Chotěboři čím dál víc vadí kamiony se dřevem v centru. Potřebuje obchvat

„Právě nákladní doprava se nám tu zvyšuje neúnosně. Podél silnice tu lidé už nechtějí bydlet. Nejvíce je to patrné na části města mezi zámkem a náměstí T. G. Masaryka. Ta úplně umírá,“ uvědomuje si starosta Tomáš Škaryd (ČSSD).

Chotěboří prochází silnice druhé třídy číslo 345 zařazená mezi krajské páteřní komunikace. Spojuje Golčův Jeníkov se Ždírcem nad Doubravou. Po většinu trasy je to silnice pěkná, široká, bez výrazných zatáček či velkého převýšení. Řidiči kamionů ji využívají rádi, je to pro ně vítaná zkratka. Nemusí delší cestou po „jedničkách“ přes Havlíčkův Brod a ještě ušetří na mýtném.

Jenže Chotěboř musí projet úplně celou, z jednoho konce na druhý. Ve městě je čeká nepříjemný kruhový objezd. Ten nechalo město vybudovat jen před pár lety, ale opakovaně už ho muselo nechat opravovat. Kamiony rozjezdily dlážděné krajnice a vyvrátily obrubníky.

Další úsek, který není ideální, je samotné centrum města. Na příjezdu k náměstí od Ždírce se silnice zužuje. Za sebou následuje několik křižovatek, přechodů pro chodce a takřka vždy je v těchto místech velké množství lidí.

„Copak jde bydlet u takové silnice?“

Třetím rizikovým bodem je pak sjezd z náměstí k zámku. Je tu poměrně prudké klesání, v opačném směru pak mají vozy problém hlavně v zimě. A je to právě úsek, o němž mluvil starosta. Domy podél silnice jsou vybydlené, často ve velmi špatném stavu.

„Do budoucna bychom chtěli tuto část města dát do pořádku a oživit ji. Mohly by tu být obchůdky, mohli by tu znovu bydlet lidé. Ale copak to jde, když je to hned u takové silnice?“ ptá se Škaryd.

Zmínky o obchvatu se v Chotěboři objevují už roky, návrh na jeho trasu je dokonce navržen v územním plánu. V poslední době plány začínají mít konečně jasnější obrysy. V loňském roce nechal Kraj Vysočina, který by byl hlavním investorem, vypracovat technickou studii.

„Cílem bylo prověřit možnost realizace v návaznosti na schválený územní plán města a vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby obchvatu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Východní variantu blokuje CHKO Železné hory

Radnice se studií nyní chce pracovat. Momentálně existují dvě varianty obchvatu, obě počítají s tím, že by Chotěboř obkroužil z jižní a západní strany.

„Jedna je kratší, druhá o něco delší. Aby to byl skutečně obchvat, více stojíme o tu delší. Protože je přímější, dalo by se čerpat z dotačních programů,“ říká starosta.

Ve směru od Ždírce by měl obchvat začínat na okraji Chotěboře poblíž pivovaru. Obkroužit by měl kaskádu rybníků a projít mezi městem a přehradou. „Tam počítáme s větší křižovatkou, která napojí průmyslovou zónu, a s mostem přes železniční trať,“ upřesňuje Tomáš Škaryd.

Odtud povede po západní straně města, kolem Teska, kde by podle vedení města mohl v budoucnu vyrůst ještě jeden obchodní dům. Napojí silnice na Havlíčkův Brod a na Kámen, obkrouží novější zástavbu a na stávající silnici se napojí před Novou Vsí u Chotěboře v lokalitě nazývané Červeňák.

Mnoho místních se jistě podivuje, proč má obchvat vést zrovna tudy. Právě na západ se totiž Chotěboř ještě nedávno rozšiřovala. Navíc je to obkroužení delší než po straně východní. Má to ovšem několik zásadních důvodů.

„Těsně k východnímu okraji města doléhá chráněná krajinná oblast Železné hory, v té bychom stavět nemohli. Na západě je rovněž vhodnější terén a bylo by snadné napojit silnice na Havlíčkův Brod a do průmyslové zóny,“ vysvětluje starosta.

Akce zatím není zahrnuta v plánech kraje

Ten se netají tím, že by obchvat sloužil i místním. „Byl by zároveň obslužnou komunikací pro obyvatele Chotěboře,“ zmiňuje. Lidé by po ní dojeli do práce nebo do obchodů.

Jenže kdy obchvat Chotěboře bude, je otázka, na kterou nikdo nezná přesnou odpověď. „Zatím neprobíhají jednání, která z variant obchvatu bude dále sledována. V současné době neprobíhají ani žádné práce na dalším pokračování přípravy. Akce zatím není zahrnuta ve střednědobých plánech,“ upozorňuje Neuwirthová.

Starosta Tomáš Škaryd přesto optimismus neztrácí. „V tom ideálním případě, kdyby přípravy nic nenarušilo, by se třeba za pět let mohlo začít stavět,“ věří.