„Sklárnu jsme od profesora Jaroslava Svobody přebírali do pronájmu v červenci 2019, plní elánu, nadšení a nápadů, jak zachovat tradiční sklářské řemeslo na Vysočině. Bohužel, přišel rok 2020, covid a následně energetická krize a několikanásobné zdražení surovin,“ přiblížil hlavní důvody, jež k ukončení chodu společnosti vedly, Lukáš Verner.
Podnikal společně se svojí ženou Dagmar. Manželé kromě výroby a prodeje skla organizovali v podniku i velké množství akcí pro veřejnost. Velmi oblíbené byly například komentované prohlídky sklárny, ukázky tvorby, exkurze a různé workshopy; lidé si tam mohli pod odborným dohledem vytvořit dokonce vlastní skleněný výrobek.
Sklárna také zájemcům pravidelně přibližovala tradiční řemeslo při Dnech otevřených ateliérů. Produkty zkušených mistrů si mohli zákazníci pořídit jak přímo v galerii sklárny a na jejím internetovém obchodě, tak i na různých trzích, jarmarcích a dalších prodejních akcích, jichž se firma účastnila.
I přes značnou aktivitu provozovatelů se však sklárna stále potýkala s důsledky covidové a energetické krize. Velkou ztrátu z tohoto období se jí už nepodařilo dorovnat a stále se nacházela v „červených číslech“.
„Postupně se přidaly i zdravotní problémy - jak u nás, tak u našeho týmu. Zůstalo už jen ‚pár posledních Mohykánů‘, a v tak malém kolektivu je každý výpadek znát. Když chybí dvě, nebo čtyři ruce, je to obrovsky znát. A na podzim, kvůli plánované operaci, vypadli i ti nejdůležitější, na kterých výroba stojí,“ vylíčili situaci Vernerovi.
Glass galerie pokračuje v klasickém režimu dál
Právě uplynulý rok 2025 byl dle manželů opravdu náročný, a to fyzicky i psychicky.
Lukáš Verner a Sklárna Karlov
Zdroj: www.sklarnakarlov.cz
„Nejhorší je chvíle, kdy se z práce vytratí slovo ‚chci‘ a nahradí ho ‚musím‘. Když člověk jede už jen na ‚autopilota‘ a sílu už není kde brát,“ vyjádřil se Lukáš Verner. Provozovatelé sklárny ve svém prohlášení na webových stránkách i na sociálních sítích firmy poděkovali jak svým zaměstnancům, tak i zákazníkům a rovněž Jaroslavu Svobodovi, který jim dal před lety důvěru a příležitost.
„Milí Vernerovi, děkuji vám za všechnu vaši práci, kterou jste do sklárny vložili v těchto nelehkých letech. Přeji vám do další životní etapy hlavně zdraví a klid,“ zareagoval na situaci Svoboda.
Ten také zdůraznil, že Sklárna Svoboda Karlov jako taková v žádném případě nekončí. „Glass galerie pokračuje v klasickém režimu. Otevřeno je denně od devíti do čtrnácti hodin, v sobotu pak mezi desátou a patnáctou hodinou. A i letos v zimních měsících proběhne tradiční údržba pece,“ sdělil Svoboda s tím, že aktuální informace zájemci naleznou na facebookových stránkách karlovské sklárny.
„Doba může být zlá, ale láska ke sklu zůstává,“ dodal uznávaný sedmaosmdesátiletý umělec.
E-shop vzali po oznámení zákazníci útokem
Ostatně v duchu jeho prohlášení míří dál i Lukáš Verner, byť už jeho jméno nebude spojováno s karlovskou hutí. „Jak praví jeden citát: ‚Jedny dveře se zavřou, aby se mohly otevřít jiné.‘ Lukáš Verner se sklem nekončí. Je to jeho velká láska a koníček. Jen se přesouvá k menší peci a menším prostorám. Nejdřív se ale potřebuje ‚nadechnout‘, zpomalit a znovu najít sám sebe,“ přiblížili další plánované kroky Vernerovi.
Ukončení provozu firmy oznámili manželé v pátek 2. ledna společně s upozorněním, že jejich e-shop bude zatím fungovat i nadále, a zájemci tedy mohou stále objednávat již vyrobené zboží. A zákazníci toho obratem využili. Hned v sobotu už museli Vernerovi internetový obchod přechodně „stopnout“.
„Děkujeme za obrovskou míru solidarity a potřeby získat kus z našeho tradičního sklářského díla. Velmi mile nás to překvapilo. Dokonce natolik, že v tuto chvíli, alespoň do úterý, pozastavíme e-shop, abychom dosavadní objednané zboží byli schopni připravit a vyexpedovat. Ale především sehnat obalový materiál, který již nemáme,“ vyjádřili se 3. ledna Vernerovi a dodali, že poté se budou těšit na další objednávky.
Lidé vyjadřují podporu na sociálních sítích
„Škoda, že se této záležitosti nedostalo větší publicisty dříve. Máte kvalitní produkty, myslím, že řada lidí by vás nejenom v předvánočním čase podpořila nákupem,“ myslí si například Karel Král.
Podporu a uznání Lukáši Vernerovi a jeho umění ale vyjadřovalo na sociálních sítích i velké množství dalších lidí, kteří výtvory skláře znají, rádi mířili do podniku na exkurze nebo i za nákupy. „Je to velká škoda. A ještě větší škoda, že stát nepomůže, ani nepodpoří, když i sklářství je naše kultura a patří k nám odjakživa,“ míní třeba Patrik Bouma.
„Byli jsme u vás před dvěma měsíci na exkurzi a byli jsme nadšení. Narazili jsme na vás náhodou, když jsme byli na pobytu na Vysočině, bylo škaredé počasí a my hledali náhradní program místo túr po okolí. A udělali jsme velice dobře. Koukat sklářům pod ruce při výrobě barevného vejce od začátku do konce - super zážitek,“ zavzpomínala na sklárnu Lenka Mertlová.