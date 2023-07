Úkol projektantů zní jasně, posunout brodské sídliště do 21. století

Hlavním cílem je nalézt co nejvíce nových parkovacích míst a sídliště z 80. let posunout do 21. století.

Sídliště Výšina je pro Havlíčkův Brod čím dál větší problém. Zoufale chybí parkovací místa, v nepěkném stavu jsou veřejná prostranství, schází dětská hřiště či příjemnější zákoutí. „Sídliště z osmdesátých let minulého století je nešťastné, zcela schází modernější zázemí,“ přikyvuje místostarosta Libor Honzárek.

Největší problém dělá parkování. „Na Výšině je přibližně 800 bytů a jen 470 parkovacích míst,“ sečetla před nedávnem místostarostka Marie Rothbauerová. Na jeden byt dnes připadá více než jedno auto. Vozidla tak řidiči parkují doslova kdekoliv. Nezřídka se stává, že v ulicích nezbývá místo na průjezd.

„V jednom místě je tu třeba značka zákaz stání. Nikdo ji ale nedodržuje. Občas tam nějaký aktivní policajt rozdá cedulky. A za dva dny už tam zase stojí všichni,“ popisovala kolegům na zasedání opoziční zastupitelka a zároveň obyvatelka sídliště Ivana Mojžyšková. „Situace je čím dál tím horší. My, co to tam známe, jsme se naučili parkovat na Pražské. A zjistili jsme, že i k tomu bowlingu se dá dojít pěšky. Než bych dvacet minut jezdila po sídlišti a hledala místo, přeběhnu Masarykovu ulici,“ dodala.

Minimálně tři varianty

Vedení města se neustále se opakující stížnosti a kritiku rozhodlo rázně řešit. Nechalo vypracovat množství studií, jak celou lokalitu nově řešit.

„Bez celkové koncepce sídliště bychom se nikdy ničeho nedobrali. Jen bychom rušili jednotlivé značky, vykousávali kousky zeleně a zřizovali malá parkovišťátka, která nic nevyřeší. Nikdy bychom nenašli vhodné řešení,“ svěřil se starosta Zbyněk Stejskal.

Odbor rozvoje města proto oslovil projektanty a dal jim úkol. Do konce letošního roku by měli vypracovat minimálně tři varianty nového řešení celého sídliště. „Půjde o kompletní změnu vedení komunikací, chodníků, veřejných ploch, všeho,“ poznamenal Stejskal.

Vedení města chce, aby jedna z variant byla maximální možná s největším zásahem do zeleně. Další varianta by naopak měla být s minimem zásahů. A třetí by se měla pohybovat někde mezi. „Bez zásahu do zelených ploch nebude možné parkování navýšit,“ ví starosta. První dílčí návrhy už má radnice k dispozici. Experti třeba radí zřídit parkovací místa po zmenšení parčíků u bytovek v Reynkově ulici. Další doporučují zřídit větší parkoviště v téže ulici blíže základní škole, podobné tomu, které nyní staví město u obchvatu.

„Nad některými návrhy se dá přemýšlet, jiné jsme ale ihned zavrhli. Většinou se jedná o ty, kde bychom museli využít či získat soukromé pozemky,“ poznamenal místostarosta Honzárek.

Kompletní studii by město mělo mít do konce letošního roku. „Poté kolem toho svoláme širší plénum. Určitě budeme jednat s obyvateli Výšiny a budeme je žádat, aby oni rozhodli, která varianta jim přijde nejpřijatelnější. Oni tam budou žít,“ zdůraznil Zbyněk Stejskal.

Dokážou se lidé shodnout?

Na základě jednání s obyvateli by se do studií mohly zakomponovat i případné úpravy. Teprve pak by se začala projektovat jedna vybraná varianta. Obyvatelé bytovek se však musí shodnout, což se ne vždy podaří.

„Je třeba si ale uvědomit, že naprojektovat úpravy a získat na realizaci peníze, jsou dvě různé věci. Předpokládáme, že náklady se mohou pohybovat až kolem 150 milionů korun. A takové peníze město nemá,“ upozornil starosta Stejskal.

Na návrhy projektantů jsou však i tak ve vedení města zvědavi. A nejen tam. Čeká se zejména na to, jestli se Výšina obejde bez parkovacího domu, nebo to bez něj opravdu nepůjde. Město s jeho výstavbou přišlo před třemi roky. Chtělo, aby ho postavil soukromý developer, který by ho pak padesát let provozoval. V soutěži se ale ani po opakovaných pokusech takový zájemce neobjevil.

„Nebylo to pro developery lukrativní. Stejně jako to není atraktivní pro město. Jedno parkovací místo při stavbě parkovacího domu vychází až na jeden milion korun. Padesát míst by těžko něco vyřešilo, přitom by to pro město byl obrovský balík peněz,“ podotkl Libor Honzárek.

Takřka jisté je, že se obyvatelé sídliště žádných výrazných změn jen tak nedočkají. Než k nim dojde, uplynou roky. Už ohlášenými prioritami na nejbližší budoucnost jsou opravy ulic Dobrovského a Havlíčkova, nové napojení Ledečské na Masarykovu, Brod čekají výrazné investice do rozšíření škol Konečná a V Sadech, nutná bude stavba nového krytého bazénu.