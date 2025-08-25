Rekonstrukce se bude týkat přibližně půl kilometru dlouhé části „devatenáctky“, která začíná na okružní křižovatce, kde se setkávají ulice Brněnská, Nečasova a Petrovická. Celý úsek pak končí u odbočky do centra - na trojramenné křižovatce u supermarketu Billa.
„Práce budou prováděny za úplné uzavírky opravovaného úseku. Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena po silnicích nižších tříd - tedy přes obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Bobrová, Zvole a Křídla,“ nastínil za investora Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Vysočině.
Řidiči automobilů nad 3,5 tuny musejí na tuto bezmála 27 kilometrů dlouhou „vyjížďku“ vyrazit zejména proto, že nesmějí cestovat přes centrum města. „Průjezd u křižovatky u supermarketu Billa bude řízen semafory,“ doplnil k dopravním omezením Jiří Veselý.
Povrchy silnice I/19 čeká odfrézování opotřebené vrstvy, a to do hloubky zhruba pěti centimetrů. Následně dojde k položení nového asfaltu. Akci, která vyjde na více než 16 milionů korun bez daně, provede firma IMOS Brno.
„Pro nás je stěžejní, aby se všechno stihlo ještě do začátku školního roku,“ podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.
Město podle jeho slov podél frekventované Brněnské ulice nyní buduje i nový chodník. „Z velké části je tam již hotovo, zbývají už jenom nějaké dokončovací práce,“ dodal Šmarda.