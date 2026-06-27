Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Námitky byly zbytečné, sklad skláren Crystal Bohemia se stavět bude

Autor:
  9:42
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat.

Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. | foto: Atelier TESTUDO

Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však...
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však...
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však...
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Ovšem konečná podoba se může...
9 fotografií
Pět let se to řešilo. A nyní byl proces završen. Zastupitelé ve Světlé nad Sázavou schválili změnu územního plánu, která umožní stavbu centrálního automatizovaného skladu skláren Crystal Bohemia.

Kvůli obřím rozměrům haly a umístění těsně vedle zámeckého parku měla veřejnost řadu připomínek.

Ten záměr několik let budil pozornost a nutno dodat, že i značný rozruch. Výška až 34 metrů, zastavěná plocha 210 krát 170 metrů. Uvnitř kapacita pro sto třicet tisíc paletových míst. Plně automatizovaný provoz. Častý pohyb kamionů. A to vše v těsném sousedství zámeckého parku.

Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat.
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však může lišit.
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však může lišit.
Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat. Jeho konečná podoba se však může lišit.
9 fotografií

Záměr skláren Crystal Bohemia začleněných do skupiny Louda nenechal jediného obyvatele města chladným. „Tento projekt je klíčový pro další rozvoj. Umožní nám plně využít potenciál sklárny, zefektivnit výrobní a logistické procesy a navýšit produkci pro uspokojení veškerých požadavků našich odběratelů,“ opakovaně vysvětloval předseda představenstva společnosti Louda holding Pavel Louda.

Sklárny Crystal Bohemia chystají obří skladiště, hala bude vysoká 34 metrů

I přes mnohé námitky veřejnosti i části opozice vedení města tento týden potřebnou změnu územního plánu s konečnou platností schválilo. „Nyní územní plán tuto stavbu umožní. Další postup je už plně na investorovi, naše role v tom skončila,“ potvrdil starosta František Aubrecht (KDU-ČSL).

„Rozhodnutí zastupitelstva vítáme. Vnímáme ho jako důležitý krok pro dlouhodobý rozvoj skláren ve Světlé nad Sázavou, jejich výrobního zázemí i pracovních příležitostí v regionu,“ konstatoval výkonný ředitel Crystal Bohemia Jaroslav Seifrt.

Referendum neprošlo

Pro schválení změny územního plánu nakonec zvedlo ruku čtrnáct zastupitelů z celkových jednadvaceti. „Celý proces trval pět let, v zastupitelstvu jsme tento bod projednávali šestkrát,“ zmínil starosta Aubrecht, o jak složitou záležitost šlo.

Ještě na poslední chvíli se výsledek někteří zastupitelé snažili zvrátit. Aktivní v tom smyslu byla hlavně Martina Šlosrová (Světelská inic. s ODS a TOP 09). Ta podala protinávrh, aby o této konkrétní změně územního plánu hlasovali obyvatelé v referendu.

„Rozhodujeme o prostoru nás všech, přičemž o takto dominantní stavbě nebylo rozhodováno v žádném strategickém plánu, se kterým by šlo zastupitelstvo před veřejnost. Vnímám jako logické a správné přenést toto rozhodnutí na ty, kterých se to přímo týká, na občany města. Místní referendum je k tomu nejvhodnějším legálním nástrojem,“ vysvětlovala.

Sklárny ve Světlé postaví centrální sklad, výška 30 metrů se nelíbí všem

Uspořádat referendum však většina jejích kolegů odmítla. „Pět let se tomu věnujeme. Prezentovali jsme to a diskutovali všude možně. Firma je na tom závislá, na rozhodnutí čeká. Nechceme tomu bránit a na poslední chvíli její připravovaný záměr zdržovat,“ pravil Aubrecht.

Připustil, že vedení města je ke sklárnám velice vstřícné. „Je to největší zaměstnavatel ve městě, náš největší partner. Všichni si pamatujeme, jakou katastrofou byl krach původního podniku v roce 2008. Nechceme, aby se něco podobného opakovalo,“ dodal starosta. Před osmnácti lety přišlo ze dne na den o práci více než 1200 lidí, nezaměstnanost rázem vyskočila na dvacet procent.

Musí splnit řadu regulativů

Přesto sklárny nemají úplně volné ruce. Při výstavbě skladu musí splnit celou řadu regulativů, které úřady stanovily v rámci řízení SEA. Jedná se například o omezení světelné reklamy, vysázení množství zeleně, částečné zapuštění budovy do terénu, využití popínavých rostlin na fasádě, její členění, využití obkladu napodobujících stromy a vyhnutí se použití lesklých panelů.

„Viditelné části objektu mají být řešeny architektonicky kvalitně a samotná budova má být zasazena do terénu a členěna tak, aby se její objem a výška v krajině opticky co nejvíce potlačily,“ přikývl Seifrt s tím, že se ještě bude dopravní a provozní režim podrobně řešit.

Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu

Zajímavostí haly bude třeba plánované keřové patro nebo členění oken připomínající historickou industriální architekturu.

Pro sklárny je podle Seifrta vybudování centrálního plně automatizovaného skladu nutností. „Je součástí dlouhodobého rozvoje závodu. Navazuje na modernizaci výroby a růst výrobních kapacit, které dnes umožňují vyrábět až 200 tisíc sklenic denně. Abychom dokázali tento potenciál efektivně využít, potřebujeme vedle výroby posílit také skladování a expedici hotových výrobků pro zákazníky z Česka i zahraničí,“ sdělil ředitel skláren.

