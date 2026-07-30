Práce na obnově povrchu obchvatu začaly v pondělí a měly by trvat přesně 57 dní, což je lhůta, na kterou se podařilo termín stáhnout investorovi, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
„Zkrácení termínu je výsledkem organizace práce vítězné zhotovitelské firmy,“ řekl šéf regionální správy ŘSD Aleš Kratina. Dodal, že se také podařilo snížit původně očekávanou cenu opravy z odhadovaných 140 milionů korun na 80 milionů.
Oprava povrchu obchvatu se týká celkem 6,5 kilometru silnice od Litohoře po bývalou obalovnu u Vesce. Denně po obchvatu zhruba projede 5 300 vozidel. Provoz je během rekonstrukce veden skrze centrum Moravských Budějovic pouze ve směru od Jihlavy na Znojmo. Vozidla v opačném směru dál jezdí po obchvatu. Rekonstrukce bude postupně po polovinách vozovky.
I tak působí zvýšení provozu v centru Moravských Budějovic nepříjemnosti. Ve špičce mají chodci problém na průtahu například u náměstí Míru přejít silnici. V ostrých zatáčkách jako u moravskobudějovického zámku se kamion s protijedoucím vozidlem stěží vyhne.
„Jsem však rád, že se podařilo vyjednat jenom jednosměrnou objížďku, zaplaťpánbu za to. Také zkrácení termínu je dobré, každý den se počítá,“ míní starosta Moravských Budějovic Martin Ferdan.
První oprava po více než 15 letech provozu
Recipročně investor městu opraví místní komunikace a také objízdné trasy při jejich případném poškození během nárůstu dopravy.
Riziková místa jsou podle Ferdana na každém křížení průtahu s místními silnicemi. Od začátku školního vyučování přibude další na křižovatce průtahu s Havlíčkovou ulicí, kde je velká frekvence dětí při cestě do základní školy.
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„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav
Ačkoliv při laickém pohledu povrch moravskobudějovického obchvatu nejevil známky opotřebení, podle Kratiny silničáři vycházejí jednak z jeho diagnostiky a jednak ze svých technických předpisů. Podle těch by měla být po 15 letech od zprovoznění vyměněna na silnici vrchní obrusná vrstva. Obchvat se stavěl v letech 2008 až 2010.
„Vycházíme z provedené diagnostiky povrchů, která ukázala, že jsou tam poruchy, příčné i podélné trhliny, vyjeté koleje, takže i vzhledem k zatížení té silnice jsme se rozhodli k celkové opravě,“ vysvětlil Kratina.
Čtvrthodinové čekání není výjimkou
Radost z uzavření obchvatu pro jeden směr nemají v Litohoři, protože kolony sahají až do poloviny obce, alespoň nyní v prvních dnech uzavírky. Semafory jsou kousek za Litohoří na sjezdu z obchvatu na starou silnici na Moravské Budějovice. V kolonách se čeká patnáct minut i půl hodiny.
Litohořská starostka Hana Bustová se zatím nechtěla k situaci vyjadřovat. „Radost z toho nemáme, ale udělat se to musí. Nechci k tomu zatím dávat komentář, uvidíme, jak se situace do týdne vyvine,“ řekla.
Za zvýšení dopravní zátěže ŘSD Moravským Budějovicím na vlastní náklady opraví asfaltovým recyklátem spojovací cestu z Lažínek do Zvěrkovic, úsek od ulice K Cihelně po železniční most u společnosti Ferrum a cestu u zahrádek u rybníka Mastník.
Na náměstí ČSA je dočasně upraven parkovací režim - část míst je vyčleněna pouze pro zásobování a dopravní obsluhu, aby auta od Třebíče a Jemnice neblokovala křižovatky. Vedení města apeluje na řidiče osobních aut, aby využívali alternativní trasu přes Vesce.
Stavba obchvatu Moravských Budějovic byla v době své realizace svou cenou 1,2 miliardy korun nejdražší novou dopravní stavbou v Kraji Vysočina.