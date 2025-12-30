Hojná účast samotných aktérů – mnohdy v unikátních historických kostýmech, ale i diváků, je spojena třeba s tradičním Silvestrovským během na historických lyžích, který se 31. prosince koná v Polničce na Žďársku.
„Sníh sice máme objednaný, ale není jisté, jestli ještě letos dorazí,“ uvedl za pořadatele Stanislav Jozífek, jednatel polničských hasičů. „Co se týče kostýmů, vždycky je to překvapení až na místě, stejně jako to, kolik lidí se nakonec na startu sejde, a odkud budou,“ doplnil Jozífek. Mezi pravidelné účastníky recesistické taškařice patří například Jaromír Brychta, někdejší dlouholetý starosta sousedního Žďáru nad Sázavou.
Pořadatelé na Vysočině připravili po pauze pestrý silvestrovský výběr
Akce, jež startuje v 10 hodin od Restaurace Polnička, výskytem sněhu naštěstí není podmíněna. Ostatně absence bílé pokrývky je posledních roky čím dál častější. Dospělí závodníci si v tomto případě hodí „jasanky“ snesené z půd na rameno a trasu ujdou. V minulosti tak asi půl kilometru dlouhou trať pokořila třeba i posádka jamajského bobu či protagonisté pohádky Mrazík. Děti závodí na běžných lyžích, nebo svoji cestu také uběhnou.
Výstup, sjezd i divadlo
Dostatek zábavy slibuje i Silvestrovský výstup na kótu 611 Kraví hora - bez kyslíkových přístrojů, a následný sjezd na čemkoliv. Akci pořádají už podeváté v malé obci Moravecké Pavlovice na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Start je v půl třetí odpoledne před úřadem, vlastní výstup začne o půl hodiny později. Vrchol Kraví hory, nacházející se severovýchodně od vsi, je sice zalesněný, ale dle organizátorů stačí vyjít mezi stromy a za příznivého počasí se nabízí poutavé výhledy.
„Výstupu se účastní kolem třiceti lidí. Místních nebo chatařů, ale třeba loni přišla i velká skupina lidí z Drahonína,“ popsal starosta Moraveckých Pavlovic Josef Havránek a dodal, že po návratu je pro účastníky připraveno občerstvení.
Okořenit silvestrovský výšlap trochou kultury pak mohou lidé v Rožné poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Premiéru nového kusu, divadelního ztvárnění legendárního filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág, předvedou obecenstvu místní ochotníci, a to na nezvyklém místě – v bývalém lomu na kopci Hradisko. Patnáctý ročník akce začíná dvě hodiny po poledni srazem účastníků u obecního úřadu. Tam je čeká povinný doping panákem slivovice – výjimku mají jenom řidiči, děti a těhotné a kojící ženy.
Poté je třeba zdolat asi kilometr vzdálený kopec Hradisko. „Ještě dolaďujeme nějaké technické záležitosti, jako je například použití bazénu s vodou při nízkých venkovních teplotách a podobně,“ přiblížil přípravy starosta Rožné Libor Pokorný s tím, že divadla v lomu se obvykle účastní 150 až 250 diváků, přičemž stále víc jich jezdí i z okolí.
Turistické výšlapy a otužování
Tradici, dlouhou často desítky let, mají i různé turistické výšlapy napříč Vysočinou. Jedním z nich je Silvestrovský výstup na Javořici s Vlastou Javořickou – Za studentský knoflík. Letos se jedná o 28. ročník, jímž si poutníci připomenou 46. výročí úmrtí spisovatelky Vlasty Javořické. Hlavní část setkání na Javořici, nejvyšším vrcholu Českomoravské vrchoviny, je mezi 10. a 14. hodinou, přičemž slavnostní přípitek se koná půl hodiny po poledni. Lidé se na něj schází ze všech směrů a řady blízkých i vzdálenějších obcí. Dorazit mohou jakkoliv – pěšky, na kole, případně na lyžích.
Milovníci nočních túr mohou zase pokořit Dědkovskou horu nedaleko Měřína na Velkomeziříčsku. Turisté se na jejím vrcholu sejdou již po pětatřicáté, a to asi hodinu před půlnocí, aby pak společně uvítali nový rok. Nadšenci opět vyrážejí k cíli z širého okolí, oblíbená je například trasa z Měřína, jež měří šest kilometrů.
A i lidé, kteří raději výšlapy nechávají až na Nový rok, aby vypotili silvestrovskou únavu, mají dostatek možností. Turisté vyrážejí třeba na Paseckou skálu, Buchtův kopec, Tisůvku či Devět skal ve Žďárských vrších, nebo na Šacberk u Jihlavy.
Poslední den roku na Vysočině láká na recesistické akce, kulturu či výšlapy
Na své si ale o silvestru přijdou rovněž otužilci. Ve Vojtově rybníce ve Víru na Žďársku se mohou kolektivně „osvěžit“ tři hodiny po poledni.
„Bývá to spíš komorní akce – obvykle nás do vody vleze tak pět a podstatně více bývá diváků, protože k rybníku vede vycházková trasa a rybáři u něj vaří čaj nebo grog. Loni se ale vykoupalo podstatně víc lidí než kdykoliv předtím, snad patnáct, tak uvidíme, jak to dopadne letos,“ konstatoval vírský starosta Ladislav Stalmach. O den později, na Nový rok odpoledne, se vnoří otužilci třeba ještě do rybníka Peklo v Polné na Jihlavsku.
Přelom roku v běhu i na kole
Závěr roku si mohou svou oblíbenou činností zpestřit i běžci. Například v Třebíči startuje hodinu před polednem už 45. ročník hromadného běhu na Klučovskou horu. Část výtěžku ze startovného opět zamíří na charitativní účely.
Jen o rok kratší tradici má silvestrovský běh ve Velkém Tresném na Žďársku. Trasa vede z Velkého Tresného do Olešnice a zpět, což je něco přes deset kilometrů.
Jihlava se inspirovala u Prahy, místo ohňostroje napříště zváží videomapping
A kdo dává přednost zimní cyklistice, může 31. prosince v deset dopoledne vyrazit z náměstí v Havlíčkově Brodě na kopec Vysoká, kde účastníky vyjížďky čeká občerstvení v hospůdce. Na tradiční Novoroční jízdu lákají také žďárští cyklisté. Ti naskočí do sedel 1. ledna v poledne u městského úřadu.
Silvestr je možné strávit dokonce i na palubě lodi, konkrétně výletního plavidla Horácko, jež brázdí Dalešickou přehradu na Třebíčsku. Loď vyplouvá z přístaviště Kramolín hodinu po poledni. Její osazenstvo si užije netradiční pohledy na zimní přírodu kolem nádrže. Kdo nestihne poslední jízdu roku 2025, zoufat ale nemusí. Další plavba následuje hned na Nový rok.