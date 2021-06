Na náměstí v Telči kdosi zničil hnízda jiřiček, pachatele hledá policie

Na případ upozornila pracovníky záchranné stanice volně žijících zvířat v Pavlově u Ledče nad Sázavou Pavla Klašková. V centru Telče provozuje obchod se sklem a bižuterií. Podle ní jiřičky podloubí domu číslo popisné 53 obsadily letos o něco později, než obvykle.



„V pondělí 24. května měly hnízda obsazená, seděly na vejcích, případně už krmily. Prvního června tam ještě hnízda byla, ale jaké bylo naše zděšení, když jsme otevírali obchod 3. června a zjistili jsme, že po hnízdech není ani památky, pouze na zemi byla hlína. Někdo je musel odstranit,“ rozhořčeně popisovala.

Okamžitě kontaktovala pracovníky Stanice Pavlov, kteří začali situaci řešit. Po upozornění majitele nemovitosti se případem zabývá i policie. „Ano, informaci máme a aktuálně provádíme šetření,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

„Na náměstí jsou kamery, takže by nás velmi potěšilo, kdyby se podařilo přijít na to, kdo hnízda jiřiček v době jejich hnízdění strhl a zda úmyslně,“ uvedl ředitel záchranné Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát.

Právě netolerance lidí je podle něj velkým problémem, se kterým se nejen jiřičky potýkají. A to i přesto, že odstraňování hnízd během hnízdní sezóny je nezákonné. Pokud se najde viník, hrozí mu pokuta 10 tisíc korun. V případě právnických osob může postih dosáhnout až jednoho milionu.

Telčské jiřičky měli v oblibě turisté z ciziny

„Myslím si, že je to naprostý hyenismus. Hnulo mi to žlučí, lidi si ničeho neváží a chovají se jako by jim všechno patřilo. Telč potřebuje turisty a hnízda byla pěknou atrakcí, mnoho lidí si je fotografovalo, hlavně cizinci,“ posteskla si Pavla Klašková.

„Říká se, že jiřička si postaví hnízdo znova, ale po těchto zkušenostech to asi tak nebude, protože se už nevrátily,” doplnila.

V Kraji Vysočina se zástupci záchranné Stanice Pavlov ve spolupráci s kolegy z České společnosti ornitologické právě jiřičkám v letech 2018 až 2020 intenzivně věnovali.

„Zmapovali jsme výskyt jiřiček v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou. Studie z let 2019 a 2020 s vyznačenými hnízdy slouží momentálně na místních odborech životního prostředí k aktivní ochraně hnízdišť, především během rekonstrukcí, ale i při nezákonném ničení těchto hnízd,“ upřesnila Petra Hulvová ze záchranné Stanice Pavlov.

Jiřička je malý pták, kterého si lidé často pletou s vlaštovkou. Dorůstá přibližně 13 centimetrů, váží necelých 20 gramů. V Česku je poměrně rozšířená, podle odhadů zde žije 600 tisíc až 1,2 milionu párů. Na rozdíl od vlaštovek velmi často hnízdí ve městech. Hnízda jiřiček však lidé často srážejí kvůli velkému množství trusu pod nimi.