Nové Město nechalo opravit a zatraktivnit tratě pro bikery u Vysočina Areny

„Singltracky fungují už osm let, postupně se zhoršuje jejich kvalita. Ale není potřeba jen opravovat, ale také přidávat nové prvky, aby byly tratě atraktivnější. Fialová trať už je hotová, letos kompletně zrekonstruujeme červený a modrý singltrack, postupně dáme novou tvář i ostatním,“ řekl k plánům na zatraktivnění novoměstský starosta Michal Šmarda (ČSSD).

Zakázku získala specializovaná česká firma Dirty Parks, která před čtyřmi roky postavila pro Nové Město už asfaltový pumptrack za biatlonovou střelnicí.

„Všimli jsme si trailů v lese, líbilo se nám jejich trasování, ale říkali jsme si, že by to chtělo zatraktivnit, aby to bylo zábavnější pro jezdce. Trendy jsou dnes už někde jinde,“ reaguje tvůrce bikových parků a jednatel firmy Tomáš Kudrnáč.

Na ukázku pak vylepšili nejkratší – fialový – trail, který začíná hned za administrativní budovou u střelnice. „To bylo prvních pět set metrů, setkalo se to s ohlasem. Trail má speciální vápencový povrch, který je soudržnější, hladší a rychlejší oproti tomu běžnému, nevyžaduje tak častou údržbu,“ míní Kudrnáč.

Přibudou vlny a klopené zatáčky

Aktuálně se pracuje na červeném trailu, jehož část je proto mimo provoz. Po lese tak visí i cedulky a pásky se zákazem vstupu, aby nedošlo k poničení rozpracovaných úseků.

Bikerský slovník Singltracky (nebo také traily) jsou přírodní nebo přírodě blízké sportovní trasy, určené pro horská kola, šířkou odpovídají šířce jednoho kola. Jde o jednosměrné adrenalinové stezky. Pumptrack je většinou asfaltová (ale také přírodní) okružní dráha s vlnami a klopenými zatáčkami, na níž při správné jízdě nemusíte skoro vůbec šlapat, ale pohybovat se „pumpováním“.

„Traily budou zábavnější, přidáváme vlny a klopené zatáčky. A také budou o něco bezpečnější. Už na nich bylo hodně uvolněného štěrku a v některých neklopených zatáčkách se muselo hodně brzdit,“ popisuje Tomáš Kudrnáč.

Novinkou bude i dráha s přírodním povrchem pro nejmenší cyklisty za kurty hotelu Ski, první terénní úpravy už jsou patrné. Radnice a firma se sice rozcházejí v terminologii – starosta hovoří o dětském pumptracku, zatímco tvůrce spíše o trailu. Důležitý však bude výsledek.

„Poskytne prostor pro malé cyklisty. Měl by odvést menší a méně zkušené děti z hodně využívaného asfaltového pumptracku,“ poukazuje starosta Šmarda.

Na pumptracku z roku 2018 už dokonce přibyly šipky, aby usměrnily provoz a nedocházelo ke kolizím.

Před letní sezonou nešlo práce stihnout

Novoměstské singltracky, které tvoří šest barevně odlišených jednosměrných stezek o celkové délce 28 kilometrů, se poprvé otevřely v září 2014. Jejich základní roční údržba a opravy stojí město 300 tisíc korun.

„Velká oprava je za dva miliony korun, využijeme dotaci kraje na podporu cykloturistiky,“ uvedl starosta. Dětský pumptrack by měl stát 300 až 400 tisíc korun.

Novinky vyzkouší cyklisté ještě letos. „Předěláváme skoro dva a půl kilometru. Podle smlouvy máme mít hotovo do půlky října, předpoklad je, že bychom to mohli stihnout v září. Bude záležet i na počasí. Při finišování je důležité, aby trochu zapršelo, abychom mohli dobře hutnit. Zkrápět vodou takové velké plochy ručně je náročně a neefektivní,“ poukazuje Tomáš Kudrnáč.

Podle starosty není reálné, aby práce na trailech byly hotové už před letní sezonou. „Je nutné sladit více věcí – nutnost kácet kůrovcem napadené stromy, světové závody a samotné práce. Děláme to v době, kdy vzniklo časové okno, zjara to nebylo možné,“ vysvětluje Michal Šmarda.