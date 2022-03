Nehodovou křižovatku na sjezdu z dálnice u Jihlavy nahradí kruhový objezd

Výhrady ke křižovatce má policie dlouhodobě. Nepřehledná je zejména při sjezdu z dálnice od Brna, největší potíže řidičům dělá odbočení doleva na Jihlavu. Právě při něm často dochází ke kolizním situacím.

„Je to skutečně jedno z nejvíce nehodových míst na Vysočině. Řešili jsme tu i velmi vážné a tragické nehody,“ potvrdila mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

„Veškerá nízkonákladová řešení, která bylo možné udělat, už byla učiněna. Jde například o snížení rychlosti, úpravu značení, vyznačení jízdních pruhů a jejich zvýraznění plastovými palisádami. Ale ani to nepomohlo,“ dodala.

V křižovatce se čtyřproudý dálniční přivaděč od Jihlavy mění v dvouproudou silnici na Havlíčkův Brod. Řazení do pruhů a přednost dávají zabrat hlavně řidičům sjíždějícím z D1 od Brna. Při odbočení vlevo dát přednost občas zapomenou. Nebo ji naopak dávají zbytečně.

Nápad vychází z návrhu bezpečnostní inspekce

„Křižovatka se navíc nachází v průmyslové oblasti. Ve velké míře je tak využívána kamiony a jinými těžkými vozidly. Jejich intenzita způsobuje problémy z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy,“ doplňuje Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ke kritickému místu se dělalo několik bezpečnostních inspekcí. Ty navrhovaly různé varianty řešení. Ani podle nich se ale bez zásadní stavební úpravy bezpečnost na současné stykové křižovatce nezlepší.

„Zřízení kruhového objezdu se nám jevilo jako stavebně nejjednodušší z nabízených řešení, které i tak zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Správce státní silniční sítě už zveřejnil první podrobnosti budoucího kruhového objezdu. Vzniknout by měl na místě současného napojení sjezdu z D1 od Brna na silnici 38.

Stavět se začne po skončení oprav přivaděče

Vnější průměr by měl mít 44 metrů, okružní pás má být široký 6,5 metru. Na jeho vnitřním okraji bude ještě dvoumetrový prstenec, který mohou ojediněle přejíždět rozměrná vozidla.

„Všechny vjezdy a výjezdy okružní křižovatky budou jednopruhové, oddělené fyzickým dlážděným ostrůvkem. Pro dominantní směry potvrzené dopravním průzkumem budou odkloněny z jednotlivých ramen samostatné větve,“ přiblížil Buček. Takzvané bypassy budou spojovat směry Jihlava - Praha, Brno - Havlíčkův Brod a Havlíčkův Brod - Jihlava.

V současné době vzniká k celé stavbě projektová dokumentace. Stavební povolení by ŘSD rádo mělo v polovině letošního roku. Kdy ale samotná stavba začne, ještě není zcela jasné. Nejspíš to bude až v roce 2024.

„Stavět se musí až po dokončení rekonstrukce dálničního přivaděče. To je akce na dvě stavební sezony, letošní a tu v příštím roce. Teprve pak můžeme začít stavět okružní křižovatku,“ zmiňuje Tesařová.

Podle ní půjde o organizačně nesmírně náročnou stavbu. Teprve při dalším plánování bude nastaveno pořadí, jak při pracích postupovat. ŘSD totiž i tak zásadní stavbu chce provádět za provozu.

„Je to tak frekventované a tak důležité místo, že ho nelze zcela uzavřít,“ zdůrazňuje Marie Tesařová. Kolony, komplikace a dlouhá čekání budou pro řidiče projíždějící stavbou nejspíš na denním pořádku.

Další zdržení na trase mezi Jihlavou a Brodem

Pro šoféry pendlující mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem bude kruhový objezd i po svém dokončení dalším zdržením na v minulosti plynulé cestě.

„Když nebyl velký provoz, zařadil jsem na kraji Jihlavy pětku a vyřadil ji až v Brodě. Dojel jsem bez zpomalení za patnáct minut. To už několik let není možné,“ povzdechl si brodský řidič Martin.

Na silnici 38 v posledních letech výrazně přibylo různých zpomalení. Hned za Brodem vyrostl při stavbě obchvatu nový kruhový objezd, další bude ŘSD stavět jen o kousek dál u Svatého Kříže. Kolem něj platí omezení na 60 kilometrů v hodině, rychlost hlídají radary.

Sedmdesátky pak jsou u Květnova, na Skřivánku i přes křižovatku ve Štokách. Následuje další sedmdesátka u Zvonějova a pak dokonce padesátka v Červeném Kříži, kde je i křižovatka se světelnou signalizací. Nejvýše sedmdesát se smí jet i přes výše zmíněnou nebezpečnou křižovatku s dálničním sjezdem.

„Vše se podřizuje co největší bezpečnosti. Více plynulá cesta mezi Brodem a Jihlavou by byla sice krásná, ale dál by se na ní zabíjeli lidi,“ poznamenala Marie Tesařová.