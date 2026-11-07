Podle zákona pracovníkům správy a údržby silnic trvá zimní sezona od 1. listopadu do konce března. Bez ohledu na počasí, na množství sněhu, námrazu nebo meteorologické předpovědi. Vozy mají přestavěné na zimní údržbu, drží nepřetržité dispečerské služby a jsou v pohotovosti.
Na Vysočině se silničáři starají o více než 5 050 kilometrů silnic. Z toho 93 kilometrů tvoří dálnice D1. Tu mají na starosti tři střediska Správy a údržby dálnic (SSÚD) spadající pod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zbylé silnice první, druhé a třetí třídy pak ošetřuje Správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV), organizace Kraje Vysočina.
Poslední zima s častými ledovkami a silným větrem byla mimořádně náročná. Zimní údržba stála 320 milionů korun. Pro nadcházející sezonu máme v rozpočtu zatím 280 milionů korun.
Vladimír Novotnýnáměstek hejtmana Kraje Vysočina
„Vysočina patří mezi regiony, kde se zimní počasí dokáže během několika hodin výrazně změnit. Zatímco někde prší, o několik kilometrů dál už může sněžit nebo namrzat vozovka. Potřebujeme dobře připravenou techniku, dostatek posypového materiálu a především zkušené lidi, kteří dokážou rychle reagovat,“ prohlásil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Dálniční silničáři mají na letošní zimu připravených přes sedm tisíc tun soli a 274 tun tekuté solanky. Ta má rychlejší nástup účinku. Pro silnější mrazy pod minus deset stupňů se pak na dálnici používá chlorid vápenatý. Toho je ve skladech 186 tun. „ŘSD vyčlenilo na zimní údržbu Vysočiny 40 milionů korun,“ oznámil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Luděk Hubáček.
K údržbě dálnice mezi kilometry 94 a 189 je vyčleněno 33 sypacích vozů. Ty musí být připraveny k okamžitému výjezdu. „Jakmile dispečink zjistí, že začíná sněžit nebo namrzat, první sypač musí vyjet ze základny do půl hodiny. Dálnici zvládají ošetřit do dvou hodin,“ dodal Hubáček.
Krajští silničáři mají jedenáct nových sypačů
Krajští silničáři mají organizačně práci o něco složitější. Ti se starají o téměř pět tisíc kilometrů silnic. Rozdělené je mají do celkem 117 pracovních okruhů. Nejvíce, sedmadvacet, jich je na Havlíčkobrodsku, jen devatenáct jich je na Jihlavsku.
Trasy bude v zimě projíždět 137 sypačů, dále pak traktory s radlicemi, v případě potřeby i frézy a šípové pluhy. „V případě mimořádných sněhových kalamit mohou silničáři využít také techniku smluvních partnerů,“ doplnila Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vysočina, který je zřizovatelem KSÚSV.
Pro letošní sezonu kraj silničářům pořídil jedenáct nových sypačů. Pět moderních strojů bude sloužit na silnicích prvních tříd, zbývajících šest na komunikacích druhých tříd. Vozový park doplnilo také sedm traktorů s celoročním využitím. Na zimu jsou vybaveny radlicemi.
„Průběžná obnova vozového parku nám umožňuje nahrazovat starší techniku modernějšími stroji. Důležité je, že nové vybavení využijeme nejen v zimě, ale v případě traktorů také při dalších údržbových pracích během roku,“ vysvětlil ředitel KSÚSV Radovan Necid.
Loňská zima dala zabrat a prodražila se
Ve skladech silničářů je po celém kraji připraveno dohromady přibližně 23 tisíc tun soli a 60 tisíc tun inertního materiálu, jako je štěrk, písek nebo drť. Zda to bude stačit, bude záviset na počasí.
Loňská zima byla náročnější a posypový materiál museli silničáři dokupovat. I proto se náklady na zimní údržbu vyšplhaly vysoko.
„Poslední zima s častými ledovkami a silným větrem byla mimořádně náročná. Zimní údržba stála 320 milionů korun. Pro nadcházející sezonu máme v rozpočtu zatím 280 milionů korun. Skutečné náklady budou záviset především na počasí, počtu výjezdů a spotřebě posypového materiálu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
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Největší kalamitu si silničáři loni prožili paradoxně ještě na podzim. Během 25. listopadu najely jejich vozy celkem 28 245 kilometrů. „To odpovídá téměř šestinásobku délky všech silnic, o které se KSÚSV stará. Mimořádně náročný byl také 11. leden. Jen na cestmistrovství Jihlava tehdy technika najela přibližně 4 500 kilometrů,“ prozradil Martin Kukla.
U silnic rostou sněhové zábrany a vodicí tyče
Silnice prvních a druhých tříd na více než 300 místech ochrání také sněhové zábrany, jejichž úkolem je zachytávat sníh unášený větrem ještě před vozovkou, a omezovat tím tvorbu sněhových jazyků a závějí. Ty budou stát na zhruba pětačtyřiceti kilometrech silnic. Nově zasazeny jsou na rizikových místech vodicí tyče. Ty zejména řidičům sypačů usnadní orientaci na zasněžených úsecích.
Od počátku listopadu mohou mít o činnosti silničářů detailní přehled řidiči ještě předtím, než se vydají na cesty. Stačí se podívat do aplikace RoadMap, na kterou mimo jiné odkazují i webové stránky KSÚSV. V mapě je možné sledovat aktuální polohu posypových vozů i informaci, před jakou dobou projely konkrétními úseky silnic. Na ní je vidět, že sypače jsou v terénu preventivně už nyní každý den.
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Lhůty, které silničáři na zmírnění následků sněžení či námrazy mají, jsou dané zákonem. Na Vysočině mají silniční síť rozdělenou podle dopravního významu do tří kategorií důležitosti.
„Na nejvýznamnějších komunikacích platí lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti do tří hodin, ve druhém pořadí do šesti hodin a ve třetím do dvanácti hodin,“ prozradila Svatošová.
Ovšem pozor, lhůty se v tomto případě počítají podle pravidel stanovených právními předpisy, nikoliv automaticky od okamžiku, kdy začne sněžit.