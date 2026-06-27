Kvůli obřím rozměrům haly a umístění těsně vedle zámeckého parku měla veřejnost řadu připomínek.
Ten záměr několik let budil pozornost a nutno dodat, že i značný rozruch. Výška až 34 metrů, zastavěná plocha 210 krát 170 metrů. Uvnitř kapacita pro sto třicet tisíc paletových míst. Plně automatizovaný provoz. Častý pohyb kamionů. A to vše v těsném sousedství zámeckého parku.
Záměr skláren Crystal Bohemia začleněných do skupiny Louda nenechal jediného obyvatele města chladným. „Tento projekt je klíčový pro další rozvoj. Umožní nám plně využít potenciál sklárny, zefektivnit výrobní a logistické procesy a navýšit produkci pro uspokojení veškerých požadavků našich odběratelů,“ opakovaně vysvětloval předseda představenstva společnosti Louda holding Pavel Louda.
|
Sklárny Crystal Bohemia chystají obří skladiště, hala bude vysoká 34 metrů
I přes mnohé námitky veřejnosti i části opozice vedení města tento týden potřebnou změnu územního plánu s konečnou platností schválilo. „Nyní územní plán tuto stavbu umožní. Další postup je už plně na investorovi, naše role v tom skončila,“ potvrdil starosta František Aubrecht (KDU-ČSL).
„Rozhodnutí zastupitelstva vítáme. Vnímáme ho jako důležitý krok pro dlouhodobý rozvoj skláren ve Světlé nad Sázavou, jejich výrobního zázemí i pracovních příležitostí v regionu,“ konstatoval výkonný ředitel Crystal Bohemia Jaroslav Seifrt.
Referendum neprošlo
Pro schválení změny územního plánu nakonec zvedlo ruku čtrnáct zastupitelů z celkových jednadvaceti. „Celý proces trval pět let, v zastupitelstvu jsme tento bod projednávali šestkrát,“ zmínil starosta Aubrecht, o jak složitou záležitost šlo.
Ještě na poslední chvíli se výsledek někteří zastupitelé snažili zvrátit. Aktivní v tom smyslu byla hlavně Martina Šlosrová (Světelská inic. s ODS a TOP 09). Ta podala protinávrh, aby o této konkrétní změně územního plánu hlasovali obyvatelé v referendu.
„Rozhodujeme o prostoru nás všech, přičemž o takto dominantní stavbě nebylo rozhodováno v žádném strategickém plánu, se kterým by šlo zastupitelstvo před veřejnost. Vnímám jako logické a správné přenést toto rozhodnutí na ty, kterých se to přímo týká, na občany města. Místní referendum je k tomu nejvhodnějším legálním nástrojem,“ vysvětlovala.
|
Sklárny ve Světlé postaví centrální sklad, výška 30 metrů se nelíbí všem
Uspořádat referendum však většina jejích kolegů odmítla. „Pět let se tomu věnujeme. Prezentovali jsme to a diskutovali všude možně. Firma je na tom závislá, na rozhodnutí čeká. Nechceme tomu bránit a na poslední chvíli její připravovaný záměr zdržovat,“ pravil Aubrecht.
Připustil, že vedení města je ke sklárnám velice vstřícné. „Je to největší zaměstnavatel ve městě, náš největší partner. Všichni si pamatujeme, jakou katastrofou byl krach původního podniku v roce 2008. Nechceme, aby se něco podobného opakovalo,“ dodal starosta. Před osmnácti lety přišlo ze dne na den o práci více než 1200 lidí, nezaměstnanost rázem vyskočila na dvacet procent.
Musí splnit řadu regulativů
Přesto sklárny nemají úplně volné ruce. Při výstavbě skladu musí splnit celou řadu regulativů, které úřady stanovily v rámci řízení SEA. Jedná se například o omezení světelné reklamy, vysázení množství zeleně, částečné zapuštění budovy do terénu, využití popínavých rostlin na fasádě, její členění, využití obkladu napodobujících stromy a vyhnutí se použití lesklých panelů.
„Viditelné části objektu mají být řešeny architektonicky kvalitně a samotná budova má být zasazena do terénu a členěna tak, aby se její objem a výška v krajině opticky co nejvíce potlačily,“ přikývl Seifrt s tím, že se ještě bude dopravní a provozní režim podrobně řešit.
|
Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu
Zajímavostí haly bude třeba plánované keřové patro nebo členění oken připomínající historickou industriální architekturu.
Pro sklárny je podle Seifrta vybudování centrálního plně automatizovaného skladu nutností. „Je součástí dlouhodobého rozvoje závodu. Navazuje na modernizaci výroby a růst výrobních kapacit, které dnes umožňují vyrábět až 200 tisíc sklenic denně. Abychom dokázali tento potenciál efektivně využít, potřebujeme vedle výroby posílit také skladování a expedici hotových výrobků pro zákazníky z Česka i zahraničí,“ sdělil ředitel skláren.
Přesný termín zahájení stavby zatím chybí
Než k samotné výstavbě dojde, uplyne ještě dost času. Celá záležitost je teprve ve fázi projektové přípravy. „Termín zahájení výstavby nechceme předjímat. Bude záviset na dokončení změny územního plánu, navazujících hodnoceních a povolovacích procesech, včetně zpracování projektové dokumentace,“ řekl Jaroslav Seifrt.
Sklárny východní okraj Světlé nad Sázavou v posledních letech už několikrát pozměnily. Postupně v jejich areálu vyrostly nové sklady, některé mají podobu stanů. Právě ty by chystaný projekt měl nahradit. Před osmi lety pak sklárny vybudovaly přes silnici na Havlíčkův Brod most pro převážení palet se zbožím.
Do holdingu Louda spadají světelské sklárny od roku 2020. Tehdy doplnily portfolio poděbradských skláren Crystal Bohemia. Specializují se na strojovou výrobu nápojového skla, zboží vyvážejí do celého světa. Ve světelském závodě pracuje přibližně 650 lidí.