Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím

Autor:
  9:11
Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna spolupracuje s nejlepšími designéry a vyrábí reprezentativní zboží. Pro společnost Artglass tu nyní vznikají části luxusních svítidel.

Požár přibyslavskou sklárnu zasáhl na konci července 2018. Téměř kompletně ji zničil. Z hutě zbyla jen pec s podezdívkou. Veškeré technologie, rozvody, střecha, okna, rozvody komína i plynu byly pryč. Škoda byla vyčíslena na více než tři miliony korun.

Budovat to vše znovu? Majitelé Aleš a David Valnerovi, otec se synem, dva týdny přemýšleli, jestli se do takového dobrodružství znovu pouštět. Rozhodla věc, kterou nečekali. Solidarita lidí a pomoc okolních firem.

Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám.

David Valnerdesignér a spolumajitel sklárny

Známí sklářů vyhlásili veřejnou sbírku, do níž přispívali obyčejní lidé. Na pomoc se hlásili dobrovolníci a brigádníci. Jako zázrakem si řemeslníci, na něž se obvykle čeká dlouhé měsíce, udělali čas.

Součásti luxusních lustrů vznikají ve sklárně ručně, jedna baňka po druhé. Každý kus vypadá trochu jinak, každý kus je originál.
Areál sklárny na severním okraji Přibyslavi. Tuto podobu má hlavní budova od roku 2018, kdy firmu postihl ničivý požár.
V přibyslavské sklárně se vše dělá ručně. Včetně třeba míchání správné sklářské směsi, která se bude tavit v peci. Slouží k tomu obyčejná váha a zednická míchačka. Recept na český křišťál tu visí na nástěnce. Proces přípravy směsi přiblížil spolumajitel sklárny David Valner.
Před rokem a půl do firmy majetkově vstoupila společnost Sklo Studio, která se zaměřuje na moderní ručně foukané skleněné osvětlení, doplňky a designové objekty.
Původně sklárna vyráběla svůj sortiment. Po všech krizích se změnila ve výrobního partnera, který svým klientům z řad designérů, umělců a firem nabízí kvalitní řemeslo.
26 fotografií

„Zakázky, které nejvíc spěchaly, jsme vykryli díky spolupráci se žďárskou sklárnou. Ozvali se nám a nabídli pomoc, patří jim velké díky. A všichni zákazníci nám také vyšli vstříc,“ prozradil v té době David Valner, designér a spolumajitel sklárny.

Křišťálem a řemeslem proti asijské konkurenci

Dnes, po osmi letech, by už nikoho nenapadlo ničivý požár s provozem sklárny spojit. „Původně byla sklárna založena na tom, že dělala svůj sortiment. Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám,“ vysvětluje Valner.

Sklárna se zaměřuje na hutní sklo. Zákazníky dnes má v celé Evropě a v Americe a v portfoliu mnoho známých značek a jmen. Před rokem a půl do přibyslavské sklárny majetkově vstoupila společnost Sklo Studio. Stala se jejím většinovým vlastníkem. Firma navrhuje a vyrábí moderní ručně foukané skleněné osvětlení, doplňky a designové objekty.

A před nedávnem začala sklárna spolupracovat i s prestižní značkou Artglass etablovanou na mezinárodních trzích v oblasti luxusních svítidel. Podle jejího ředitele Michala Hoška je spolupráce výsledkem nové strategie jeho společnosti a návod na to, jak se vypořádat s levnou čínskou konkurencí. „Stavíme na kvalitním řemesle a českém křišťálu, který ještě Číňané vyrobit neumí,“ usmívá se.

Jak dodává, jsou firmy, které si postaví všechny provozy od A do Z. Ale jsou i ty, které jdou levnější a rychlejší cestou a využívají kooperaci s partnery a specialisty.

Baňka omotaná tenoučkou skleněnou nití

Artglass hledala sklárnu, která dokáže vyrobit to, co její šéfdesignér Jakub Berdych Karpelis navrhne. Její zástupci jich objeli několik. Až v Přibyslavi uspěli. A právě ve Valnerově podniku tak nyní vznikají unikátní sady Wool a Alchemy. Jde o zdánlivě obyčejné skleněné baňky, ovšem dovedené do precizních detailů a vytvořené neobvyklými postupy.

Zvláště z kolekce nazvané Wool, neboli Klubíčko, je Hošek nadšen. „Moje žena je módní návrhářka, maminka byla krejčová. S klubíčkem vlny se potkávám celý život. Je až neuvěřitelné, jak tenkou nit ze skla umí zdejší kluci namotat,“ rozplýval se u sklářské pece.

