zázemí.
„Velkou předností tohoto místa je také rozlehlá školní zahrada, kterou chceme společně s dětmi postupně přebudovat ve velkou přírodní učebnu. Díky vlastní zahradě se budeme moci více učit venku. Ostatně – učení se v pohybu a venku je jedním ze základních principů naší školy,“ zmínila Šmídková.
Mezi další principy patří podle ní třeba i výuka k zodpovědnosti – k sobě i ke společnosti. „Často si lidé myslí, že ve školách, které vznikají mimo státní systém, se děti neučí, ale tak to opravdu není,“ zdůraznila Šmídková. Liší se „pouze“ forma a způsob, jak děti informace získávají.
Ve škole pracují jak žáci, tak i takzvaní průvodci na partnerském přístupu, vzájemném respektu a spolupráci. Ve Škole Spolu se také nesoutěží, vzájemně nesrovnává a neznámkuje.
Přestup z jiné školy není omezený
Díky tomu, že nyní spolek získal pro školu větší prostory, které hledal prakticky už od roku 2017, kdy myšlenka na založení vlastní školy vznikla, může dnes přijímat více dětí.
A to jak prvňáčky, tak žáky do dalších ročníků – až do šesté třídy. Děti mohou přestupovat z jiné školy kdykoliv během roku.
„Nabízíme i možnost domácího vzdělávání. Pro rodiny, které volí právě tuto cestu, jsme pak takzvanou kmenovou školou, pod niž spadají,“ vysvětlil Tomáš Blažek, předseda Spolku Jinak.
Právě styl vzdělávání Školy Spolu a přístup k dětem vyhovuje například i rodičům desetileté Evelínky, která tam nastupuje od září již do čtvrté třídy. A do prvního ročníku dokonce za pár týdnů zamíří i její mladší bratr Jindřich.
„Líbila se nám od počátku koncepce školy i menší počet dětí, se kterým souvisí více prostoru a času na výuku, a také kreativní využití různých učebních metod. Děti mají možnost k mnoha věcem dozrát,“ vysvětlila Gabriela Jáchymová pohnutky, které je vedly k výběru vzdělávacího zařízení pro jejich potomky.
Své rozhodnutí rodiče považují i s odstupem za velmi správné. „Po třech letech docházky jsme stále spokojeni. Vidíme všestranný rozvoj našeho dítěte, které se do školy těší, je šťastné a mnohdy tam chce trávit i volný čas se svými kamarády,“ vylíčila Gabriela Jáchymová, která je navíc sama učitelka a bude se ve škole od září podílet na výuce přírodopisu zejména šestého ročníku.
Přesun na táborovou základnu
Budova v Olešné, kde nyní Škola Spolu sídlí, předtím nějaký čas sloužila i jako táborová základna novoměstského domu dětí a mládeže (DDM).
„Takže jsme hned obnovili tuto spolupráci a DDM využilo část objektu a zahradu pro dva dny svého letního příměstského tábora. Objekt nabízíme i pro další podobné aktivity,“ podotkla Šmídková.
Na podzim plánuje „základka“ mimo jiné pokračovat v indiánském tvoření, které odstartovalo na zahradě olešenské školy již letos v květnu, při akci pro veřejnost. Venku tak vznikla indiánská vesnice s řadou zákoutí. Podobné aktivity mají podle zřizovatelů dále přibývat.
Žáci již také mají za sebou řadu úspěchů, a to dokonce i na poli vaření. „Ačkoliv soutěživost ve škole spíše nepodporujeme, přihlásili jsme se letos poprvé do soutěže Zdravá Pětka. V kategorii pro první až druhý ročník nakonec naši ‚mini kuchtíci‘ získali v pražském finále první místo,“ vylíčila Šmídková s tím, že školáci uspěli v obrovské konkurenci celkem 570 týmů.
Porotu oslnili duhovou zeleninovou rolkou zabalenou do rýžového papíru.