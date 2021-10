Na kopec, který v zimě děsí, povede nová silnice. Pod ním vznikne kruhák

„Silnice číslo 34 u Jitkova nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu ani platným technickým předpisům a normám,“ vysvětluje nutnost jejího přestavění Martin Buček z tiskového odboru ŘSD.



Jako velice problémový se úsek ukazuje zejména v zimním období. Pravidelně patří mezi ty, v nichž na kluzké vozovce v prudkém kopci uváznou kamiony. Mnohokrát za zimu je kvůli nim celý hlavní tah z Havlíčkova Brodu na Pardubice a Svitavy zablokovaný. Problémová je i ostrá zatáčka na horizontu, kde už mnoho aut prorazilo svodidla.



Ředitelství silnic a dálnic proto přišlo s plánem na přeměnu celého téměř dva kilometry dlouhého úseku. Nová silnice povede pár desítek metrů západně a severně od nynější trasy. Trochu „obroušeny“ budou jak zatáčky, tak stoupání a klesání.

Jenže v projektu se objevil i kruhový objezd, což zdaleka ne všichni řidiči dokážou pochopit. Nová okružní křižovatka má být situována na dnešní odbočce na Příjemky a Chotěboř a řešit má i napojení Jitkova.

Kamiony se v zimě nerozjedou, diví se řidiči

„Tohle mi přijde jako vyhazování peněz,“ zmínil šofér Jiří Málek.

„Zrovna jsem nad tím kroutil hlavou. Takhle devalvovat silnici první třídy. Vždyť je to křížení se silnicemi III. třídy u vesnice v polích,“ podivoval se záměru i Jiří Opršal.

„Kruhák tam bude pro kamiony ideální. Pojedou z kopce do kopce, tak to potřebují trochu rozjet a najednou kruhák,“ ironicky poukázal Lukáš Žáček.

Ostatně kruhovému objezdu příliš nerozumí ani starosta Jitkova Petr Kubát. „Kamiony se v zimě směrem na Ždírec nad Doubravou nerozjedou. Nejsem na to odborník, ale z takového řešení nejsem nadšený,“ konstatoval.

Podle ředitelky jihlavské správy ŘSD Marie Tesařové vznikl kruhový objezd jako konsenzus při jednání odborníků na dopravu z ŘSD, silničních správních úřadů a policie. „Je tam dost špatný podélný profil. Je třeba, aby tam auta zpomalila a bylo bezpečné odbočovat. Kruhový objezd se po této stránce ukázal jako nejlepší řešení,“ zmínila.

„Nevím, co to je za trend, všude postavit kruháky. Místo kruháku by byly vhodnější odbočovací pruhy,“ namítl ale další řidič Tomáš Marek.

V kopci přibude pruh pro pomalá vozidla

Všechny další plánované úpravy však řidiči vítají. Ze silnice zmizí dvě ostré zatáčky o poloměrech 77 a 114 metrů a výškový oblouk o poloměru 1 500 metrů. Toto místo vyhovuje nejvýše šedesátikilometrové rychlosti.

Nově by se silnice od Havlíčkova Brodu na Ždírec měla stáčet o něco dřív a do kopce, který nyní překonává, by se měla více zaříznout. Zatáčka bude mírnější, nebude na horizontu a tak prudké nebude ani následné klesání.



„Odpovídající navrhovaná rychlost by zde měla být minimálně 80 kilometrů v hodině,“ poznamenal Buček.

I když od Jitkova na Brod nebude nová silnice tak prudká, přesto zde dle projektu vznikne přídatný pruh pro pomalá vozidla. To by mělo plynulost provozu zlepšit. Ovšem o podobném pruhu z Jitkova ve směru na Ždírec už se projekt nezmiňuje.

ŘSD počítá se zahájením stavby v roce 2024

Proces výstavby přeložky je momentálně ve stadiu raných příprav. Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu prozatím nepravomocně rozhodl o tom, že na novou silnici nebude potřeba posouzení vlivů na životní prostředí, takzvaná EIA. To by mohlo přípravy urychlit.

„Souběžně připravujeme stavební dokumentaci, abychom v první polovině roku 2022 požádali o vydání územního rozhodnutí k umístění této stavby,“ oznámil Martin Buček.

Podle předběžných plánů ŘSD by se přeložka měla začít stavět v roce 2024, dokončena by měla být o rok později. Projekt počítá s cenou 265 milionů korun bez DPH.

Jitkovský kopec zablokovaný uvázlými kamiony letos v lednu: