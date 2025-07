Vyhlídka je na samém okraji lesoparku. Vybudována byla již před mnoha desítkami let na okraji skalního masivu. Nahoru vede z Tyršova nábřeží i z ulice Pod Šeptouchovem pěšina. Hliněnou stezku v několika místech vystřídají betonový chodník a schody.

„Nahoře v minulosti stával kříž. Ale už v dobách, kdy se takové symboly příliš nelíbily, byl násilím odňat a odstraněn,“ vypráví Simandl. O vyhlídku se město snaží starat. „Není to úplně snadné. Ne všechny pozemky, které tu jsou, patří městu,“ rychle doplňuje místostarosta.

Celý lesopark Šeptouchov se rozkládá na ploše přibližně patnácti hektarů na vápencové vyvýšenině nad řekou Sázavou. Založen byl už roku 1900, tvoří ho zejména jehličnatý porost. Oblast je protkána chodníčky. Severovýchodní okraj lesoparku tvoří dva skalní masivy.

A právě celou tuto oblast by vedení radnice nyní chtělo zatraktivnit. „Je to oblíbené místo pro vycházky, pro výuku v přírodě ji občas za vhodného počasí využívá škola. Ale celá oblast by si zasloužila ještě více pozornosti,“ přikyvuje Michal Simandl.

Vedení města už podniká kroky, aby Šeptouchovem mohla být zřízena naučná stezka. Má vypracovaný projekt a ve výhledu je dotační titul, který by pomohl s financováním. Ovšem jinak má radnice v hledáčku i další formy zatraktivnění jako je třeba discgolf a další.

Před třemi roky skály zpevnili

Je tu však jeden drobný háček. Skály, na jejichž vrcholu se celý lesopark rozkládá, nejsou zcela pevné. „Hodně nás tu trápí eroze,“ přiznává místostarosta.

Před třemi roky si dokonce rozpadání jedné ze skal vyžádalo uzavření silnice po nábřeží a zásah odborníků.

„Ve skalní stěně je asi 450 volných úlomků, které hrozí bezprostředním zřícením, a doporučujeme je odstranit. Dalších přibližně 270 útvarů je třeba zpevnit kotvami,“ tlumočil závěry vědců, kteří masiv zkoumali, ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Josef Stemberk.

Odborné firmě se následně podařilo hrozící balvany odstranit a masiv zpevnit kotvami. V některých místech jsou nainstalované i ochranné sítě. Podobně by město rádo postupovalo v nejbližších letech i na skále přímo pod vyhlídkou.

Jeskyně je už druhým rokem uzavřená

Že horniny pod Šeptouchovem stále pracují, se přesvědčují i speleologové. Ti tu už po mnoho desítek let zkoumají jeskyni. Ta nějaký čas byla nárazově přístupná i veřejnosti, jako jediná na Vysočině. Jenže už druhým rokem je uzavřená a nepředpokládá se, že by do ní ještě někdy veřejnost vstoupila.

„Náklady na byť jen chvilkové zpřístupnění podzemních prostor se nám zdají neadekvátní tomu, jak daleko se lidé mohou dostat a co uvnitř mohou vidět,“ vysvětlila loni v dubnu starostka Hana Horáková. Návštěvníci jeskyně mohli dřív projít jen 36 metrů dlouhou rovnou chodbou k jezírku.

„Jeskyně je uzavřena i z důvodu bezpečnosti. V minulosti do ní byl proražen jiný vchod. Ten nyní ohrožuje nestabilní balvan, je tam narušená statika,“ doplnil starostku Michal Simandl.

Název dali lesoparku špitající milenci

Oblast Šeptouchova je z geologického hlediska nesmírně zajímavá. Tvoří ji zejména přeměněný vápenec, jež přechází do zeleně zbarvených pyroxenových rul a vápenatých silikátových rohovců označovaných za erlany. Patří do takzvaného Ledečského krasu. Ten má rozlohu přibližně 12 krát 5 kilometrů a táhne se od Číhoště přes Ledeč nad Sázavou až pod Želivskou přehradu. V krasu je dnes známo šest jeskyní.

Dlužni jsme ještě vysvětlení, kde se vzal poměrně tajuplný a zvláštní název Šeptouchov. Vysvětlení je velmi prozaické. Lesopark se jmenuje údajně kvůli potichu špitajícím mileneckým párům, které si tady po večerech navzájem vyznávaly lásku. Takže - kdo si chce užít trochu romantiky, může to jít s partnerkou či partnerem zkusit také.