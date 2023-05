Nešikovně umístěné sídliště ve Světlé nad Sázavou bude mít novou silnici

Sídliště Na Bradle bylo budováno v osmdesátých letech minulého století. Umístěno je poměrně nešikovně nad železniční tratí za vilovou čtvrtí. Kdo se chce na sídliště dostat, musí v současnosti projet skrz čtvrť rodinných domů. Touto hlavní a víceméně jedinou příjezdovou cestou, ulicí U Rybníčků, projíždějí třeba i nákladní vozy.

Vedení Světlé se to dlouhodobě snaží změnit. „Novou propojku plánujeme už nejméně deset let. Až nyní jsme se dostali do stavu, kdy ji můžeme začít stavět,“ uvedl světelský starosta František Aubrecht.

Městu dlouho chyběly potřebné pozemky. S majiteli se radnice postupně domlouvala a půdu od nich odkupovala či směňovala. Na jednom se však jednání na dlouhou dobu zasekla. „Poslední směna se táhla, zasáhlo do ní dědické řízení,“ podotkl starosta.

Až nyní se záležitost podařilo vyřešit a zastupitelé mohli poslední směnu schválit. Majitel pozemku dostane od města na oplátku půdu o stejné rozloze a hodnotě v jiné části města.

V tomto volebním období

„Teď už stavbě prakticky nic nebrání. Zatím nevíme přesně, kdy by se nová silnice mohla začít budovat, každopádně bychom chtěli, aby byla dokončená ještě v tomto volebním období,“ prohlásil František Aubrecht.

Nová propojka se stane místní komunikací. Z ulice Na Bradle povede severním směrem a u areálu věznice se napojí na momentálně zaslepenou Průmyslovou ulici. Dlouhá bude přibližně 300 metrů, v současnosti je v těch místech pole.

Světlá už má na výstavbu připravený projekt. Podle něho by podél komunikace měla vzniknout i parkovací stání. „S dalším větším parkovištěm u nové silnice do budoucna počítá územní plán,“ dodal starosta Světlé František Aubrecht.