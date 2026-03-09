Výsledky prověrky dvou velkých stížností sice většinu odborných námitek rodičů smetly ze stolu, v jednom klíčovém bodě však daly kritikům za pravdu. Atmosféra ve škole je podle inspektorů neúnosná. „Nepříjemné pracovní klima a narušené mezilidské vztahy hodnotí ČŠI jako důvodnou stížnost,“ stojí v oficiálním verdiktu.
Právě totální rozvrat a ztráta důvěry vyhnaly situaci do extrému. Devatenáct pedagogů podalo hromadnou výpověď, což pro školu s pěti sty žáky znamená jediné: reálnou hrozbu personálního kolapsu. Inspekce sice tvrdí, že obavy o kvalitu výuky jsou v tuto chvíli „neprokazatelné“, jedním dechem však dodává, že se situace musí okamžitě řešit.
Rodiče: „Město situaci bagatelizuje“
To, jak moc byla atmosféra v Humpolci vybičovaná, ukazuje i sled událostí. Ještě před zveřejněním závěrů inspekce, ve čtvrtek 5. března, dostal starosta Petr Machek i celé zastupitelstvo otevřený dopis. Rodiče v něm radnici ostře vyčítají pasivitu a mlžení. „Dosavadní komunikace města obsahuje především obecné formulace o ‚nejbližších dnech‘ a o budoucím ‚uklidnění situace‘, aniž by byl veřejnosti představen konkrétní a časově ohraničený plán,“ píší autoři dopisu.
V textu, který vznikal v době největší nejistoty, rodiče dokonce žádali, aby starosta a vedoucí školského odboru ztratili nad řešením krize kontrolu. „Dosavadní vývoj vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda je řešení této krize vedeno s dostatečnou energií, kompetencí a odpovědností,“ stojí ve výzvě.
Podle rodičů nejde o banální hádku v kabinetě. „Převážná většina zaměstnanců – s výjimkou současného vedení a několika jednotlivců – stojí na straně pedagogů, kteří podali výpověď,“ zdůrazňují signatáři. Ti zároveň tlačili na radnici, aby svolala mimořádné zastupitelstvo ještě během března.
Spasitelem má být krizový manažer
Starosta Petr Machek na výtky reagoval otevřeně a své argumenty opřel o čerstvé výsledky z inspekce. Přiznává, že situace je kritická: „Odchod části pedagogů je jedním ze scénářů, se kterým se musí reálně počítat. Konkrétní kroky personální agendy nastaví krizový manažer, nebo statutární orgán školy.“
Na otázku, která rodiče pálí nejvíc – tedy zda bude odcházející ředitelka Helena Kahounová na škole po 13. březnu dál pracovat na jiné pozici – však starosta neodpověděl. „Konkrétní zaměstnanecký poměr současné ředitelky bude řešen následně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Město Humpolec není zaměstnavatelem pracovníků školy, tudíž nemá vliv na pracovněprávní vztahy,“ uvedl Machek.
Vedení města teď vše vsází na jednu kartu: krizového manažera. Podle starosty už radnice intenzivně jedná a má v rukávu konkrétního kandidáta. Právě tento nezávislý expert dostane nevděčný úkol – uklidnit rozhádaný sbor a pokusit se učitele přesvědčit, aby své výpovědi ještě stáhli.
„Koncepční personální otázky včetně podaných výpovědí budou úkolem nezávislého krizového manažera,“ potvrdil starosta. Do té doby školu provizorně povede zástupkyně Andrea Ryndová.
Město vyhlásilo konkurs
I když rodiče v dopise kritizovali radnici za otálení, v pátek 6. března se ledy pohnuly. Rada města schválila vyhlášení konkursu na nové vedení školy. Úředníci teď připravují podklady, které by měla rada definitivně potvrdit 18. března.
Pro pět set dětí a jejich rodiny je však situace stále velmi nejistá. Jak uzavírají rodiče ve své výzvě: „Naším cílem není situaci eskalovat. Naším cílem je, aby škola měla stabilní a kompetentní vedení a aprobovaný pedagogický sbor.“
Zda se krizovému manažerovi podaří uhasit požár dříve, než učitelé ze školy definitivně odejdou, je v tuto chvíli ve hvězdách.
26. února 2026