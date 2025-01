Z obchodní akademie má být Dům Panny Marie. Peníze Charita ale stále nemá

Dlouhých 16 let už je budova na křižovatce ulic Štáflova, Boženy Němcové a U Trojice bez využití. Rok od roku víc a víc chátrá. Vedení města opakovaně řešilo, co s ní. Až v březnu 2023 kývlo na nabídku Oblastní charity. Ta chce dům koupit a nastěhovat do něj veškeré své služby vyjma azylového domu.

Zastupitelé si však dali podmínku. Budovu Charitě fakticky prodají až v momentě, kdy dobročinná organizace detailně představí svůj záměr a hlavně na něj sežene alespoň část peněz. Na splnění těchto podmínek dali Charitě dva roky. Lhůta uplyne na konci února. A Charita dodnes zajištěné financování nemá.

Na ministerstvo opakovaně voláme a prosíme o urychlení procesu. Jenže se nám dostává odpovědi, že nemají dostatek odborníků. Veronika Vašíčková ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod

„Dva roky na tom projektu pracujeme. Loni v srpnu jsme podávali žádost o dotaci z Národního plánu obnovy (NPO). Schvalovací proces probíhá, ale na vyjádření stále čekáme. Už nás začíná tlačit čas,“ popsala ředitelka havlíčkobrodské Charity Veronika Vašíčková.

„Na ministerstvo průmyslu a obchodu, pod jehož hlavičkou dotační fond působí, opakovaně voláme a prosíme o urychlení procesu. Jenže se nám dostává odpovědi, že nemají dostatek odborníků, kteří by žádosti mohli po všech stránkách posoudit,“ dodává ředitelka.

Bez peněz v termínu může z prodeje sejít

S jistou dávkou nervozity situaci sleduje také vedení havlíčkobrodské radnice. „Zrovna před pár dny jsem se charity dotazovala, jak na tom jsou. Odpověď jsem nedostala,“ konstatovala havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Dle představ města by stačilo, kdyby si Charita zajistila alespoň určitou část odhadovaných nákladů. Hovoří se o částce alespoň 30 milionů korun. Ani jedna ze stran nechce zatím příliš spekulovat, co by se stalo, kdyby do konce února, kdy vyprší smlouva o smlouvě budoucí, Charita sumu nesehnala.

„Teoreticky by mohla zažádat o prodloužení smlouvy. Nebo znovu začneme zvažovat jinou formu využití objektu,“ nastínila dvě nejpravděpodobnější možnosti místostarostka.

Brodská Charita o situaci informovala svého zřizovatele, kterým je Biskupství královéhradecké. Zajímá se, zda by bylo ochotno v případě zdržení vyjádření z NPO poskytnout dar či půjčku. Desetimilionovou dotaci už má Charita přislíbenou od Kraje Vysočina.

Na adaptaci budovy zbyde jediný rok

Pod velký tlak organizaci dostává i další termín. Aby NPO náklady proplatil, je třeba peníze prostavět nejdéle do konce dubna 2026. Na rekonstrukci šestnáct let chátrající školy a adaptaci pro své potřeby by tak Charita měla jen něco málo přes rok.

„S takovými podmínkami bychom co nejdříve vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Dle stavebních expertů se rekonstrukce dá za rok stihnout,“ konstatovala Vašíčková.

Pracovních úkonů totiž na škole bude zřejmě méně, než by laik tipoval. Podle ředitelky charity bude nejdůležitější vyměnit veškeré vnitřní rozvody, upravit místnosti, doplnit výtah, vyměnit okna a nanést novou fasádu.

„Neplánujeme měnit vnitřní dispozice, ponecháme třídy, jak jsou nyní. Dokonce zůstane zachována i stupňovitá posluchárna. Podle památkářů je nutné beze změny ponechat vnější vzhled budovy, musíme se tedy obejít bez venkovního zateplení,“ prozradila ředitelka Charity.

I proto by náklady neměly jít do astronomických výšin. V minulosti se v souvislosti s úpravou budovy hovořilo o přibližně osmdesáti milionech korun. A to včetně kupní ceny nemovitosti, která činí 11,2 milionu korun. Se stejnými osmdesáti miliony počítá Charita i nyní.

Pracoviště jsou rozházena po celém městě

Dům Panny Marie, jak se má budova nově nazývat, by měl sloužit pro veškeré potřeby Oblastní charity Havlíčkův Brod. Bude sloužit nejen jako sídlo organizace s kancelářemi i zázemím pro zaměstnance, ale bude tu nabízet také naprostou většinu svých služeb s výjimkou azylového domu.

„Je o nás mezi lidmi čím dál větší zájem, počet klientů roste. Už kvůli nim, ale i kvůli našim pracovníkům nové sídlo, kde by bylo vše pod jednou střechou, potřebujeme. Nyní jsme rozházeni po různých objektech ve městě, obvykle v nájmu. Některé z provozů nejsou zrovna reprezentativní,“ vysvětluje Veronika Vašíčková.

Charita působí ve dvou vikariátech, vedle Brodu má provozy i ve Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. Zaměstnává celkem 190 lidí a kvůli terénním službám provozuje sedm desítek aut.

Bývalá obchodní akademie je prázdná od roku 2009. Od té doby se radnice zabývala množstvím nápadů na využití více než sto let starého domu. Jenže dlouhodobý pronájem pro vzdělávací institut ani pozdější prodej se nezdařily. Nenašel se zájemce, který by představám radnice vyhovoval. Objevily se proto i nápady ze školy vytvořit byty, muzeum, krajskou knihovnu či domov pro seniory. Všechny ale byly z nejrůznějších důvodů zamítnuty.

Naposledy před dvěma roky dostal záměr Charity přednost před využitím budovy pro potřeby sousední Základní školy Štáflova, která zde kvůli rostoucímu zájmu chtěla zřídit detašované pracoviště. „Obchodní akademie spadá do rodiny školských zařízení v klidové části města. Je to historická školní budova, která má sloužit potřebám vzdělávání, nikoliv jako sklady a kanceláře,“ marně tenkrát apelovala na své kolegy zastupitelka a zároveň ředitelka školy Veronika Prchalová (SNK – Broďáci).