Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

O posledním dubnovém víkendu se tasická sklárna s plnou vervou pustila do další turistické sezony. Odehrála se v ní vůbec první takzvaná živá výroba letošního roku. Mistři skláři návštěvníkům ukazovali, jak výroba skla vypadá. Mnozí z přihlížejících mohli přiložit ruce, ale i ústa k dílu. I když…
„Provoz sklářského skanzenu je celoroční, vždy od čtvrtka do neděle. Až v červnu otevírací dobu prodlužujeme. Ale živou výrobu máme letos první, a to je to, co sem návštěvníky láká nejvíc,“ upozorňuje spolumajitel sklárny a jeden z jejích průvodců František Milichovský.
Začátek v tasické sklárně nemohl být horší.
Stíhala je jedna katastrofa za druhou.