Obyvatelé sídliště odmítají novou bytovku. Kde si budou hrát děti? píší na zdi

„Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“ Takový nápis kdosi vytvořil na původně tenisové zdi na volném prostranství mezi školkou a bývalým sídlem společnosti Mateza na největším sídlišti v Havlíčkově Brodě. Právě na tomto soukromém pozemku u ulice Na Spádu by mohl vyrůst nový bytový dům.

Velice strohé informace, že by se na zatravněném pozemku mohlo stavět, se v posledním týdnu začaly objevovat na sociálních sítích. Na Facebooku ve skupinách týkajících se dění v Havlíčkově Brodě byly doplněné o fotografii posprejované zdi s odmítavým sloganem.

„Také jsem to ve veřejných diskusích na sociálních sítích zaregistroval. Mohu ujistit, že se nejedná o žádnou aktivitu města. Jde o soukromý pozemek,“ odmítl jakoukoliv spojitost se snahami o využití pozemku místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Nový bytový by se měl stavět na volném prostranství u ulice Na Spádu na sídlišti Žižkov. Na ploše o rozloze téměř 2700 kromě trávy a staré tenisové zdi nic není. Dětské hřiště v sousedství zůstane zachováno. Odpůrci výstavby zeď pomalovali nesouhlasným nápisem.
7 fotografií

Pozemek o rozloze bezmála 2700 metrů čtverečních se rozkládá naproti bytovkám v ulici Na Spádu. Z jedné strany ho ohraničuje areál mateřské školy, z druhé budova někdejší Matezy a bytovka za ní. Na východě a západě parcela sousedí s městskými pozemky, na nichž je ulice a dětské hřiště.

Odpůrci výstavby, kteří diskusi otevřeli, pak také využitím plochy pro děti argumentují. Omladina si sem občas chodí zakopat, pouštět dálkově ovládaná auta i letadélka, nebo prostě jen zaběhat a zablbnout. Běžně se tu venčí psi. Pokud by se tu začalo stavět, o plochu by tyto skupiny přišly.

„Poslední zelená plocha, která není za plotem“

„Právě tahle plocha je jediným volným a udržovaným prostorem, kde se dá běhat, kopat do míče, pinkat s pálkami nebo se jen volně setkávat. Ta zeď tu léta slouží jako parádní branka i odrazová plocha. Tohle není jen ‚plac na venčení‘ – je to poslední zelená plocha, která není za plotem a kde mají děti i dospělí již generace prostor k pohybu,“ vysvětluje v jedné z diskusí Lukáš Trnka.

Záměr postavit zde bytovku, se mu nelíbí. Stejně jako mnohým dalším. „To snad není možný,“ žasne nad nápadem Lucie Hovorka. „To si snad dělají srandu,“ přidává se Monika Suchá. Proti výstavbě se stavějí i další, mnozí při tom i za použití ostřejších slov.

Lidé ve Žďáru nesouhlasí se stavbou městské bytovky. Chtějí mít klid

Šíří se však i takové zprávy, že za projektem stojí město a že spolu s výstavbou hodlá rušit dětské hřiště, které s parcelou sousedí. To vedení radnice striktně odmítlo.

„Nejedná se o stavební záměr města, jde o stavbu soukromého investora. Rádi bychom také dementovali poplašné zprávy o rušení dětského hřiště v této lokalitě, které se šíří na sociálních sítích a které jednoznačně nejsou pravdivé. Dětské hřiště na pozemku města samozřejmě zůstává a nadále se o něj starají naše technické služby,“ zdůraznila mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Žádost nebyla kompletní, řízení ještě nezačalo

Co přesně by se na volné ploše mělo stavět, zatím není zcela zřejmé. Podle neoficiálních zpráv bytový dům s adekvátním počtem parkovacích míst. Vše se teprve po úřední stránce řešit začne.

„Žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu byla již na stavební úřad podána. Nebyla však kompletní, proto stavební úřad doposud nevyrozuměl účastníky o zahájení řízení,“ popsala Melounová s tím, že až žadatel údaje doplní, účastníci řízení se budou moci se záměrem seznámit.

Známý v tuto chvíli není ani developer, který výstavbu připravuje. Podle údajů v katastru nemovitostí celou plochu vlastní jistá Marie Marešová. V jejím majetku je i navazující budova bývalé Matezy. Do loňského dubna žena téhož jména byla spolumajitelkou a jedním z jednatelů Matezy. Firma obchoduje s náčiním pro chod a údržbu strojů, jako jsou ložiska, řemeny, těsnění a další.

Jestliže je pozemek její, právě ona může rozhodnout, jak bude v budoucnu využit. „Pokud využití bude v souladu s územním plánem, nemá samospráva žádné důvody a žádné možnosti, jak a proč vlastníkovi ve využití pozemku bránit,“ poznamenal Libor Honzárek. Konkrétně tento pozemek spadá do ploch určených pro smíšenou městskou zástavbu. Ta je určena pro veřejné plochy, dětská hřiště i bydlení v bytových domech.

„Kde jinde byty stavět, když ne na sídlišti?“

Ostatně i výstavba bytového domu na této konkrétní ploše má mezi obyvateli sídliště Žižkov velkou podporu. Svědčí o tom řada komentářů ve facebookových diskusích. Mnoho uživatelů namítá, že plocha stejně není pořádně udržována a smysluplně využívána.

„Mě osobně výstavba nijak neuráží a ani ji nijak nepodporuji. Hned vedle je ale škola s několika hřišti. Na vedlejším sídlišti je mezi paneláky dostatek prostoru, jsou zde trávníky i zeleň a určitě dostatek prostoru na výstavbu hned několika hřišť,“ píše například Josef Culka.

„Kde jinde stavět bytovky než v těchto prostorech? Zase na poli a zabrat úrodnou půdu?“ táže se Aneta Hartová. „Hned vedle je krásné dětské hřiště, které zůstane zachované. Naproti je ZŠ Konečná, kde je součástí hřiště, které se rovněž může využívat,“ dodává.

„Ty taky bydlíš na tom stejném prostoru, co mají zmiňovanou bytovku stavět. A to ti nevadí? Taky se tam bytovka před pár lety postavila a jak jsi rád, že tam můžeš s rodinou žít,“ popichuje Lukáše Trnku.

Pozemek se nachází uprostřed největšího brodského sídliště Žižkov.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

7. září 2025  9:25

6. září 2025  8:30

5. září 2025  15:11

5. září 2025  12:26

5. září 2025  11:04

5. září 2025  8:39

4. září 2025  12:22

4. září 2025  9:55

4. září 2025  6:18

3. září 2025  19:42

3. září 2025  15:54

3. září 2025  11:12