Požár poničil sklárnu, která vyrobila poháry pro nejlepší biatlonisty

Kolekce Wool vypadá skutečně jako klubíčko vlny. Základ tvoří skleněná baňka, která je mnohokrát obtočena skleněnou nití. „Jemná síť skleněných linií rozptyluje světlo a vytváří měkkou, téměř textilní atmosféru. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé objekty volně kombinovat a vytvářet proměnlivé světelné kompozice v prostoru,“ popisuje produkt Artglass na svém webu.

Svítidlo na motivy alchymistické laboratoře

Řada Alchemy je designové svítidlo inspirované mystikou alchymistických laboratoří Rudolfa II. Jeho tvar připomíná skleněný flakon s tekutinou zachycenou v pohybu. Ve sklárně vzniká opakovaným namáčením částí základní baňky v roztavené sklovině.

Žádné dva výrobky přitom nejsou úplně stejné. U obou kolekcí jde čistě o ruční řemeslnou výrobu, každý kus je originál. „Nejsou to výrobky pro osm miliard lidí, cena odpovídá ručnímu zpracování, kvalitě práce a originalitě. Našimi zákazníky jsou hlavně architekti a designéři, kteří svítidla mohou různě tvarovat a zakomponovat do svých návrhů,“ na rovinu vysvětluje Hošek.

Vyhořelá sklárna v Přibyslavi vyrábí v pronájmu, pomůže jí i sbírka

S uměleckou výrobou mají ve Valnerově sklárně bohaté zkušenosti. „V portfoliu máme už několik známých značek,“ naznačil David Valner. Její obchodníci jednak aktivně oslovují designéry a umělce, občas přijde podnět z druhé strany. Snahou sklářů je dostat designéry do výroby a předvést jim, co umějí. „Stává se, že se za rok za dva vrátí a navrhnou něco přesně pro nás,“ líčí sklář.

Jméno si však přibyslavská sklárna udělala ještě před ničivým požárem. Blýskla se výrobou pohárů pro mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v Novém Městě na Moravě. Um sklářů z Vysočiny tehdy vyzdvihla i česká biatlonistka Gabriela Koukalová (tehdy ještě Soukalová). Zaujala také medailemi pro účastníky zimní olympiády dětí a mládeže, kterou v roce 2014 hostil Kraj Vysočina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič v nádrži zapomněl tankovací pistoli a rozjel se. Škoda šplhá ke čtvrt milionu

ilustrační snímek

Ke kuriózní nehodě došlo o víkendu na čerpací stanici na Jihlavsku. Před odjezdem z benzinky zapomněl z hrdla nádrže vytáhnout tankovací pistoli řidič mercedesu. Při rozjezdu auta pak poškodil nejen...

Desetiletá Natálie poráží i dospělé. Běhá, aby inspirovala, sleduje ji 103 tisíc lidí

Premium
Desetiletá Natálie Horová poráží v běhu i dospělé běžce. A stále se zlepšuje.

Když se na startu objeví malá, drobná závodnice s nepřehlédnutelnými kudrnami a v zářivě růžovém tričku, mohou se o stupně vítězů začít obávat nejen její vrstevnice, ale i dospělé běžkyně. Přesto se...

Trojnásobná roztomilost v zoo. Surikatí mláďata si užívají pozornosti

Surikatí trojčata se v jihlavské zoo narodila na konci července, přesto už jsou...

Hned trojnásobnou dávku roztomilosti nabízí v těchto dnech jihlavská zoo. Na dohled od hlavního vstupu se nachází expozice surikat, kde se o pozornost hlásí tři mláďata. „Narodila se na konci...

Muzeum v Chotěboři je našlapané moderní technikou. Jako v Dubaji, srovnávají lidé

Po sedmi letech má Chotěboř znovu své městské muzeum. Vybudováno bylo v...

„Už jsi byl někdy v Muzeu budoucnosti v Dubaji? Ne? Tak už tam ani nejezdi, všechno máš tady.“ Tak spolu hovořili dva hosté středečního otevření nového městského muzea v Chotěboři. To je nyní díky...

Obec se šesti stovkami obyvatel postaví areál s kulturním domem. Vyjde ji na 90 milionů

Horní náves s obecním neboli kulturním domem nabídne široké spektrum vyžití....

Plesy, koncerty či taneční zábavy, které se konají v zimě? Uspořádání takové akce je pro obyvatele Stránecké Zhoře, šestisethlavé vsi u Velkého Meziříčí, takřka nemožné. Absence kulturního domu nebo...

Sklárna vyhořela, vstala z popela a svět teď zásobuje luxusním zbožím

Skleněná svítidla řady Wool vznikají nanášením tenké skleněné nitě na skleněnou...

Před osmi lety je postihla katastrofa. Firmě Valner Glass vyhořela sklárna v Přibyslavi. Majitelé byli tehdy tak zoufalí, že uvažovali o zavření. Vzpružila je však solidarita lidí. Dnes sklárna...

