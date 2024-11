Žďár se pustí do obnovy sídliště Stalingrad, atmosféru mu chce zachovat

Dvory a vnitrobloky musejí dál fungovat Specifikem Stalingradu je i množství plácků, dvorů a zákoutí a také dostatek zeleně. Málokteré sídliště má mezi domy tolik dvorů, plácků a zákoutí. Někteří místní si je i osázeli – občas tak vznikly v podstatě malé zahrádky. Na každém rohu jsou ptačí krmítka. Před domy sedávají lidé na lavičkách u letitých pískovišť, děti mají úkryty v zeleni, jíž je na sídlišti Stalingrad opravdu dost. Jako by to ani nebylo město. Neoficiálním centrem Stalingradu, čtvrti budované v několika etapách mezi lety 1950 až 1965, je plocha u Věžičky – domu s ikonickou věží. Právě k revitalizaci jeho okolí si Žďár nechal udělat sociálně-antropologický průzkum. „Lokalita má díky své poloze a prostoru velký potenciál, město chce vytvořit funkční oblast pro zhruba 1 400 obyvatel,“ objasnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Šetření mělo mimo jiné ukázat, jaké skupiny lidí oblast obývají a jaké mají od její proměny očekávání. „To jsme si výzkumem potřebovali zmapovat a díky tomu vědět, jak vytvořit skutečně funkční prostor. Prostor, který lokalitu oživí, podpoří setkávání místních a pomůže fungování jednotlivých skupin jako celku. Jak se ukázalo, nejde totiž jen o vlastní prostor Věžičky, ale i přilehlých vnitrobloků,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos. Město se tak nevrhne „pouze“ do budování dětského a sportovního hřiště či klidové zóny, po nichž lidé volají. Péči musí věnovat i místům u některých domů. A to včetně svobodáren, v jejichž obyvatelích někteří respondenti vidí v souvislosti s plánovaným centrálním hřištěm určité riziko. Výzkumníci z Univerzity Pardubice došli k závěru, že ač je v oblasti komunitní duch poměrně silný, je tu i riziko prohlubujících se sociálních a etnických rozporů. A tyto potíže moderní hřiště nevyřeší. „Již nyní se objevuje narativ, byť nejde o většinový názor, že by možná bylo lepší nechat prostranství u Věžičky v současném stavu, jinak ho opět zaberou Romové a nikoho jiného tam nepustí,“ uvádí autoři. Doporučují proto do procesu revitalizace zapojit skutečně všechny aktéry, včetně těch ze svobodáren. Apelují i na koncepční rozvoj bezprostředního okolí těchto obydlí – mohl by totiž alespoň částečně snížit obávanou koncentraci rezidentů na hřišti u Věžičky. Zásadní podle nich také je, aby alespoň některé změny započaly co nejdříve. „Podle výzkumu mezi rezidenty může docházet k dalšímu narůstání napětí, pokud nebude proces změn nastartován a komunikován již v nejbližší době,“ zní jeden ze závěrů šetření.