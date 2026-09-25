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Výpadky signálu v jihlavské aréně pokračují, O2 se k technologii ostatních nepřipojil

Autor:
  15:12
Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.

Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou. | foto: Luboš Vácha

Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.
Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.
Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.
Zákazníci v O2 jsou v jihlavské Horácké aréně stále bez spolehlivého signálu. Na řešení operátor pracuje už druhou sezonou.
12 fotografií
I v druhé sezoně po otevření Horácké arény v Jihlavě přetrvávají problémy diváků, kteří jsou zákazníci O2. Stále mají značné problémy s připojením a využíváním mobilních služeb. Opakovaně na to upozorňují, ale zatím k žádnému zlepšení nedošlo. Ostatní operátoři přitom fungují bez potíží.

„Také nás to velmi mrzí. Je to jen a pouze na straně operátora,“ sdělil za arénu její mluvčí Bedřich Musil.

Podle zástupkyně O2 jednání o řešení pro arénu v Jihlavě, která byla otevřena před necelým rokem, nadále pokračují.

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč.
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Při pondělním utkání hokejové Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Vsetínem (3:2 na nájezdy) došlo v Horácké aréně k planému poplachu. Způsobil ho jeden z domácích fanoušků, který si pod požárním čidlem zapálil elektronickou cigaretu.
Jihlava se může pyšnit moderní arénou.
12 fotografií

„Jde o nový a technologicky náročný objekt, proto společně s partnery hledáme cestu, která zajistí kvalitní a stabilní mobilní služby v celé aréně. S ohledem na náročnost projektu je potřeba sladit řadu požadavků a podmínek realizace, na čemž nyní pracujeme,“ uvedla mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

V současnosti mají v moderní jihlavské aréně plnohodnotné mobilní služby T-Mobile a Vodafone. Odborníci tam vybudovali technologii pro šíření mobilního signálu od společnosti T-Mobile. Ta umožňuje připojení všech dalších operátorů.

Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

Operátor Vodafone se již k šíření signálu přidal. Jihlavský radní David Beke už dříve řekl, že potíže pravděpodobně potrvají do doby, než O2 najde vlastní řešení, nebo se k systému připojí i on.

9. listopadu 2025
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Výpadky signálu v jihlavské aréně pokračují, O2 se k technologii ostatních nepřipojil

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