Výpadky signálu v jihlavské aréně pokračují, O2 se k technologii ostatních nepřipojil

„Také nás to velmi mrzí. Je to jen a pouze na straně operátora,“ sdělil za arénu její mluvčí Bedřich Musil.
Podle zástupkyně O2 jednání o řešení pro arénu v Jihlavě, která byla otevřena před necelým rokem, nadále pokračují.
„Jde o nový a technologicky náročný objekt, proto společně s partnery hledáme cestu, která zajistí kvalitní a stabilní mobilní služby v celé aréně. S ohledem na náročnost projektu je potřeba sladit řadu požadavků a podmínek realizace, na čemž nyní pracujeme,“ uvedla mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
V současnosti mají v moderní jihlavské aréně plnohodnotné mobilní služby T-Mobile a Vodafone. Odborníci tam vybudovali technologii pro šíření mobilního signálu od společnosti T-Mobile. Ta umožňuje připojení všech dalších operátorů.
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Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde
Operátor Vodafone se již k šíření signálu přidal. Jihlavský radní David Beke už dříve řekl, že potíže pravděpodobně potrvají do doby, než O2 najde vlastní řešení, nebo se k systému připojí i on.
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9. listopadu 2025