O budovu obchodní akademie má zájem ZUŠ i městská a soukromá základka

Jedno jméno se ve výčtu zájemců objevuje poměrně překvapivě. Je jím Základní umělecká škola Jana Václava Stamice. Ta už od roku 1969 sídlí na Smetanově náměstí, kde má od roku 1982 k dispozici i novější přístavbu.



„Pan ředitel nám opakuje, že než po částech opravovat současnou budovu, bylo by lepší kompletně připravit sídlo nové. V tom stávajícím trpí nástroje a narážíme i na nemožnost ji bezbariérově upravit,“ vysvětluje brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Podle ředitele ZUŠ Jindřicha Macka je důvodem k úvahám chystané budoucí navýšení kapacity školy a nedostatek prostor, který se projevuje už v současné době.

„Máme ve škole orchestr a několik sborů, které nemají kde zkoušet. Musíme pro ně vždy upravovat stávající učebny, žáci ani učitelé v nich nemají komfort,“ řekl Macek.

Totální rekonstrukce za peníze města asi nebude

Prozatím mluví o několika variantách využití bývalé obchodní akademie. Jednou by bylo obsazení pouze několika učeben a vytvoření jakéhosi detašovaného pracoviště. Ve hře je ale i možnost kompletního přestěhování celé školy.

„To by ale město muselo připravit a financovat kompletní a totální rekonstrukci obchodní školy a vytvořit z ní hlavně po akustické stránce špičkové zařízení od sklepa až po půdní vestavbu. Byl by to projekt zhruba na pět let,“ zasnil se ředitel ZUŠ.

Podle Stejskala ale realizace takového nápadu není příliš pravděpodobná, zvlášť v době, kdy se městu snižují příjmy.

Navíc v posledních letech radnice do ZUŠ investovala spoustu peněz. Necelé dva roky škole slouží nový moderní koncertní sál, vzniklo nahrávací studio a loni prošla modernizací učebna pro hudební nauku a zpěv.



EQ škola by si předplatila nájem na roky dopředu

„Osobně bych za nejlepší považoval, kdyby se do obchodní akademie nastěhovala Základní škola EQ, která o budovu rovněž projevila zájem,“ vzkázal místostarosta.

Základní škola EQ je nová alternativní škola, která v září poprvé otevře. Prostory si prozatím na dva roky pronajala v areálu obchodní a hotelové školy v Kyjovské ulici. Její zakladatel Josef Výborný však předpokládá, že postupně navýší kapacitu až na sto dětí a budou potřebovat více místa.

„Bývalá obchodní akademie by pro nás byla ideální. Je to školská budova v centru města, ke vzdělávacím účelům byla určená a kolaudovaná. Nebyla by tak finančně náročná přestavba,“ přemýšlí. „A i já jsem příznivcem starých domů a jejich ducha,“ dodává.

Protože se ale v případě Základní školy EQ jedná o soukromý subjekt, město by podle Stejskala nejspíš trvalo na finanční spoluúčasti při adaptaci budovy. „Nejlepší by bylo, kdyby si částkou v řádech nižších desítek milionů nutných na rekonstrukci škola předplatila nájem na deset patnáct let dopředu,“ prozradil brodský místostarosta.

Zastupitelé rozhodnou nejspíš po prázdninách

Jako třetí se o bývalou obchodní akademii hlásí ZŠ Štáflova. Ta stojí hned naproti přes ulici. Prostory v bývalé obchodce by ráda využila jako své odloučené pracoviště. Stejně jako ZUŠ je to však škola městská, jediným investorem přestavby budovy by tak bylo město.

Se zástupci všech tří institucí vedení radnice jedná. „V pracovní skupině, která byla za účelem hledání využití bývalé obchodní akademie vytvořena ze zástupců všech stran v zastupitelstvu a zástupců městských odborů chceme najít nejlepší možné řešení a představit ho k posouzení zastupitelům,“ vzkázal místostarosta Stejskal. Ti by se touto věcí měli zabývat nejspíš hned po letních prázdninách.

Zhruba sto let stará bývalá budova obchodní akademie na rohu ulic Štáflova a Boženy Němcové sloužila ke vzdělávání od svého dostavění. Poslední studenti ji však po sloučení středních škol opustili v roce 2010. Od té doby se pro ni radnice marně snaží najít využití.

Vzdělávací centrum ani muzeum nakonec nedopadlo

Nadějně se rýsovala možnost pronajmout ji zájemci, který z ní chtěl vytvořit vzdělávací centrum. Jenže jeho záměr padl. Budovu se následně nepodařilo ani prodat. Nabídky, které přišly, zastupitelé odmítli.

Soukromé firmy ji chtěly přestavět v domov pro seniory či byty a takové využití se nelíbilo vedení města. Orgány památkové péče navíc trvají na tom, aby si i po případné přestavbě budova ponechala původní vzhled.

V minulosti se také hovořilo o přeměně bývalé školy v azylové centrum. Naposledy na přelomu roku bylo ve hře využití budovy pro rozšíření havlíčkobrodského Muzea Vysočiny. To ale s ohledem na vysoké náklady rekonstrukce odmítl Kraj Vysočina, který muzeum zřizuje.