Odvoz dětí až ke vchodu žďárské školy končí, auta se do ulice už nedostanou

Malý školák - druhák, možná spíš prvňáček - chce ráno přejít po přechodu ke žďárské Základní škole Švermova. Tomu, aby se mohl dobře rozhlédnout a bezpečně překonat silnici, však brání auto narychlo odstavené přímo u „zebry“, zatímco řidička vyprovází své děti až ke vchodu školy. Další vůz se zrovna otáčí opodál, v křižovatce, takže přímo na přechodu zastavuje třetí auto, jehož šofér čeká, až bude moci křižovatkou vůbec projet. Malý chlapec se nakonec vstoupit na přechod odváží až se staršími dětmi na koloběžkách, ty si ale s rozhlížením hlavu příliš nelámou.

Takové nebezpečné situace jsou ráno u ZŠ Švermova na denním pořádku. Vedení města se proto rozhodlo dopravní režim v této lokalitě změnit. U základky vznikne takzvaná školní ulice.

„Od června nebude možné od čtvrt na osm do osmi hodin ráno vjet do Švermovy ulice, respektive do její části za jídelnou Vesna směrem dolů k obchodním domům,“ oznámil starosta Martin Mrkos. Vyjíždění možné bude; omezení se navíc týká jen dní školní výuky.

„Naší snahou je eliminovat riziko úrazu či nehody. Před školou se v exponovaných hodinách motají často desítky aut, mezi tím jsou děti, často i malí prvňáčci, kteří z těch velkých offroadů nejsou ani vidět. Navíc je třeba si uvědomit, že děti nejsou tolik soustředěné a nedokážou odhadnout vzdálenost jako dospělí,“ zdůvodnil zavedení novinky Mrkos.

Apel na rodiče nezabral

Vedení základky s problémem bojuje dlouhodobě. Apel na rodiče, aby nevozili žáky až k budově školy, ale příliš nezabírá. „Rodiče mají čím dál větší obavy pouštět děti samotné, takže je skutečně vykládají přímo u školy. Prostory tam ale nejsou na tolik aut koncipovány,“ konstatoval ředitel ZŠ Švermova Jaroslav Ptáček.

O změně dopravního režimu byli podle jeho slov informováni e-mailem všichni zákonní zástupci školáků, jichž má základka přes osm set. Dostali i mapu lokalit vhodných k vyložení potomka poblíž vzdělávacího zařízení. Tou je třeba centrální parkoviště u tržnice, odkud se děti dostanou ke škole, aniž by překonávaly silnici.

Kvůli plynulosti provozu bude rovněž zjednosměrněna ulice Švermova. „U jejího ústí v ulici Vančurova vznikne plocha pro krátkodobé zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob,“ sdělil starosta.

Nyní si bude muset veřejnost na novinku zvyknout. Nebude se totiž týkat jen rodičů žáků, ale i zaměstnanců školy, zásobování a mnoha lidí, již využívají parkoviště za obchodními domy. I ti byli podle radnice o změně informováni. „Nedá se nic dělat, je to bez výjimek. Lidé musí přijet do čtvrt na osm, nebo až po osmé, případně parkovat jinde,“ shrnul Ptáček.

Ven z bludného kruhu

S konceptem školních ulic, běžným v západních zemích a už i v řadě českých měst, pracuje i generel dopravy, dokument, jenž si město před zhruba dvěma lety nechalo vytvořit od dopravně inženýrské společnosti Mott MacDonald. Pro uskutečnění byla vybrána právě ZŠ Švermova, kde jsou podmínky pro zavedení systému nejpříhodnější. Červen bude zkušební měsíc, kdy se vyladí případné nedostatky, od září se pojede naostro.

„Chceme vyjít z bludného kruhu, který začíná tím, že před školou je moc aut, co se tam nebezpečně otáčejí. Rodiče tím pádem vidí, že se děti, které dochází do školy pěšky, dostávají do poměrně nebezpečných situací,“ popsal Daniel Šesták z firmy Mott MacDonald.

Tyto obavy mohou podle jeho slov vést k tomu, že i žáci zvyklí mířit do školy alespoň některé dny sami se nakonec raději nechají dopravit rodiči autem. Tím se ale situace zhoršuje, neboť aut přibývá.

„Rádi bychom vytvořili opačný model. Bude-li prostor před školou bezpečný a přehledný, snad rodiče nebudou mít strach poslat děti do školy samotné, nebo je případně vyloží z auta dříve a nechají dojít pěšky alespoň kousek,“ míní Šesták.

Ve hře byla i různá stavební řešení - třeba vybudování točen a parkovišť. „Za nemalé investice by však byly zlepšeny podmínky pro automobilovou dopravu a nepomohli bychom těm, co chodí do školy pěšky či jezdí na kole,“ dodal Šesták.

Opatření je na místě, chválí BESIP

Vznik školní ulice vítá i BESIP, oddělení ministerstva dopravy zaměřené na bezpečnost silničního provozu. „Dítě je nejzranitelnější účastník silničního provozu. Je nejmenší, nejlehčí, chová se často zbrkle a samozřejmě stále ještě úplně nedomýšlí následky svého jednání. Podobné opatření je tak rozhodně namístě,“ uvedla Veronika Vošická Buráňová, koordinátorka BESIP na Vysočině, která tlak na řešení dopravní situace u škol vnímá i z dalších měst kraje.

Důležitá je ale podle jejích slov i výchova - rodiče by měli vést děti k pohybu. „Podle studií jsou školáci, když jen vystoupí z auta a hned přejdou do školy, mnohem unavenější, než pokud ujdou alespoň kousek trasy pěšky na čerstvém vzduchu,“ podotkla koordinátorka.

Velké opatrnosti by však měli žáci dbát, dojíždí-li do školy na koloběžce. „Statisticky evidujeme obrovský nárůst nehod dětí na koloběžkách, často ani nemají helmy a odnášejí si těžká zranění,“ upozornila Vošická Buráňová.

Pokud se koncept školní ulice osvědčí, plánuje radnice i jeho rozšíření do Komenského ulice, kde se nacházejí dvě základky. „Situaci jsme tam už analyzovali, ale je dost komplikovaná. Musíme zohlednit širší dopravní vztahy, hlavně výjezd na ulici Brodskou,“ dodal Mrkos.