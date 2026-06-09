V nové trase by alej s místním názvem Duby měla silnice minout nad rybníčky, které jsou západně od aleje. Odklonit od aleje by se měla v místě pacovské rozvodny. Úsek nynější silnice v aleji i pod ní je nebezpečný. Komunikace je totiž relativně přímá, zdání však klame: silnička v prudkém svahu je nestejnoměrně úzká a zatáčky v aleji kvůli mohutným kmenům nepřehledné.
Lampičky a křížky připevněné na stromech v aleji svědčí o vyhaslých životech. „Pokud vím, byly tam asi tři smrtelné havárie. Jezdí se tam rychle paradoxně i proto, že je nyní povrch silnice opravený. Kdyby tam byly výtluky, nikdo tudy samozřejmě rychle nepojede. Jenže když auta pod alejí vyjíždí z lesa, mají problém se vyhnout a do zatáček v aleji přitom nevidíte,“ podotkl pacovský starosta Tomáš Kocour.
Nová silnice je podle rozpracovaného řešení rovná, zmizí dvě zatáčky v aleji.
Současně s narovnáním tohoto úseku se chystá i modernizace a rozšíření úseku stejné silnice o něco dál mezi novým obchvatem Salačovy Lhoty a alejí u Pacova. „Součástí přípravy je i získání povolení záměru a dokumentace pro provedení stavby,“ sdělil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu Vladimír Novotný.
Návrat k původní zaniklé trase
Silnice z Pacova na Jetřichovec projde minimálně už třetí přestavbou. Dubová alej zde totiž vznikla při budování někdejší nové komunikace před 150 lety. Na rakousko-uherské mapě z let 1836 - 1852 totiž nynější komunikace s alejí asi půldruhé století starých stromů ještě vůbec není zakreslena, zatímco tehdejší cesta na Jetřichovec naopak dnes již takřka zcela zanikla. Nová přeložka se k této původní zaniklé trase víceméně vrací.
V rámci modernizace by měla silnice získat jednotnou šířku 7,5 metru, měla by být narovnána a měly by na ní být vybudovány nové mosty a propustky. Budovat by se teoreticky mohla během dvou let. „Bude to závislé na tom, jak úspěšně bude probíhat veškerá příprava včetně majetkoprávní. Kraj chce realizaci co nejdříve,“ sdělil náměstek Novotný.
Původní silnice s alejí by měla dál sloužit jako cesta do lesů a k přilehlým nemovitostem.
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Stavbu přeložky silnice bude zřejmě platit kraj. Náklady ale zatím nejsou známy. Navazující úsek mezi obchvatem Salačovy Lhoty a alejí u Pacova by měl stát asi 190 milionů korun včetně daně. „Zásadní je vždy výsledek veřejné zakázky. V případě úseku okolo aleje není rozpočet zatím vyčíslen,“ sdělil Novotný.
Od roku 2021 do roku 2026 bylo provedeno na úseku silnice II/128 od Pacova po hranice kraje už několik fází modernizace. Mezi ně patří například obchvaty Salačovy Lhoty a Lukavce a úsek této silnice a komunikace II/158 z Lukavce na hranice kraje.
Řada nebezpečných míst už zmizela
Silnice II/128 je hlavní dopravní tepnou Pacovska a jejím připojením na severu k dálnici D1 a na jihu k rušné silnici I/19 od Plzně přes Tábor na Pelhřimov.
Zmíněná silnice 128 už byla zbavena stavbaři díky sérii investic řady nebezpečných míst. „Byl to úsek s ostrými zatáčkami na vrchu Stražiště, zatáčka v Salačově Lhotě, či mezi Lukavcem a Čáslavskem ostrá zatáčka v lokalitě Lísek. Hlavně v zimě to byla kritická místa,“ vypočítal pacovský starosta Kocour.
„Přáli bychom si, aby se ta přeložka Dubů udělala co nejdřív a už se ten problém vyřešil. Řešení se chystá už 12 let. Variant bylo několik, od vykácení celé aleje, nebo její poloviny po vytvoření výhyben,“ připomněl Tomáš Kocour.
Práce by měla nyní také pokračovat na dosud neopravené části průtahu Pacova od náměstí po křižovatku silnic na Lukavec a Hořepník. „Jedná se o náročnou akci, která zahrnuje kompletní vybudování nových inženýrských sítí, chodníků i samotné komunikace,“ vyjádřil se starosta Kocour.