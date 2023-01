Martyrium s pecí je u konce, sklárnám Bomma posvětil Světlušku farář Czendlik

V podniku majícím sídlo hned vedle „velkých“ skláren Bohemia Crystal roky sloužila původní pec Klára. Vedení skláren původně počítalo, že vydrží zhruba pět let a bude se stavět pec nová. Stále však dávala sklo dobré kvality, proto se majitelé rozhodli nechat ji ve službě obvyklých osm let. A v tu chvíli se vše nečekaně zkomplikovalo.

„Když jsme připravovali stavbu, přišel covid. Přinesl nám radikální snížení zakázek a problémy s odběratelskými řetězci. Museli jsme částečně propouštět a využívat všechny možné podpůrné programy. V tu chvíli nebyla šance myslet na novou pec,“ vypráví Jiří Trtík, jeden ze dvou majitelů sklárny.

Stárnoucí pec Kláru museli zaměstnanci občas doslova přemlouvat, aby ještě vydržela a nepropálila se. Nicméně období covidu Bomma přečkala a pec také. Inženýři připravili podrobný projekt, načež vedení skláren stanovilo na konec zimy loňského roku den D, kdy dojde k odstavení a zbourání Kláry a stavbě pece nové.

„V tu chvíli přišla ruská invaze na Ukrajinu a ceny plynu vystřelily do astronomických výšek. Zalekli jsme se toho a přemýšleli jsme, zda plyn je to správné palivo pro novou pec,“ líčí Trtík.

Elektřina nebo propan butan? Ne, plyn

A tak firma na poslední chvíli urychleně projekt přepracovávala. Pec měla nově vytápět elektřina, s jejíž výrobou je Česko soběstačné. Když však byly nové plány hotovy, cena elektrické energie na burzách prudce vzrostla.

V Bommě z toho byl další úlek a hekticky se hledaly další varianty „Počítali jsme, že na zahradě sklárny zakopeme nádrže na propan-butan a budeme nakupovat ten. Ale to zase mělo úskalí z hlediska stavebního povolení, nejistoty byly i ohledně dodávek do budoucna,“ podotkl Trtík.

Sklárnu už tlačil čas. Hrozilo, že pec Klára déle nevydrží, a tak zariskovali. Vrátili se k původním plánům na pec plynovou. V listopadu odstavili Kláru, rozebrali ji a do konce roku postavili pec novou, do poslední čárky podle prvních představ. Investice je vyšla na skoro 50 milionů korun.

„Naštěstí se cena plynu stabilizovala. I když je stále velice vysoko, už alespoň nedochází k takovým výkyvům,“ oddechl si Trtík.

Farář byl překvapen

Není proto divu, že středeční vysvěcení pece farářem Zbigniewem Czendlikem bylo pro sklárny velkou slávou. Shromáždili se při něm všichni zaměstnanci, pozvánku dostali i mnozí hosté.

Pec dostala jméno Světluška. Je symbolické. Bomma sídlí ve Světlé a vyrábí především světla a svítidla. „Snad díky ní budeme mít i světlou budoucnost,“ usmál se Trtík.

Czendlika překvapilo, jak je nová pec ohromné dílo. Mohutnost jí dodávají technologie, za nimiž se samotná vyzděná pec skrývá. „Myslel jsem si, že to budou taková cihlová kamínka. To, co je za mnou, tak moc nevypadá. Ale hřeje, až moc,“ pobavil shromážděné zaměstnance děkan. Pec už je vytopena na 1 200 stupňů.

Bommě pomůže navýšit výrobu. O její produkty je zájem v celém světě. „Vyvážíme do více než osmi desítek zemí na všech kontinentech. Poptávka po našich produktech roste. Hlavní trhy jsou pro nás Německo a USA, významné jsou i Velká Británie, Francie a Čína,“ uvedl druhý z majitelů sklárny Martin Wichterle.

Výrobky pro Tiffanyho či Diora

Svítidla tvoří přibližně polovinu produkce sklárny. Nejde však o laciné spotřební zboží. Vše je jedinečná, originální a designová práce, kterou se podnik chlubí na veletrzích. Podstatnou část výroby pak tvoří zakázky pro jiné značky. V Bommě se tak třeba vyrábí sklo věhlasných značek Tiffany, Dior nebo Chanel. A rovněž z této sklárny pochází celá řada prestižních sportovních trofejí.

Sklárny Bomma patří do skupiny BMRC Group. Její součástí je i sklárna Rückl v Nižboru a strojní divize vyrábějící sklářské technologie. Celkem má skupina kolem 300 zaměstnanců. Ve Světlé nad Sázavou jich pracuje zhruba 220.