Penny začalo přesvědčovat Jeníkov. Náš sklad vás oživí, tvrdí manažeři

„Nový sklad potřebujeme, protože nám roste počet prodejen a chceme zkrátit průměrnou dojezdovou vzdálenost mezi sklady, prodejnami a dodavateli. Proto je naším záměrem postavit sklad v blízkosti odbočky z dálnice D1,“ prezentovali záměr společnosti vedoucí logistiky Tomáš Kubza a projektový manažer Pavel Kebísek.

Plocha, na které by sklad měl stát, zabírá 2,5 hektaru. Hala obdélníkového tvaru by měla mít maximální výšku 16,5 metru. Celková plocha, kterou by sklad potřeboval, činí devět hektarů. Stavbu v návrhu obklopuje po delších stranách 36 metrů široká betonová manipulační plocha.

Projekt počítá také s retenční nádrží pro dešťovou vodu, vrátnicí, požární nádrží, trafostanicí i nouzovým zdrojem elektřiny. Také je zde krátkodobé parkoviště pro 40 kamionů a devadesát osobních aut zaměstnanců. Zvažovaný sklad by měl být podle společnosti Penny jedním z nejmodernějších a nejekologičtějších.

„Víme, že za sebou zanecháváme určitou stopu. Chceme proto, aby se na hale zabydleli dravci, a plánujeme umístění šestnácti včelínů. Obec bude od haly oddělena terénními valy a počítáme s výsadbou stromů a další zeleně. Hala nemusí být od obce vůbec vidět,“ popsal Kebísek.

Úzká silnice a nedostatečná kapacita čistírny

Jak upozornila místostarostka Martina Lisová (TOP 09), která debatu moderovala, současný územní plán nedovoluje takovouto halu v místě postavit. Byla by nutná jeho změna.

„Bylo by třeba také rozšířit příjezdovou silnici. Je příliš úzká. Kdo to bude platit? Další věcí je strop kapacity naší čističky odpadních vod. Společnost by si musela udělat asi vlastní,“ nastínila překážky. „Zajímat nás bude i EIA, která hodnotí dopady na životní prostředí. Zatím máme informací příliš málo,“ dodala.

V sále se sešli především odpůrci haly. Největší obavy měli z množství kamionové dopravy a z hluku. Podle společnosti Penny by do areálu denně zajíždělo na 130 kamionů v předem objednaných časech. Pohybovat se mají po dálnici D1 a následně po dvoukilometrovém úseku mezi sjezdem z dálnice a skladem.

„Co když se něco stane na dálnici? Nechceme, aby nám kamiony jezdily přes obec. A víte vůbec, jak to tady vypadá v zimě? Silnice jsou pořád zaváté,“ ptali se lidé.

„Mohu se vám zaručit, že ani jeden náš kamion neprojede obcí. Všechny naše vozy jsou sledovány přes GPS a mají jasně danou trasu. Pokud se z ní řidiči odchýlí, čeká je postih,“ čelil otázkám Kubza.

Sklad vytvoří 160 nových pracovních pozic

Další diskutující se obávali dopadu na životní prostředí a změny krajinného rázu. „Hned pod skladem je rekreační oblast Černý rybník. Celé se to znehodnotí,“ připomínali.

Podle společnosti by ale potravinářský sklad městys ekonomicky oživil. Budou tam hledat na 160 zaměstnanců do nejrůznějších pozic. „Na provoz skladu se vážou i další profese,“ dodal Kubza.

Vizualizace, jak mělo logistické centrum vypadat ve Velkém Beranově:

27. července 2021

Zda bude hala u Větrného Jeníkova stát, se rozhodne zřejmě až po volbách. „Budu navrhovat, aby stávající zastupitelé připravili veškeré podklady a začali jednat s dotčenými orgány, aby budoucí zastupitelé mohli rozhodnout. A to tak, jestli se půjde cestou referenda, nebo jestli rozhodnou přímo či to rovnou shodí ze stolu,“ dodala místostarostka.

Zastupitelé by si také chtěli udělat exkurzi do míst, kde sklady společnosti již stojí, aby si sami udělali obrázek.

Větrný Jeníkov není jedinou obcí na Vysočině u dálnice D1, kterou společnost Penny s tímto záměrem oslovila. Souběžně jedná i s dalšími obcemi. Například s obcí Jamné. Tam jsou ale podle starosty jednání u ledu. V minulosti společnost neuspěla se stejným záměrem ve Velkém Beranově. Lidé tam záměr dvakrát odmítli v referendu.