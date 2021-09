Nové testy na koronavirus jsou jednodušší, naznaly školy na Vysočině

„Testy mi nevadí. Už to znám z loňska. Já se hlavně těším na spolužáky a jsem zvědavá na nové učitele i předměty,“ směje se jedenáctiletá Barbora z Jihlavy.



Plošné testování ve školních kolektivech se uskuteční v prvních školních dnech hned na třikrát. Po včerejšku ještě 6. a 9. září. U malých prvňáčků je možné testovat až dnes, aby tím nebyl narušen slavnostní první den ve škole. V případě příznivé epidemické situace by se pak už testy neměly opakovat.

Zatímco většina škol na Vysočině využila běžnější formu antigenního testování, kdy je výsledek znám do patnácti minut, našlo se i několik míst, kde si vybrali přesnější PCR testy.

„Během jarního období přešlo z antigenního testování na PCR testy postupně pět škol. Ty, které to měly nacvičené, v tom zůstávají i letos. Zbývajícím školám se do PCR testování nechtělo spíše z logistických důvodů a zůstaly u antigenního testování, protože je to pro ně jednodušší. Nemusí zajišťovat laboratoř, svoz či vyplňovat žádanky,“ vysvětlil krajský radní Jan Břížďala.

O přechodu na PCR testování uvažovala například jihlavská základní škola T. G. Masaryka. „Ale nakonec jsme dospěli k tomu, že pro nás by to bylo administrativně velmi náročné. Na začátku školního roku by nám jeden administrativní pracovník vyčleněný na tuto činnost velmi chyběl. Proto jsme zůstali u antigenních testů. Děti je znají a nedělá jim to problémy,“ řekla Andrea Frolíková, ředitelka této školy.

Testování je jednodušší a rychlejší než na jaře

Na rozdíl od jarní vlny testování tentokrát dorazil na Vysočinu ze skladů Správy státních hmotných rezerv jen jeden typ antigenních testů. Podle ředitelů škol je tento druh pro samotestování uživatelsky přívětivější.

„Jedná se o novější typy, jejichž obsluha je mnohem jednodušší a rychlejší než u těch, co jsme měli minulý školní rok,“ potvrzuje Jaroslav Skolek, ředitel ZŠ a MŠ v Košeticích.

Zatímco většina škol využije jednu či druhou možnost testování, soukromá ScioŠkola v Jihlavě dává rodičům na výběr z obou dvou možných variant.

„Buď mohou volit antigenní test, nebo PCR test. A ještě si vybrat z ‚plivacího‘ testu, nebo z výtěru v dutině nosní. Jde nám o to, abychom vyšli vstříc rodičům, aby byly i děti v klidu a ve škole vládla pohoda,“ uvedla ředitelka školy Radka Matějíčková.

ScioŠkola na rozdíl od dalších škol plánuje testování i v dalších týdnech. „Rozhodli jsme se jít cestou pravidelných PCR testů i za cenu vlastních nákladů. Přijde nám to smysluplnější. Budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a podle toho si budeme organizovat opatření,“ dodává.



Přelít jednu zkumavku do druhé děti zvládají

Jednou ze škol, kde se bude testovat PCR testy ze slin, je ZŠ Otakara Březiny v Jihlavě, kterou navštěvuje 730 dětí. Oproti antigenním testům se školáci podrobí odběrům jenom dvakrát. Po včerejšku ještě 9. září.

„Používali jsme tyto PCR testy na jaře, byli jsme s tím systémem spokojeni, a proto jsme se k nim vrátili. Jsou rychlé, jednoduché a zvládají je bez problémů i velmi malé děti. Dostanou dvě zkumavky, do jedné dají své sliny a přilijí obsah druhé se speciálním roztokem. Zašroubují, vloží do sáčku a předají paní učitelce. Ta na to nalepí čárový kód. Pak pro to přijede laboratoř a večer máme výsledky,“ popsal ředitel školy Vladimír Nekvinda.

Tento způsob si podle něj pochvalují i rodiče. Oceňují neinvazivní odběr ze slin i to, že výsledek testu jim přijde SMS zprávou a oni si mohou vytisknout i certifikát o provedeném testování, které má delší platnost.

Díky PCR testování měli starší žáci z této školy první den nového školního roku atypický. „Většina škol má obvykle první den jednu vyučovací hodinu. My jsme ho zkrátili ještě víc,“ dodal ředitel Nekvinda.

Děti přišly s respirátory, odevzdaly vzorek slin, vyzvedly si školní rozvrh, domluvily se s učitelem na další den a odešly domů. Hromadné setkání ve třídě tedy budou mít až dnes, kdy už budou známy výsledky jejich testů. „Věřím, že vyjdou všem v pořádku,“ uzavřel ředitel školy.

A to se včera stalo třeba ve žďárské ZŠ Švermova 4 či v Základní škole Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě, kde nenašli ani jeden pozitivní případ. „Nikdo testování neodmítal, toho jsme se předem trošku obávali,“ uvedl Tomáš Augustýn, ředitel novoměstské školy.