Přesný termín zahájení stavby zatím chybí

Než k samotné výstavbě dojde, uplyne ještě dost času. Celá záležitost je teprve ve fázi projektové přípravy. „Termín zahájení výstavby nechceme předjímat. Bude záviset na dokončení změny územního plánu, navazujících hodnoceních a povolovacích procesech, včetně zpracování projektové dokumentace,“ řekl Jaroslav Seifrt.

Sklárny východní okraj Světlé nad Sázavou v posledních letech už několikrát pozměnily. Postupně v jejich areálu vyrostly nové sklady, některé mají podobu stanů. Právě ty by chystaný projekt měl nahradit. Před osmi lety pak sklárny vybudovaly přes silnici na Havlíčkův Brod most pro převážení palet se zbožím.

Do holdingu Louda spadají světelské sklárny od roku 2020. Tehdy doplnily portfolio poděbradských skláren Crystal Bohemia. Specializují se na strojovou výrobu nápojového skla, zboží vyvážejí do celého světa. Ve světelském závodě pracuje přibližně 650 lidí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

Ochráncům přírody se povedl unikát. Do speciálního domu přestěhovali vlaštovky

Vlaštovčí dům je jednoduchá dřevěná stavba za zhruba 150 tisíc korun. Domovem...

Tak trochu z nouze vznikl v Havlíčkově Brodě počin, který dosud nemá v republice obdoby. Město společně s ochránci přírody nechalo postavit speciální dům pro vlaštovky. Originálním způsobem se...

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun....

Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského...

Odmítnout panenku nedokážu, směje se sběratelka hraček. Doma jich má tisíce

Marie Roháčková sbírá panenky teprve patnáct let. Přesto jich už nashromáždila...

Třiaosmdesátiletá Marie Roháčková z Bobrové na Žďársku by si mohla užívat klidný důchod. To má ostatně už řadu let v plánu, záměr se jí však zatím nedaří. Známé sběratelce panenek totiž lidé stále...

Námitky byly zbytečné, sklad skláren Crystal Bohemia se stavět bude

Vizualizace, jak by v budoucnu mohl areál vypadat.

Pět let se to řešilo. A nyní byl proces završen. Zastupitelé ve Světlé nad Sázavou schválili změnu územního plánu, která umožní stavbu centrálního automatizovaného skladu skláren Crystal Bohemia.

27. června 2026  9:42

Nehoda tří aut uzavřela D1 ve směru na Brno, provoz byl obnoven

Policisté uzavřeli dálnici D1 na 84 km ve směru na Brno

Nehoda tří osobních aut, při níž se zranili dva lidé, uzavřela v pátek po 20. hodině dálnici D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem 21:30 byl...

26. června 2026  20:45,  aktualizováno  21:31

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

26. června 2026  15:56

Festival KoresponDance, to jsou i koule v ulicích a tanec s berlemi

Litevský umělec Paulius Markevičius a jeho tým oživili ulice Žďáru tisíci...

Tisíce černých koulí valících se městem. Hudba a tanec v zeleni přímo při toku Sázavy či testování limitů pohybu na kolečkových bruslích a s berlemi. To je jen malá ochutnávka mezinárodního festivalu...

26. června 2026  13:33

Šacberk láká cyklisty. Jihlava plánuje u sjezdovky vybudovat síť singletrailů

Traily Vír na Bystřicku nabízí terénní svezení krásnou přírodou Svratecké...

Lyžařský areál Šacberk u Jihlavy by se měl brzy otevřít také cyklistům. Radnice začala dělat první konkrétní kroky k tomu, aby se okolí vrchu Rudný proměnilo v místo pro milovníky terénní cyklistiky....

26. června 2026  8:39

Roky byl symbolem Vánoc. Strom je však nebezpečný a musí ho pokácet

Vánoční smrk je dominantou novoměstského Vratislavova náměstí. Musí ale k zemi....

Tři čtvrtě století zdobil smrk pichlavý Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Strom byl pro místní dlouhá léta symbolem adventu a vánočních svátků. Poslední roky ale chřadl, byť radnice...

25. června 2026  14:07

Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava letos oslaví významné jubileum. Třicátý ročník, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, bilancuje tři dekády své existence, během nichž se...

25. června 2026  8:48

Požár náklaďáku a srážka s následkem smrti na dálnici D1 u Jihlavy

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126....

Dálnice D1 směrem na Brno byla uzavřená kvůli požáru nákladního auta na 126. kilometru. Zasahovaly tam složky IZS. Krátce po ukončení opatření ohledně požáru se zde stala další nehoda: srazilo se...

24. června 2026  20:15,  aktualizováno  20:24

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun....

Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského...

24. června 2026  16:09

Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný...

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu...

24. června 2026  14:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tropickou Jihlavu chladí kropicí vůz. Denně rozstříká tisíce litrů pitné vody

Služby města Jihlavy kropí historické centrum krajského města. Opatření proti...

Městskou památkovou rezervaci v Jihlavě v těchto dnech pravidelně osvěžuje kropicí vůz Služeb města Jihlavy (SMJ). Opatření má ulevit lidem i samotným komunikacím od extrémních veder, která v...

24. června 2026  12:06

Nejjedovatější žáby světa na zámku. Chovatel ukáže tropické obojživelníky

Pralesnička strašná je v exotické přírodě, kde konzumuje mravence, jedovatá. V...

Obojživelníky, ještěrky nebo třeba hady a hmyz ze všech koutů světa si budou moci lidé prohlédnout v netradičním prostředí v historických kulisách zámku ve Žďáře nad Sázavou. Své zvířecí svěřence tam...

24. června 2026  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.