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Svah ujíždí více, než se čekalo. Nepříjemná uzavírka se o měsíce prodlouží

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  12:45
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Plánek letošní plánované rekonstrukce silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...
10 fotografií
Uzavírka a přestavba silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku se komplikuje. Potrvá déle, než Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládalo. Nejspíš se protáhne až do podzimu, do konce letošní stavební sezony. Svah, který zde dlouhodobě ujíždí do údolí, je třeba zpevnit ve větším rozsahu.

„Problém se svahem se projevil více, než jsme původně počítali. Zároveň dojde i k původně neplánované úpravě jednoho užšího místa na horizontu, které se jevilo jako méně přehledné. Bude to znamenat drobný posun krajnice a vozovky,“ uvedl Luděk Hubáček, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Rekonstrukci přibližně půl kilometru dlouhého úseku připravovalo ŘSD dlouhodobě. V lesním úseku mezi Pohledem a jeho místní částí Simtany chtělo silnici rozšířit a narovnat čtyři nepříjemné zatáčky. Jenže před dvěma roky kvůli ujíždění svahu muselo komunikaci neplánovaně uzavřít a zpevnit.

V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

A stejný problém se projevil i nyní. Kvůli geologickým pohybům byl místem už na sklonku zimy zaveden kyvadlový provoz.

„Potíže se promítnou do prodloužení termínu prací. Trvat by měly až do skončení letošní stavební sezony, tedy do října či listopadu. Samozřejmě je ale možné, že může být hotovo dříve a silnice by se otevřela v předstihu,“ podotkl Hubáček. Původně se měl úsek otevírat na konci července.

Rána pro Pohled, úleva pro Přibyslav

Pro samotný Pohled a jeho obyvatele je to velká a nečekaná komplikace. Opravovaný úsek se nachází přímo mezi obcí a její místní částí Simtany. „Ta od nás dál zůstane v podstatě odříznutá. Působí to velmi výrazné problémy,“ netají se nespokojeností nad prodloužením uzavírky silnice starosta Pohledu Milan Klement.

„Znamená to dál řešit trasy linkových autobusů a dál provizorním způsobem zajišťovat třeba i svoz odpadů,“ podotkl. Aby svozová vozidla nemusela po dlouhé oficiální objížďce přes Krátkou Ves a Stříbrné Hory, upravila jim obec původně polní cestu skrz poutní areál u svaté Anny.

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
Plánek letošní plánované rekonstrukce silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
10 fotografií

„Ale problémy postihnou i Správu železnic a firmy, které se podílejí na modernizaci trati mezi Pohledem a Přibyslaví. Ty se k železnici potřebují dostat z obou stran, takhle to budou mít déle ztížené,“ dodal Klement.

To o něco vzdálenější Přibyslav je mnohem spokojenější. „My jsme nadšeni. Bez tranzitní a kamionové dopravy budeme o něco déle,“ vyjádřil se starosta Martin Kamarád. Silnice 19 spojuje Havlíčkův Brod se Žďárem nad Sázavou, Přibyslav leží v její polovině. Veškerá doprava v ní jezdí přes centrální Bechyňovo náměstí.

„Všechno má dvě stránky. Pro nás teď skutečně pozitiva při omezení tranzitu a prodloužení uzavírky převažují nad potížemi, s jakými se momentálně cestuje na Brod,“ doplnil přibyslavský starosta.

Jak se zakázka prodraží, zatím není jasné

Právě cesta mezi Brodem a Přibyslaví v současnosti žádný med není a od řidičů vyžaduje dost trpělivosti i jistý improvizační um. Kvůli rekonstrukci železničního mostu v Hesově a napojení nově budovaného sídliště na okraji Přibyslavi je totiž uzavřená i alternativní trasa přes Bartoušov a Dlouhou Ves. V Utíně je tudíž třeba odbočit na Stříbrné Hory a dostat se na hlavní spojnici.

Úprava půlkilometrového úseku silnice 19 začala ve druhé polovině března. „Stavební akce započne kácením dřevin, následovat budou zemní práce v objemu téměř 37 tisíc kubíků přesunuté zeminy. S ohledem na stavební úpravu zasahující do skalnatého podloží bude nutné použít i speciální mechanizaci, jako jsou skalní lžíce nebo hydraulická kladiva,“ popsal v tu dobu tehdejší krajský mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Vítězi veřejné zakázky měla ŘSD za provedení prací vyplatit sumu lehce přes 46 milionů korun bez DPH. Jak moc do této cifry vícepráce a prodloužení termínu dokončení zasáhnou, správce komunikace detailně vyčísleno zatím nemá.

Oficiální objížďka úseku mezi Pohledem a Simtany vede pro osobní vozidla po silnici 34 do Krátké Vsi, odtud pak po užší krajské komunikaci na Stříbrné Hory. Těžší nákladní, kamionová a tranzitní doprava je vedena po silnicích 34 a 37. Úsek mezi Brodem a Žďárem jejich řidiči objedou přes Ždírec nad Doubravou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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