Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Autor:
  11:58
Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si pronajímal huť od uznávaného sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody. Teď Verner oznámil konec své firmy.
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
Galerii skla lze navštívil ve Sklárně Svoboda Karlov i nadále.
Manželé Vernerovi lákali do sklárny veřejnost i na různé akce - komentované...
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
8 fotografií

„Sklárnu jsme od profesora Jaroslava Svobody přebírali do pronájmu v červenci 2019, plní elánu, nadšení a nápadů, jak zachovat tradiční sklářské řemeslo na Vysočině. Bohužel, přišel rok 2020, covid a následně energetická krize a několikanásobné zdražení surovin,“ přiblížil hlavní důvody, jež k ukončení chodu společnosti vedly, Lukáš Verner.

Podnikal společně se svojí ženou Dagmar. Manželé kromě výroby a prodeje skla organizovali v podniku i velké množství akcí pro veřejnost. Velmi oblíbené byly například komentované prohlídky sklárny, ukázky tvorby, exkurze a různé workshopy; lidé si tam mohli pod odborným dohledem vytvořit dokonce vlastní skleněný výrobek.

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
Galerii skla lze navštívil ve Sklárně Svoboda Karlov i nadále.
Manželé Vernerovi lákali do sklárny veřejnost i na různé akce - komentované prohlídky, ukázky práce sklářů i tvůrčí dílny.
Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.
8 fotografií

Sklárna také zájemcům pravidelně přibližovala tradiční řemeslo při Dnech otevřených ateliérů. Produkty zkušených mistrů si mohli zákazníci pořídit jak přímo v galerii sklárny a na jejím internetovém obchodě, tak i na různých trzích, jarmarcích a dalších prodejních akcích, jichž se firma účastnila.

I přes značnou aktivitu provozovatelů se však sklárna stále potýkala s důsledky covidové a energetické krize. Velkou ztrátu z tohoto období se jí už nepodařilo dorovnat a stále se nacházela v „červených číslech“.

Tradice ruční výroby stále žije. Pece sklářů jsou na Vysočině roztopené i v zimě

„Postupně se přidaly i zdravotní problémy - jak u nás, tak u našeho týmu. Zůstalo už jen ‚pár posledních Mohykánů‘, a v tak malém kolektivu je každý výpadek znát. Když chybí dvě, nebo čtyři ruce, je to obrovsky znát. A na podzim, kvůli plánované operaci, vypadli i ti nejdůležitější, na kterých výroba stojí,“ vylíčili situaci Vernerovi.

Glass galerie pokračuje v klasickém režimu dál

Právě uplynulý rok 2025 byl dle manželů opravdu náročný, a to fyzicky i psychicky.

Lukáš Verner a Sklárna Karlov

  • Dvaapadesátiletý sklář se narodil v Počátkách u Pelhřimova. Je absolventem sklářského učiliště ve Valašském Meziříčí, obor sklář - foukač.
  • Poprvé se seznámil se sklem na základní škole při exkurzi do sklárny Janštejn. Žhavá hmota ho uchvátila.
  • Od roku 1994 pracoval ve Sklárně Svoboda Karlov na Žďársku po boku umělce a výtvarníka Jaroslava Svobody jako sklářský mistr.
  • Zlomovým byl rok 2019, kdy mu Svoboda huť pronajal.
  • V podniku Verner a jeho tým dál vytvářel ručně tvarované sklo - vázy, mísy, květiny či umělecké a designové zboží.
  • Ve sklárně se konalo i mnoho akcí pro veřejnost.
  • K 31. lednu 2025 Lukáš Verner oznámil konec firmy v karlovské sklárně. Zboží z e-shopu budou moci zájemci pořídit do vyprodání zásob.
  • Sklárna Svoboda Karlov svůj provoz neukončuje, funguje i nadále, včetně galerie skla.

Zdroj: www.sklarnakarlov.cz

„Nejhorší je chvíle, kdy se z práce vytratí slovo ‚chci‘ a nahradí ho ‚musím‘. Když člověk jede už jen na ‚autopilota‘ a sílu už není kde brát,“ vyjádřil se Lukáš Verner. Provozovatelé sklárny ve svém prohlášení na webových stránkách i na sociálních sítích firmy poděkovali jak svým zaměstnancům, tak i zákazníkům a rovněž Jaroslavu Svobodovi, který jim dal před lety důvěru a příležitost.

„Milí Vernerovi, děkuji vám za všechnu vaši práci, kterou jste do sklárny vložili v těchto nelehkých letech. Přeji vám do další životní etapy hlavně zdraví a klid,“ zareagoval na situaci Svoboda.

Ten také zdůraznil, že Sklárna Svoboda Karlov jako taková v žádném případě nekončí. „Glass galerie pokračuje v klasickém režimu. Otevřeno je denně od devíti do čtrnácti hodin, v sobotu pak mezi desátou a patnáctou hodinou. A i letos v zimních měsících proběhne tradiční údržba pece,“ sdělil Svoboda s tím, že aktuální informace zájemci naleznou na facebookových stránkách karlovské sklárny.