5. září 2026  9:11

Desetiletá Natálie poráží i dospělé. Běhá, aby inspirovala, sleduje ji 103 tisíc lidí

Premium
Desetiletá Natálie Horová poráží v běhu i dospělé běžce. A stále se zlepšuje.

Když se na startu objeví malá, drobná závodnice s nepřehlédnutelnými kudrnami a v zářivě růžovém tričku, mohou se o stupně vítězů začít obávat nejen její vrstevnice, ale i dospělé běžkyně. Přesto se...

4. září 2026

Sraz kamionů v Pávově bude poprvé mezinárodní, podpoří nemocného chlapce

Pohled shora na zaplněný areál kempu v Pávově. Snímek zachycuje precizně...

Kemp Pávov u Jihlavy se o víkendu promění v mezinárodní centrum řidičů kamionů. Na už šestý ročník oblíbeného setkání dorazí poprvé také účastníci ze zahraničí, pořadatelé v koloně vyhlížejí vozy z...

4. září 2026  12:51

Nové žďárské stezky vedou po stopách cisterciáků. Potěší pěší i cyklisty

Delší trasa zavede pěší i cyklisty také k tajemnému jezírku Vápenice. To...

Ač může mít řada lidí spojeny mnichy hlavně s pobytem za zdmi kláštera a modlitbami, ve skutečnosti byla jejich činnost mnohem širší. Ne nadarmo je heslem cisterciáků: „Modli se a pracuj!“ Jak...

4. září 2026  12:13

Obec se šesti stovkami obyvatel postaví areál s kulturním domem. Vyjde ji na 90 milionů

Horní náves s obecním neboli kulturním domem nabídne široké spektrum vyžití....

Plesy, koncerty či taneční zábavy, které se konají v zimě? Uspořádání takové akce je pro obyvatele Stránecké Zhoře, šestisethlavé vsi u Velkého Meziříčí, takřka nemožné. Absence kulturního domu nebo...

4. září 2026  8:15

Po třiceti letech zaplní nebe letecká show. Vystoupí akrobaté včetně Martina Šonky

Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.

Po dlouhých třiceti letech budou moci zájemci opět zavítat na letiště u Křižanova na Žďársku, aby si tam užili sobotní letecký den. Ten láká na nabitý program, který potěší jak fajnšmekry, tak...

3. září 2026  15:22

Díla na neobvyklé výstavě si výtvarnice sama hlídá, bydlí při tom v márnici

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...

Manažerka Aneta Hrdličková relaxuje neobvyklým způsobem. Protože jejím koníčkem je výtvarné umění, vystavuje své obrazy. A to na vcelku nečekaném místě, na telčském židovském hřbitově. Sama si zde...

3. září 2026  11:54

Muzeum v Chotěboři je našlapané moderní technikou. Jako v Dubaji, srovnávají lidé

Po sedmi letech má Chotěboř znovu své městské muzeum. Vybudováno bylo v...

„Už jsi byl někdy v Muzeu budoucnosti v Dubaji? Ne? Tak už tam ani nejezdi, všechno máš tady.“ Tak spolu hovořili dva hosté středečního otevření nového městského muzea v Chotěboři. To je nyní díky...

3. září 2026  8:31

Brána Matky Boží se loučí s cementem z 90. let. Získá světlejší vzhled a patinu

Jihlavská brána Matky Boží zahalena do lešení během oprav fasády a interiérů,...

Odborníci už se sjednotili na konkrétní podobě vzhledu jihlavské brány Matky Boží, jejíž plášť a část interiérů prochází nyní zásadní rekonstrukcí. Renesanční vrchní část věže bude mít nenápadný...

2. září 2026  17:38

Rozsáhlý požár lesa na Žďársku hasiči zvládli uhasit, škodu odhadli na 200 tisíc

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...

Rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Chlébské na Žďársku, který zasáhl plochu odhadovanou přibližně na jeden a půl hektaru, zaměstnával ve středu desítky záchranářů. Do akce povolali i vrtulník.

2. září 2026  12:21,  aktualizováno  15:48

Požár kamionu ochromil D1 na Vysočině, směr do Prahy byl neprůjezdný

ilustrační snímek

Dálnici D1 na 163. kilometru ve směru na Prahu odpoledne zcela ochromil požár nákladního vozidla. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů a další složky IZS. Policie nejprve v hlášení chybně uvedla...

2. září 2026  14:56,  aktualizováno  15:36

Revoluce je nevyhnutelná, ale věřím, že se AI neutrhne a neotočí role, říká šéf IT školy

Premium
Bývalému učiteli angličtiny Aleši Neckářovi otevřela umělá inteligence nový...

S umělou inteligencí pracuje, programuje ji, a proto dobře ví, že do ní (zatím) nelze vkládat bezmeznou důvěru. „Pokud někdo slepě poslouchá AI, tak je to samozřejmě špatně. Umělá inteligence, to je...

2. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.