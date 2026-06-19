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Humpolecká škola, kde v zimě podala výpověď polovina kantorů, má novou ředitelku

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  11:13
Základní školu Hradská v Humpolci, kde pedagogové podávali hromadně výpovědi, povede od 1. srpna Lucie Brabcová. Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujezdského byla jedinou uchazečkou na místo uvolněné po rezignaci Heleny Kahounové. Školu, kde se vyhrotily vztahy mezi vedením a pedagogickým sborem, od jara dočasně řídil ředitel druhé humpolecké základní školy Tomáš Jůzl.

V únoru podalo ve škole výpověď 19 učitelů, asi polovina pedagogického sboru. Odůvodnili to vleklými spory s ředitelkou školy, které podle nich radnice řešila neadekvátně.

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy.
Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
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Po stížnostech pedagogů a rodičů najala radnice mediátorku, která se měla pokusit definovat na základě pohovorů a dotazníků problémy ve škole a pomoct zlepšit komunikaci mezi učitelským sborem a ředitelkou Kahounovou, jež do funkce nastoupila v srpnu 2024.

Situaci ve škole řešila i Česká školní inspekce, stížnosti označila podle radnice za nedůvodné nebo neprůkazné. Výběrové řízení na nového ředitele školy městská rada vyhlásila 6. března.

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

ZŠ Hradská má 22 tříd a v nich přes 500 žáků. Nyní hledá do sboru dalšího pedagoga pro první stupeň, kde dosud učila i budoucí ředitelka Brabcová.

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