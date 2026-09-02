Komunikaci, která doplnila dosavadní jediný přístup do lokality přes místní komunikaci K Silu, otevřeli v druhé polovině srpna. O potřebě jejího vzniku se ale přitom hovořilo už dlouhá léta.
„Stojí za tím ovšem dlouhé roky příprav, výkupy pozemků, projektování, a hlavně celá řada jednání s dotčenými orgány a správci sítí,“ zdůvodnil časovou náročnost akce pelhřimovský starosta Ladislav Med.
V průběhu tohoto procesu se podle něj navíc ukázalo, že novou silnici lze využít rovněž pro propojení vodárenských soustav. „To je další významný přínos investice. Neřešíme tedy pouze dopravu, ale zároveň vytváříme podmínky pro lepší zásobování vodou a další rozvoj Rynárce,“ doplnil starosta.
Projekt se potýkal s několika úskalími. Složitým bodem bylo napojení komunikace v blízkosti železničního přejezdu. Právě jeho současné parametry, rozhledové podmínky a způsob zabezpečení výrazně ovlivnily konečnou podobu projektu. A v konečném důsledku vyloučily provoz kamionů, ty po nové propojce jezdit nemůžou.
„Museli jsme hledat kompromis mezi tím, co jsme chtěli, a tím, co nám dovolily předpisy a dotčené orgány. Výsledek nemá úplně všechny parametry, které bychom si představovali, ale je to zásadní krok vpřed. Věřím, že po modernizaci přejezdu bude možné komunikaci dále rozšířit,“ podotkl Ladislav Med. Modernizace přejezdu by se mohla uskutečnit v letech 2029 až 2030.
Nová silniční propojka je dlouhá něco přes půl kilometru. Je stavěna pro vozidla do šíře 2,2 metru, o což se starají reflexní betonové zátarasy. Cena stavby přesáhla 24 milionů korun, z toho více než 17 milionů pokryla státní dotace.