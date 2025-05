Skleněné skvosty ze žďárské Staré radnice oživí bývalou továrnu ve Víru

Sklářský výtvarník a sklář Jaroslav Svoboda, autor většiny skleněných prvků v původním vybavení Staré radnice.

„Sklo je můj život,“ říká nyní sedmaosmdesátiletý Jaroslav Svoboda z Karlova na Žďársku, uznávaný umělec a autor skleněných děl, která se nedávno ze žďárské Staré radnice stěhovala do Továrny Vír na Bystřicku.

K práci s tímto materiálem se výtvarník dostal už v dětství a ve tvorbě neustává ani dnes. O to víc ho těší, že vybavení radnice budou moci lidé dál obdivovat, i když na jiném místě.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy skleněná díla pro Starou radnici vznikala? Byla to pro vás velká zakázka?

Když se dělala radnice, byla to tehdy docela prestižní akce města, tak se každý snažil něčím přispět. Ne že by se to dodávalo úplně za hubičku, ale určitě jsem na tom extra nezbohatl. Byla to spíš taková vlastní prezentace, reklama. Díla se dokončovala a instalovala postupně - někdy před čtyřiceti lety, přesné datum už ale nevím.

Kolik věcí jste tehdy pro město dělal?

Na počet kousků byly lustry a skleněná stěna samozřejmě velká zakázka. Zrovna nedávno jsme to zevrubně počítali a jenom jednotlivých skleněných destiček je kolem osmi set. Plus vznikly samozřejmě další samostatné věci.

Když si destičky zblízka prohlížím, vidím, že žádná není stejná… Jak jste je vyráběli?

Je to tak, každý kousek je originál. Vznikaly ve škrdlovické sklárně na huti, kde jsme sklo lili do kovových rámečků. Sklář tam nabral trochu žhavého skla - ale nikoliv na píšťalu, ale jak my říkáme na klacek, což je taková nedutá píšťala. Vytáhl jen malinkou špičku, aby udělal silnější nit, a pak kreslil do rámečku ty ornamenty, krajku. Kolega, který stál u něj, potom nit nůžkami ustřihl. Tím pádem vznikl pokaždé originální vzor.

Fontána, jeden ze symbolů Staré radnice, byla ale vytvořena jinou technikou, že?

Jde o sklo foukané do předem vytvořené formy. Ale přiznávám, že tahle věc, v podobném designu, už existuje. Dělal jsem ji tehdy i pro slovenské Považské strojírny. Nebyla to však fontána, ale stěna v sekretariátu - nějakých dvanáct sloupů na nerezových tyčích.

Měl jste obavu, co se s díly při rekonstrukci radnice stane?

Samozřejmě. I kdyby skončila někde v depozitáři, bylo by to pořád dobré. Ale bohužel v poslední době zažíváme situace, kdy je výtvarné umění, a sklo zvlášť, likvidováno, a to skutečně hrozným způsobem. Nejsou výjimkou případy, kdy se něco bourá nebo vyklízí stylem, že přijedou bagry a to, co po nich zbyde, skončí na skládce. V tomto případě je to vzácná příležitost k pochvale, jak se k tomu postavili žďárští zastupitelé i pan Matuška z Víru, který se rozhodl vdechnout těm věcem nový život.

Co vás v dohledné době z profesního hlediska ještě čeká?

V červnu mám výstavu Stopy existence v Předklášteří u Tišnova, společně s malířem a grafikem Zdeňkem Šplíchalem. Lidé tam najdou výběr z mých děl. Nebude chybět tvorba z éry škrdlovických skláren i pár mých objektů a plastik z dob, kdy už jsem působil v Karlově.

Daří se vám stále ještě tvořit?

Naštěstí ano. Pokud mám chuť a sílu, dodělávám některé své starší věci. Mám obavy, co by s nimi jinak bylo. A když lidi přijdou do galerie, hodně je to zajímá, dokonce mám některé kousky rovnou zamluvené. Upřímně řečeno - sklo je prostě můj život. Neumím si představit, že to jednou skončí. Ale bohužel, tak to chodí, vše musí jednou skončit.