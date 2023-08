Učí se ve sborovně i kuchyňce. Školy a školky se potýkají s náporem dětí

Když se žáci na základní škole v Polné musejí ve třídách dělit na hodiny jazyků či matematiky, nemá je ředitel Zbyněk Wasserbauer už kam umístit. „Učíme ve sborovně, v kuchyňce a různě po budově,“ popisuje situaci s nedostatkem učeben.

Počet dětí na polenské základce se dlouhodobě pohybuje kolem čísla 600. Zvýšený příliv nových žáků, který souvisí se stavebním boomem ve městě však teprve očekávají. „Ale už nyní jsme kapacitně poddimenzovaní. Každá naše odborná učebna funguje jako kmenová třída,“ popisuje.

Další problém je družina, kde má škola dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou. „Máme povoleno mít v družině 150 dětí. Ale devadesát z nich je na výjimku, přičemž nám hygienici řekli, že už nám další prodlužování výjimky nepovolí. Pokud se situace nevyřeší, mohli bychom mít v družině jenom 60 dětí,“ líčí ředitel školy.

Vedení pětitisícové Polné očekává v následujících letech zvýšení počtu obyvatel až o 20 procent. Důvodem je intenzivní bytová výstavba. „Dokončeno je devět nových bytových domů a další tři developerské projekty na výstavbu rodinných i bytových domů jsou v přípravě,“ líčí místostarosta Martin Bohdálek.

Město by se tak po dokončení všech projektů mohlo rozrůst z pěti tisíc na šest tisíc obyvatel. Čím si Bohdálek vysvětluje takový zájem? „Důvodů je víc. Jsme střední město, máme plnou vybavenost, není tu kriminalita a cena za pozemky je oproti krajskému či okresnímu městu nižší,“ zamýšlí se.

Hledá se místo pro družinu i mateřskou školu

Se zvýšením počtu obyvatel, převážně mladých rodin, jde ruku v ruce i poptávka po školách. Situaci s kapacitami míst v mateřských i základních, které už nyní nestačí, se město snaží řešit. Letos se začne budovat přístavba a nástavba základní školy, díky které vzniknou čtyři nové třídy a podkroví. „Hotovo by mělo být na konci prázdnin příštího roku,“ popisuje Bohdálek.

Pro potřeby školy by měl být v budoucnu upraven také Lidový dům, o jehož odkupu město jedná. Zastupitelé na jeho koupi vyčlenili 15 milionů.

„Je to ve fázi intenzivního vyjednávání. Čekáme na vyjádření památkářů, zda nám povolí úpravy, které potřebujeme. Zájem města pořád trvá, protože to je pro nás strategická budova k vybudování družiny a jídelny. Chceme mít rozhodnuto do konce tohoto roku,“ sdělil místostarosta.

Rozšířit chce město i kapacitu mateřské školy. Momentálně v Polné fungují tři. Záměr je, že by se školka v Tyršově ulici nechala zbourat a místo ní postavila nová, jejíž kapacita by se navýšila o 75 míst oproti současnosti. V mezidobí by zbouranou školku nahradily mobilní třídy ve formě kontejnerů, které by si město na rok zapůjčilo.

V Polné funguje ještě soukromá mateřská, základní a střední Montessori škola. V příštím roce projevila zájem vybudovat zde svou pobočku také Svobodná demokratická škola Erazim.

Humpolec otevře novou školku za 71 milionů

Polná ale není jediné město, které se potýká s nedostatečnou kapacitou v mateřských a základních školách. Situaci řeší i v Humpolci, kde kapacity nestačí. Stojí za tím jednak zvýšená porodnost, zájem rodičů dávat do školky již dvouleté děti, ale i dostatek pracovních příležitostí.

Jednou z reakcí na situaci je výstavba nové mateřské školy, která se od září otevře v lokalitě Podhrad. Nová, moderní mateřská škola za 71 milionů korun je určená pro takřka sto dětí, včetně těch dvouletých.

Dosud mohla městská příspěvková organizace Mateřská škola Humpolec nabídnout pro děti maximálně 364 míst. Volit rodiče mohli mezi třemi pracovišti v ulicích Smetanova, Na Skalce a Na Rybníčku. Kolem padesáti dětí však museli odmítat.

Město si k problematice nechalo vypracovat demografickou studii. „Zároveň je zpracována analýza současných budov v areálech základních škol a také jejich rezerv pro případné dostavby,“ uvedl místostarosta Petr Machek.

Kulminace na školách nastane do sedmi let

Vyšší počet narozených dětí v Humpolci a jeho spádové oblasti zaznamenali statistici v roce 2019. „Poptávku po umístění svého dítěte ve věku dvou let v mateřské škole má stále více rodičů. A vzhledem k dobrým možnostem pracovního uplatnění v Humpolci má větší zájem o umístění dětí v mateřských školách i více rodičů mimo spádovou oblast Humpolce,“ vysvětluje přetlak v mateřinkách Marcela Průchová, mluvčí humpolecké radnice.

Počet dětí v humpoleckých mateřských školách má podle predikcí kulminovat v letech 2023 až 2025 a poté se přesune na základní školy. Tam má dosáhnout vrcholu v letech 2026 až 2030. To znamená, že bude třeba o něco navýšit i kapacitu základních škol.

„Máme na stole několik variant. V září budeme vše diskutovat s vedením základních škol, v komisi rady města pro školství a v zastupitelstvu města,“ dodala Průchová.

Vila v zahradě má první batolecí třídu Nejmenší děti budou v humpolecké novostavbě umístěny ve třídách, které jsou napojené na venkovní dřevěné plochy s pískovišti. Výjimečná svou polohou a blízkostí k přírodě je nová mateřská škola, která se od září otevírá v lokalitě Podhrad v Humpolci. Třípodlažní mateřská škola umístěná na pozemku městského parku je koncipovaná jako „vila v zahradě“. Nabídne péči pro takřka stovku dětí. Město mateřinku vybudovalo za 71 milionů korun. „Z integrovaného regionálního operačního programu máme příslib dotace ve výši 63 milionů. Jedná se o doposud největší investici města a nejvyšší dotaci, jakou město Humpolec může získat,“ uvedl místostarosta Pavel Hrala. V budově jsou čtyři třídy, které jsou vybaveny mobilními skříňkami umožňujícími měnit prostor dle zvolených aktivit pro děti. Ve školce nechybí ani multifunkční sál pro pohybové, hudební či divadelní aktivity dětí s interaktivní podlahou. „Díky skládacím stolům a židlím dokážeme během chvíle proměnit sál na místnost pro konání pedagogické rady či provozní porady pro všech 60 zaměstnanců celé mateřské školy ze všech našich pracovišť,“ upozornila Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy. Na zelené střeše budovy jsou také dvě vyhlídkové terasy, z nichž jedna bude sloužit pro venkovní vzdělávání nejstarších dětí. Nejmenší děti budou umístěny ve třídách, které jsou pomocí krytých teras napojeny na venkovní dřevěné plochy s pískovišti. Jednou z předností nové školky je i to, že do ní budou chodit i dvouleté děti. Batolecí třída se chystá v přízemí budovy. Bude to první třída pro tuto věkovou kategorii v Humpolci. Nabídne péči pro osmnáct dvouletých dětí. V nové mateřince se budou vzdělávat děti věkových kategorií od dvou do šesti let. „Upravili jsme ‚orientační spádovost‘ všech našich pracovišť, umožnili přestupy dětí,“ připomenula ředitelka Koudelová. Do nové budovy se přesune také ředitelství MŠ Humpolec.