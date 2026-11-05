Školáci se praktickou seznamovali s nástrahami současného mediálního prostředí a učili se přistupovat k informacím s větším odstupem a zdravou mírou pochybností.
„Žáci se nejprve dozvěděli, co pojem fake news znamená a jak se záměrně vytvořená nepravdivá nebo manipulativní sdělení liší od běžného omylu či osobního názoru. Na konkrétních příkladech rozpoznávali zavádějící titulky, upravené fotografie, seznámili se s termínem clickbait. Zjistili také, proč takové zprávy vznikají a jak mohou prostřednictvím strachu a jiných silných emocí ovlivňovat naše názory a chování,“ popsali autoři workshopu Ilona Zelníčková a Michal Remeš z magistrátního odboru školství, kteří mají více než dvacet let zkušeností z práce v tištěných a online médiích včetně MF DNES a iDNES.cz.
Důležitou částí workshopu bylo rovněž osvojení jednoduchých pravidel pro ověřování informací. V týmové aktivitě „Fake news detektivové“ děti dostaly skutečné i problematické články, v nichž hledaly nesrovnalosti, pojmenovávaly, co jim chybí, a navrhovaly způsoby, jak si jejich obsah ověřit.
Pozornost se věnovala i stále dokonalejším možnostem umělé inteligence. Žáci se seznámili s takzvanými deepfake videi a fotkami, které dokážou věrohodně napodobit podobu a hlas skutečných lidí. V závěrečné aktivitě si vyzkoušeli vytvořit přesvědčivou pravdivou nebo falešnou zprávu. Ostatní týmy pak hádaly, které sdělení je pravdivé.
„Naším cílem je, aby se děti naučily kriticky přemýšlet o tom, co čtou a vidí, a uměly rozpoznat, zda jsou informace důvěryhodné a kde si je ověřovat. V dnešním světě, kde se zprávy šíří během několika sekund a umělá inteligence posouvá možnosti manipulace stále dál, jsou to dovednosti, které budou potřebovat každý den,“ doplnili Ilona Zelníčková a Michal Remeš.