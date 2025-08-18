Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Autor:
  14:29
Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou na osadu Dobrá Voda. Došlo zde k vážným i smrtelným haváriím.

Cestáři z Ředitelství silnic a dálnic už otevřeli pro provoz vlastní silnici I/23 u Dobré Vody, odbočku k osadě ještě dokončují. „Práce se nyní soustřeďují na úpravu vedlejší komunikace, která se silnicí I/23 tvoří křižovatku,“ uvedl mluvčí vysočinského ŘSD Jiří Veselý.

Kompletně celá nová křižovatka včetně odbočky bude podle Veselého zprovozněna nejpozději během listopadu.

Silničáři už pustili hlavní provoz do předělávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody. Byla zde riziková nepřehledná křižovatka. (srpen 2025)
Silničáři už pustili hlavní provoz do předělávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody. Byla zde riziková nepřehledná křižovatka. (srpen 2025)
Silničáři už pustili hlavní provoz do předělávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody. Byla zde riziková nepřehledná křižovatka. (srpen 2025)
Silničáři už pustili hlavní provoz do předělávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody. Byla zde riziková nepřehledná křižovatka. (srpen 2025)
6 fotografií

„Křižovatka na horizontu je pryč, zdá se to dobré. Co jsme požadovali změnit, bylo splněno,“ řekl mrákotínský starosta Miroslav Požár. „Přes letní dva tři měsíce v tom místě byla každých čtrnáct dní nehoda – většinou pomačkané plechy, třeba motorka v příkopu, kdy se nic moc nestalo, ale byly tam vedle toho i smrtelné havárie,“ konstatoval Požár.

Silnice mezi Krahulčím a Mrákotínem má podle něj i dál své nebezpečné zákruty, ale jejich úpravy jsou vizemi do budoucna. „Je nám jasné, že to všechno si bude žádat někdy další velké peníze, ale za tohle, co se teď podařilo, se patří poděkovat,“ pověděl Požár.

Křižovatka bude víc v rovině

Silnice I/23 vede kolem letoviska Dobrá Voda v prostoru upravované křižovatky nyní nově v zářezu hlubokém až 4,5 metru.

„Svahy, které ji lemují, jsme zpevnili kamenivem a vybudovali odvodnění. Na vozovku hlavní trasy jsme upotřebili dva tisíce tun asfaltové směsi, což představuje přibližně 130 nákladních vozidel,“ dodal mluvčí ŘSD Veselý.

Práce nyní pokračují na úpravě vedlejší komunikace, která bude nově také v zářezu – to je zpřehlednění křižovatky, která nyní bude mnohem více v rovině než před přestavbou.

„Kvůli skalnatému podloží jsme nasadili těžkou techniku. Vedle toho začínáme likvidovat původní silnici a navazující provizorní komunikaci, po které byla dosud vedena doprava. Denně se na stavbě podílí na dvacet dělníků,“ sdělil Veselý.

Křižovatka u Mrákotína byla postrachem motorkářů, brzy bude bezpečnější

Asfaltové vrstvy provizorní silnice budou odfrézovány a terén upraven.

Podle posledního sčítání dopravy místem denně projede na čtyři tisíce vozidel, z toho asi čtvrtinu tvoří nákladní a kamionová doprava.

Přeložka silnice I/23 byla v prostoru křižovatky rozšířena o pruh pro odbočení vlevo na vedlejší silnici k Dobré Vodě. Ta bude ve finále upravena tak, že bude navedena k hlavní silnici kolmo. Vybudován bude také asfaltový sjezd k přístupu na zemědělské pozemky.

Práce by měly celkem stát necelých 78 milionů korun bez daně.

Finišují i práce na mostě

Shodně v listopadu by měly být završeny práce také na další investici Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině, kterou je rekonstrukce mostu na 112. km dálnice D1 u Jihlavy. Před týdnem zde již skončila omezení provozu na dálnici, kde byla doprava vedena dvěma zúženými jízdními pruhy ve směru na Brno s maximální rychlostí sníženou na osmdesátku.

Během první etapy stavby, kterou silničáři začali loni v srpnu, byla zrekonstruována polovina mostu, po které je veden jízdní pás směru Praha. „Letos pracujeme na zbytku mostu a přilehlém kolektoru,“ dodal Veselý.

V tomto případě práce stojí necelých 45 milionů korun bez daně.

ŘSD upraví křižovatku u Mrákotína. Není do ní vidět, umírají tam motorkáři

Na konci července silničáři také už obnovili provoz na opraveném úseku silnice I/23 od okružní křižovatky u osady Kasárna po začátek obce Předín. „Opravu se podařilo dokončit přibližně o dva týdny dříve,“ sdělil Veselý.

Práce zde stály 51 milionů korun bez daně. V poslední červencový den byl také uveden do plného provozu zrekonstruovaný úsek silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a městysem Vojnův Městec.

Modernizací nyní prochází odpočívadlo Mikulášov na 95. kilometru dálnice D1, kdy první půli pro směr na Brno plánují zprovoznit ještě před koncem letních prázdnin.

Vedle dalších komplikací na silnici I/38 pokračuje oprava mostu v Rančířově, která by měla trvat tři měsíce. Provoz je zde nyní řízen kyvadlově, protože silničáři začali po polovinách pracovat na vrchní části konstrukce mostu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek...

18. srpna 2025  9:07

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Metro.cz

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Jihlavu šokuje „cirkus v hlavě“. Správa železnic nechala pomalovat opravený most

Premium

Žlutá, syté oranžová, do toho nejrůznější malby, nápisy a citáty. Železniční most v jihlavské Havlíčkově ulici šokuje. V minulosti býval klasicky šedivý. Nyní, po generální opravě, exploduje barvami...

15. srpna 2025

Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné

Areál jihlavské nemocnice čeká výrazná proměna. Začala příprava staveniště pro vybudování parkovacího domu a nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Ten dosud sídlí v zastaralém...

15. srpna 2025  13:42

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Rekonstrukce bazénu v Jihlavě se zastavila. Stavební dozor má starost o statiku

Rozhodnutím stavebního dozoru investora, kterým je město Jihlava, byla přerušena rozsáhlá rekonstrukce krytého bazénu v Rošického ulici. Problém je s demolicí stávajících bazénů, ve kterých má dojít...

15. srpna 2025  11:19,  aktualizováno  12:33

Kolem Zelené hory jsou nové lavičky. Brzy přibudou i odpadkové koše

Pohodlné posezení s vyhlídkou si nyní užívají návštěvníci žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Kolem památky UNESCO město nechalo rozmístit nové, moderní lavičky, k...

15. srpna 2025  7:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.