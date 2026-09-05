Požár přibyslavskou sklárnu zasáhl na konci července 2018. Téměř kompletně ji zničil. Z hutě zbyla jen pec s podezdívkou. Veškeré technologie, rozvody, střecha, okna, rozvody komína i plynu byly pryč. Škoda byla vyčíslena na více než tři miliony korun.
Budovat to vše znovu? Majitelé Aleš a David Valnerovi, otec se synem, dva týdny přemýšleli, jestli se do takového dobrodružství znovu pouštět. Rozhodla věc, kterou nečekali. Solidarita lidí a pomoc okolních firem.
Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám.
David Valnerdesignér a spolumajitel sklárny
Známí sklářů vyhlásili veřejnou sbírku, do níž přispívali obyčejní lidé. Na pomoc se hlásili dobrovolníci a brigádníci. Jako zázrakem si řemeslníci, na něž se obvykle čeká dlouhé měsíce, udělali čas.
„Zakázky, které nejvíc spěchaly, jsme vykryli díky spolupráci se žďárskou sklárnou. Ozvali se nám a nabídli pomoc, patří jim velké díky. A všichni zákazníci nám také vyšli vstříc,“ prozradil v té době David Valner, designér a spolumajitel sklárny.
Křišťálem a řemeslem proti asijské konkurenci
Dnes, po osmi letech, by už nikoho nenapadlo ničivý požár s provozem sklárny spojit. „Původně byla sklárna založena na tom, že dělala svůj sortiment. Vlivem všech krizí a událostí jsme se přetransformovali na výrobního partnera pro klienty z celého světa. Nabízíme řemeslo designérům, umělcům, firmám,“ vysvětluje Valner.
Sklárna se zaměřuje na hutní sklo. Zákazníky dnes má v celé Evropě a v Americe a v portfoliu mnoho známých značek a jmen. Před rokem a půl do přibyslavské sklárny majetkově vstoupila společnost Sklo Studio. Stala se jejím většinovým vlastníkem. Firma navrhuje a vyrábí moderní ručně foukané skleněné osvětlení, doplňky a designové objekty.
A před nedávnem začala sklárna spolupracovat i s prestižní značkou Artglass etablovanou na mezinárodních trzích v oblasti luxusních svítidel. Podle jejího ředitele Michala Hoška je spolupráce výsledkem nové strategie jeho společnosti a návod na to, jak se vypořádat s levnou čínskou konkurencí. „Stavíme na kvalitním řemesle a českém křišťálu, který ještě Číňané vyrobit neumí,“ usmívá se.
Jak dodává, jsou firmy, které si postaví všechny provozy od A do Z. Ale jsou i ty, které jdou levnější a rychlejší cestou a využívají kooperaci s partnery a specialisty.
Baňka omotaná tenoučkou skleněnou nití
Artglass hledala sklárnu, která dokáže vyrobit to, co její šéfdesignér Jakub Berdych Karpelis navrhne. Její zástupci jich objeli několik. Až v Přibyslavi uspěli. A právě ve Valnerově podniku tak nyní vznikají unikátní sady Wool a Alchemy. Jde o zdánlivě obyčejné skleněné baňky, ovšem dovedené do precizních detailů a vytvořené neobvyklými postupy.
Zvláště z kolekce nazvané Wool, neboli Klubíčko, je Hošek nadšen. „Moje žena je módní návrhářka, maminka byla krejčová. S klubíčkem vlny se potkávám celý život. Je až neuvěřitelné, jak tenkou nit ze skla umí zdejší kluci namotat,“ rozplýval se u sklářské pece.
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Kolekce Wool vypadá skutečně jako klubíčko vlny. Základ tvoří skleněná baňka, která je mnohokrát obtočena skleněnou nití. „Jemná síť skleněných linií rozptyluje světlo a vytváří měkkou, téměř textilní atmosféru. Díky modulárnímu principu lze jednotlivé objekty volně kombinovat a vytvářet proměnlivé světelné kompozice v prostoru,“ popisuje produkt Artglass na svém webu.
Svítidlo na motivy alchymistické laboratoře
Řada Alchemy je designové svítidlo inspirované mystikou alchymistických laboratoří Rudolfa II. Jeho tvar připomíná skleněný flakon s tekutinou zachycenou v pohybu. Ve sklárně vzniká opakovaným namáčením částí základní baňky v roztavené sklovině.
Žádné dva výrobky přitom nejsou úplně stejné. U obou kolekcí jde čistě o ruční řemeslnou výrobu, každý kus je originál. „Nejsou to výrobky pro osm miliard lidí, cena odpovídá ručnímu zpracování, kvalitě práce a originalitě. Našimi zákazníky jsou hlavně architekti a designéři, kteří svítidla mohou různě tvarovat a zakomponovat do svých návrhů,“ na rovinu vysvětluje Hošek.
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S uměleckou výrobou mají ve Valnerově sklárně bohaté zkušenosti. „V portfoliu máme už několik známých značek,“ naznačil David Valner. Její obchodníci jednak aktivně oslovují designéry a umělce, občas přijde podnět z druhé strany. Snahou sklářů je dostat designéry do výroby a předvést jim, co umějí. „Stává se, že se za rok za dva vrátí a navrhnou něco přesně pro nás,“ líčí sklář.
Jméno si však přibyslavská sklárna udělala ještě před ničivým požárem. Blýskla se výrobou pohárů pro mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v Novém Městě na Moravě. Um sklářů z Vysočiny tehdy vyzdvihla i česká biatlonistka Gabriela Koukalová (tehdy ještě Soukalová). Zaujala také medailemi pro účastníky zimní olympiády dětí a mládeže, kterou v roce 2014 hostil Kraj Vysočina.