„Doba může být zlá, ale láska ke sklu zůstává,“ dodal uznávaný sedmaosmdesátiletý umělec.

E-shop vzali po oznámení zákazníci útokem

Ostatně v duchu jeho prohlášení míří dál i Lukáš Verner, byť už jeho jméno nebude spojováno s karlovskou hutí. „Jak praví jeden citát: ‚Jedny dveře se zavřou, aby se mohly otevřít jiné.‘ Lukáš Verner se sklem nekončí. Je to jeho velká láska a koníček. Jen se přesouvá k menší peci a menším prostorám. Nejdřív se ale potřebuje ‚nadechnout‘, zpomalit a znovu najít sám sebe,“ přiblížili další plánované kroky Vernerovi.

Ukončení provozu firmy oznámili manželé v pátek 2. ledna společně s upozorněním, že jejich e-shop bude zatím fungovat i nadále, a zájemci tedy mohou stále objednávat již vyrobené zboží. A zákazníci toho obratem využili. Hned v sobotu už museli Vernerovi internetový obchod přechodně „stopnout“.

Lidé přicházejí na to, že kvalitní sklo něco stojí, říká umělecký sklář

„Děkujeme za obrovskou míru solidarity a potřeby získat kus z našeho tradičního sklářského díla. Velmi mile nás to překvapilo. Dokonce natolik, že v tuto chvíli, alespoň do úterý, pozastavíme e-shop, abychom dosavadní objednané zboží byli schopni připravit a vyexpedovat. Ale především sehnat obalový materiál, který již nemáme,“ vyjádřili se 3. ledna Vernerovi a dodali, že poté se budou těšit na další objednávky.

Lidé vyjadřují podporu na sociálních sítích

„Škoda, že se této záležitosti nedostalo větší publicisty dříve. Máte kvalitní produkty, myslím, že řada lidí by vás nejenom v předvánočním čase podpořila nákupem,“ myslí si například Karel Král.

Podporu a uznání Lukáši Vernerovi a jeho umění ale vyjadřovalo na sociálních sítích i velké množství dalších lidí, kteří výtvory skláře znají, rádi mířili do podniku na exkurze nebo i za nákupy. „Je to velká škoda. A ještě větší škoda, že stát nepomůže, ani nepodpoří, když i sklářství je naše kultura a patří k nám odjakživa,“ míní třeba Patrik Bouma.

„Byli jsme u vás před dvěma měsíci na exkurzi a byli jsme nadšení. Narazili jsme na vás náhodou, když jsme byli na pobytu na Vysočině, bylo škaredé počasí a my hledali náhradní program místo túr po okolí. A udělali jsme velice dobře. Koukat sklářům pod ruce při výrobě barevného vejce od začátku do konce - super zážitek,“ zavzpomínala na sklárnu Lenka Mertlová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v...

Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský...

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si...

4. ledna 2026  11:58

V sudu s laškovnicí i kořalky pro děti. Historik zmapoval, kde a jak se pilo

Na trase komentované vycházky nechybělo ani žďárské náměstí. Na něm, zhruba v...

Nejen popíjením piva trávili v minulosti čas návštěvníci hospod, náleven a dalších podniků v dnešním Žďáře nad Sázavou. Konzumaci oblíbeného pití si často zpestřovali hraním kuželek, biliáru, tancem,...

4. ledna 2026  10:15

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

3. ledna 2026  9:12

Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.

Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z velkých firem se chystají přibírat zaměstnance. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou na toto téma...

2. ledna 2026  14:15

Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje...

Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů. Přístroj za více než šest milionů korun nahradil svého předchůdce,...

2. ledna 2026  8:53

Modré čáry, aréna... A teď chce radní Beke pro Jihlavu vysokorychlostní trať

Jihlavský radní za ODS, architekt David Beke

Sedm let. Tak dlouhou část svého života spojil jihlavský politik David Beke se stavbou Horácké arény. Multifunkční hale za více než dvě miliardy korun se radní za ODS věnoval z pozice manažera...

1. ledna 2026  10:02

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

31. prosince 2025  18:11,  aktualizováno  19:14

Z původně týdenní zkoušky se stal fotbalový příběh jako z pohádky

Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Jeho životní příběh ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem přitom fotbalistu Youssoupha Mbodjiho nikdo v České republice neznal. A nebylo divu...

31. prosince 2025  10:22

Od prvního přáteláku věděli, že je Mbodji trefa. Z Jihlavy vystřelil do Ligy mistrů

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...

Jeho story ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem fotbalistu Youssouphu Mbodjiho nikdo v České republice neznal. Nebylo divu, v té době dvacetiletý krajní obránce ze...

31. prosince 2025  10:21

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

30. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

30. prosince 2025  16:56

Konec roku si lze na Vysočině vychutnat i při běhu, na túře či v rybníku

Polnička láká na recesistické silvestrovské závody.

Recese a zábava, otužování, sportovní výkony, venkovní divadlo nebo třeba výšlap noční přírodou? Vysočina nabízí bezpočet možností, jak lze strávit nadcházející přelom roku. Zájemci mohou nahradit...

30. prosince 2025  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.