Nové Město nechce kácet, dopravní hřiště i skatepark včlení mezi stromy

  15:06
Unikátní kus přírody v těsné blízkosti centra. To je okolí Klečkovského rybníka v Novém Městě na Moravě. Radnice tam vybuduje nové dopravní hřiště, skatepark a další atrakce pro sport i oddech. Při návrhu jeho podoby však musely architektky splnit podmínku: prioritou je zachování zeleně. Hřiště tak „vrostou“ mezi stromy.

„Musím přiznat, že lokalita u Klečkovského rybníka se mi nejprve nezdála pro skatepark úplně dobrá. Nakonec se nám ale povedlo najít způsob, jak tento sport do daného místa začlenit,“ popsal městský architekt Zbyněk Ryška, který připravoval zadání, jehož se poté zhostily architektky Lenka Voráčková a Kateřina Mališová.

Skatepark tak bude dle Ryšky dost netradiční - vrostlý do krajiny a protkaný zelení. „Jedná se o velice cennou lokalitu, v přírodním koridoru řeky Bobrůvky, přitom v dochozí vzdálenosti centra, škol, školek i obytné zóny. Návrh je vytvořen tak, abychom přírodní charakter zachovaly,“ vysvětlila Lenka Voráčková.

Skatepark, dopravní i parkourové hřiště, hrací prvky i místo pro relax musely architektky uzpůsobit stávající zeleni. Takto by měl vypadat výsledek po dokončení.
Oblast je podle ní jedinečná i díky vzrostlým stromům. „Proto jsme v projektu většinu z nich zachovaly a doplnily je poměrně velkým množstvím nových, aby byl celý prostor opravdu zelený,“ uvedla Voráčková. K zemi má jít asi osm dřevin, převážně habrů z přerostlého živého plotu. Vysazeno ale bude devatenáct nových; dva stromy čeká přesazení.

Právě mezi zeleň musely autorky projektu, kromě zmíněného vyžití pro skateboardisty, začlenit rovněž nové dopravní hřiště, které nahradí stávající, dočasnou verzi. Prostor však dostanou i další prvky - parkourové hřiště, atrakce pro děti, ale i zázemí pro oddech či setkávání.

„Z původního záměru skateparku u dopravního hřiště se tak stal vlastně celý sportovní areál, který bude i veřejným prostorem a zrevitalizovaným, kulturním parkem,“ dodal Ryška.

Podněty od skateboardistů

Prostor je rozdělený na tři hlavní zóny. Jednou je právě skatepark v jeho severní části. „Má protáhlý tvar, aby se mohli skateboardisté dost rozjet. Využili jsme k tomu i terénní převýšení. Kvůli bezpečnosti je tato část od zbytku parku trochu oddělená,“ nastínily architektky.

K podobě skateparku se na březnové veřejné prezentaci vyjadřovali i jeho budoucí uživatelé. Měli několik připomínek. „Jejich podněty řešíme. Některým nebude problém vyhovět, třeba co se týče změny povrchů,“ popsal novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město). Mlatové plochy, jež by vedly k zanášení sportoviště nepořádkem, tak nahradí dlažba.

Na další návrhy, jako je třeba nasvícení plochy a přivedení vody, si město podle něj připraví podmínky, ale s realizací zatím vyčká. Při samotné stavbě skateparku potom budou „skejťáci“ přímo s dodavatelem řešit i finální provedení, například sklon překážek.

Druhou stranu volnočasového areálu obsadí dopravní hřiště s imitací uliční sítě - včetně pevných značek, semaforů či železničního přejezdu se světelnou signalizací. Ve středu zvětšeného „kruháče“ vznikne navíc pobytový prostor; poslouží při výuce nebo i pro posezení veřejnosti. Hřiště bude totiž volně přístupné, trénovat jízdu na bicyklu a znalost předpisů tak bude moci kdokoliv.

„Mohlo by se tu povést to, co v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem. Tam se v jedné oblasti nachází jak dopravní, tak i dětská hřiště, pumptrack a další sportoviště. Areál je tak stále živý, navštěvovaný a nechybí v žádných cestovatelských tipech pro rodiny s dětmi,“ zmínila Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP. Dodala, že Vysočina je v počtu dopravních hřišť společně se Středočechy na špici; má jich kolem tří desítek.

Molo pro relaxaci

Třetí stěžejní zónu v parku má tvořit takzvané náměstí. Plocha s mobiliářem pro posezení „přesáhne“ až do vody – přímo nad hladinou zájemci posedí díky novému pobytovému molu. „I když nejde o koupací rybník, je to krásné místo lemované zelení. Lidé si jej takto lépe vychutnají,“ míní Voráčková.

Hlavní sekce doplní drobnější atraktivity: nové cesty a pěšiny, zmíněné parkourové hřiště i dětské prvky – třeba skluzavky umístěné ve svahu.

Náklady na vznik celého komplexu se dle radnice pohybují kolem 20 milionů korun. „Snahou je získat krajskou dotaci, která je zrovna na tento typ akcí vypsaná,“ řekl Šmarda s tím, že půjde-li vše bez potíží, začít s prvními pracemi se může už v létě.

Vybudování volnočasového areálu dlouhodobě podporuje i opoziční zastupitel Miroslav Skalník (ODS). Projekt je podle něj připraven na velmi dobré úrovni. „Přesto si myslím, že výstavba má být realizována výhradně za podmínky, že bude získána dotace. V opačném případě by měla být stavba odložena,“ míní zastupitel. Dodal, že důvodem je stav financí města, kdy je na rok 2026 plánován výrazně schodkový rozpočet a město si půjčuje až 200 milionů.

„Na rozsáhlé investice také čekají občané v různých částech města. Navíc máme jedno sportoviště – fotbalový areál na Vlachovické – už rozestavěné. Taktéž s potřebou významných finančních prostředků z rozpočtu města,“ doplnil Skalník.

Nové Město nechce kácet, dopravní hřiště i skatepark včlení mezi stromy

