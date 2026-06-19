Humpolecká škola, kde v zimě podala výpověď polovina kantorů, má novou ředitelku

V únoru podalo ve škole výpověď 19 učitelů, asi polovina pedagogického sboru. Odůvodnili to vleklými spory s ředitelkou školy, které podle nich radnice řešila neadekvátně.
Po stížnostech pedagogů a rodičů najala radnice mediátorku, která se měla pokusit definovat na základě pohovorů a dotazníků problémy ve škole a pomoct zlepšit komunikaci mezi učitelským sborem a ředitelkou Kahounovou, jež do funkce nastoupila v srpnu 2024.
Situaci ve škole řešila i Česká školní inspekce, stížnosti označila podle radnice za nedůvodné nebo neprůkazné. Výběrové řízení na nového ředitele školy městská rada vyhlásila 6. března.
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Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci
ZŠ Hradská má 22 tříd a v nich přes 500 žáků. Nyní hledá do sboru dalšího pedagoga pro první stupeň, kde dosud učila i budoucí ředitelka Brabcová.