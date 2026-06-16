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Přibyslavští skauti připraví tábor pro holandské přátele. Nocování je překvapí

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  12:04
Přibyslavští skauti ze střediska Goliath se připravují na událost, která nemá v jejich historii obdoby. V létě uspořádají společný skautský tábor se svými vrstevníky z partnerského nizozemského města Mook en Middelaar. Z Nizozemska na něj přijede zhruba třicetičlenná výprava, podobný bude počet místních.
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...

Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou hostit i své přátelé z partnerského města v Nizozemsku. | foto: skautský oddíl Přibyslav

Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou...
5 fotografií

Přátelství mezi oběma městy se s trochou nadsázky zásluhou skautingu zrodilo. Oba starostové, kteří ho před 32 roky uzavírali, byli skauty a vyznavači podobných hodnot, vyrostli na stejných myšlenkách. Od té doby se skauti z obou měst pravidelně setkávají, vždy po třech letech. Výprava jednou jede do Nizozemska, za tři roky na oplátku míří Holanďané na Vysočinu.

„V celé historii našeho přátelství jsme se ale jen jedinkrát setkali na společném táboře, a to v roce 2003 v Německu. Od té doby vždy jeden hostíme druhého v rodinách ve městě. Až letos jsme se rozhodli uspořádat společný tábor na našem tábořišti v Železných Horkách,“ prozradil Jakub Vlček, zástupce vedoucího střediska skautů Goliath Přibyslav.

Holanďané převážně ve věku od 14 do 21 let s vedoucími a rovery na něm stráví poslední červencový víkend. Společnost jim budou dělat stejně staří a – angličtinou či němčinou – slušně jazykově vybavení kamarádi z Přibyslavi. „Kemp bude zaměřen na téma přežití. To jediné můžu říct, ostatní bude překvapení,“ usmívá se Vlček.

Česká strana stála více o mladší děti. Ty ale starostliví nizozemští rodiče na tisíc kilometrů dalekou cestu pouštět nechtěli. „Je to škoda. Ale on je to obecně v Nizozemsku takový přístup, že mladší děti jsou více doma. Tolik necestují,“ podotkl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Neznámé táboření v podsadových stanech

I hosté z Nizozemska budou bydlet v klasických podsadových stanech. To pro ně je dosud neznámé, nocování na táborech řeší nizozemští skauti úplně jinak.

Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou hostit i své přátelé z partnerského města v Nizozemsku.
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou hostit i své přátelé z partnerského města v Nizozemsku.
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou hostit i své přátelé z partnerského města v Nizozemsku.
Letní tábory pořádají přibyslavští skauti pravidelně. Letos poprvé však budou hostit i své přátelé z partnerského města v Nizozemsku.
5 fotografií

„Obvykle mají velké stany pro desítky lidí podobné hangárům. Podsadové stany jsou český vynález, který nabízí jednoduché a přitom velice komfortní ubytování,“ poznamenal Jakub Vlček.

Na tábořišti bude i několik týpí, k dispozici je dřevěná jídelna, která slouží i jako společenská místnost pro asi sedm desítek lidí.

S výstavbou zázemí přibyslavští skauti začnou už v červnu, během prázdnin se na tábořišti střídají turnusy. Od jiných pořadatelů mají skauti nájem.

Přeshraniční spolupráci přibyslavských skautů podporuje i radnice. Na uspořádání tábora jim věnovala 105 tisíc korun. „Pro celé naše město to bude ohromná událost. Velmi cenné je, že partnerství s Mookem je založeno právě na takové přátelské rovině,“ konstatoval starosta Kamarád.

Skautské středisko Goliath patří mezi největší a nejčinnější na celé Vysočině. V současné době sdružuje 194 skautů a skautek všech věkových kategorií. „Dlouhodobě nám to číslo roste,“ zdůraznil Jakub Vlček.

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