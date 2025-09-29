Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu

  10:47
Společnost Crystal Bohemia, jeden z největších světových výrobců křišťálu, do níž patří i sklárny ve Světlé nad Sázavou, vstupuje na největší evropský online trh, na platformu Amazon.de. Tímto krokem podnik rozšíří své dosavadní portfolio a více se otevře přímému prodeji koncovým zákazníkům v zahraničí.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Společnost Crystal Bohemia se dlouhodobě opírá o celosvětovou síť obchodních partnerů, kteří pro nás i nadále zůstávají klíčovým prodejním kanálem. Vstup na Amazon.de je však důležitým krokem, jak být blíže zákazníkům, kteří už naše produkty znají, ale také těm, kteří je teprve objevují,“ říká Pavel Louda, předseda představenstva společnosti.

„Také nám umožní mít větší kontrolu nad naším prodejem a snížit závislost na kolísající poptávce zákazníků z řad obchodních společností,“ dodal.

Sklárny Crystal Bohemia chystají obří skladiště, hala bude vysoká 34 metrů

Na Amazonu bude společnost postupně nabízet část svého výrobkového portfolia. Celkem by mělo jít o 83 různých produktů z 15 kolekcí. Část sortimentu vznikla exkluzivně pro tuto platformu.

„Zákazníkům chceme nabídnout jednodušší cestu k tradičnímu českému křišťálu. A zároveň i možnost pořídit produkty, které se v klasickém prodeji běžně neobjevují,“ konstatoval Louda.

Doručit šest sklenic je něco jiného než 50 palet

Crystal Bohemia se při tom až dosud specializovala výhradně na prodej svých výrobků přes obchodní partnery, specializovala se na takzvané B2B obchody. Vstup na online trh a prodej přímo koncovým zákazníkům pro ni bude novinkou, na kterou se musela připravit, a to zejména v oblasti logistiky. Produkty určené pro Amazon totiž musí být neustále dostupné a podnik musí zajistit jejich expedici.

Ve Světlé nad Sázavou letos v září spustili novou linku na výrobu sklenic. Investicemi do rozšiřování výroby se sklárny Crystal Bohemia snaží bránit energetické krizi. Na snímku u nové linky stojí ředitel skláren Crystal Bohemia v Poděbradech a ve Světlé nad Sázavou Jaroslav Seifert.
Takové změny podle ředitele skláren Jaroslava Seiferta s sebou nesou přizpůsobení skladového hospodářství a změnu v plánování dodávek. „Poslat šest skleniček s rychlým doručením je zcela jiný proces než expedice 50 palet lodní dopravou. Je tak třeba zcela přenastavit některé interní procesy,“ vysvětlil.

Na přípravě vstupu na Amazon Crystal Bohemia spolupracoval s agenturou Expan.do, specialistou na expanzi značek na mezinárodní trhy. „Výsledkem je prezentace, která propojuje vizuální i jazykové preference německých zákazníků s hodnotami značky - designem, kvalitou a tradicí,“ pravila Jaroslava Mužíková, mluvčí skupiny Louda.

„Pro oslovení zákazníků jsme naši lokalizovanou prezentaci zaměřili nejen na vizuální přitažlivost, ale i na funkčnost, aby co nejlépe odpovídala potřebám německých zákazníků,“ doplnil manažer marketingu skupiny Petr Kurz.

Upevní pozici mezi nejlepšími firmami v oboru

„Amazon je dnes více než jen prodejní kanál. Je to výkladní skříň značky. I proto jsme kladli velký důraz na celkový vzhled prezentace. Naším cílem je, aby Crystal Bohemia působila na Amazonu důvěryhodně a prémiově,“ dodal Kurz.

„Vstup na Amazon je pro nás velkým krokem kupředu, který nám otevře nové možnosti. Upevníme tím naši pozici mezi nejlepšími sklářskými firmami na světě a přiblížíme naše sklo milionům lidí,“ slibuje si Jaroslav Seifert.

Světelské sklárny se brání krizi. Masivně investují a zvyšují výrobu

Společnost Crystal Bohemia je největším výrobcem olovnatého a bezolovnatého křišťálu v Česku. Ročně vyprodukuje přes 80 milionů kusů skla, její obrat se pohybuje kolem 1,8 miliardy korun. Dodává do 90 zemí světa, přičemž na export jde asi 80 procent výroby. Kromě zemí Evropské unie vyváží do USA, Brazílie, ale i do států v Africe a Asii.

Pod značku Crystal Bohemia patří dva výrobní závody, větší ve Světlé nad Sázavou, menší v Poděbradech. Specializují se na strojní výrobu užitkového, nápojového i dekorativního skla. Společnost je nositelem tradice českého sklářství, která sahá až do 18. století.

