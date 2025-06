Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Havlíčkův Brod hraje klíčovou roli při poskytování servisu kolejových vozidel. Je to jediné středisko údržby na Vysočině. Zajišťuje údržbu mnoha desítek vozidel, která jsou provozována i v Pardubickém kraji,“ zhodnotil při čtvrteční prohlídce stavby místopředseda představenstva ČD Michal Kraus.

Nová servisní hala bude vybavena nejmodernějšími technologiemi a vším potřebným pro servis vozů RegioFox a RegioPanter. Opravovat se v ní budou veškeré soupravy, které zajišťují regionální dopravu na Vysočině, většinu spojů v Pardubickém kraji a i ty, které zajíždějí do Jihomoravského a Jihočeského kraje.

„Havlíčkův Brod je jeden ze základních stavebních kamenů budoucího servisu Českých drah. To, co zde nyní stavíme, bude během příštích let standardem i v jiných regionech,“ dodal Kraus. Podobnou novou halu České dráhy nyní budují i v Chebu.

Za necelých devět měsíců se stavbařům podařilo dokončit nosnou konstrukci včetně opláštění a střechy budovy, přeložky plynovodu, požární a retenční nádrže.

Dokončen byl také přidružený sklad olejů a čistička odpadních vod, které jsou součástí servisního zázemí. Momentálně se betonují vany, na nichž budou položeny koleje.

Kvůli omezenému prostoru i menšímu množství betonové směsi při tom nevyužívají dělníci obvyklou techniku automobilové míchačky s čerpadlem a ramenem, které by beton nastříkalo do patřičných míst. Místo toho vsadili na nalití betonu do speciálního trychtýře, takzvané bádie.

„Pomocí jeřábu ji dopravujeme na potřebné místo,“ popsal vedoucí střediska pozemních staveb zhotovitelské havlíčkobrodské společnosti Chládek a Tintěra Zdeněk Fidler.

Malá hala plná technologií

Během léta začne montáž jednotlivých technologických zařízení haly. „Na tak malou halu tam bude technologií až moc,“ směje se s velkou dávkou nadsázky Jaroslav Hába z regionální správy majetku ČD.

Zas o tak malou halu nepůjde. Dlouhá je 65 metrů, široká dvacet metrů, dalších šest metrů tvoří přístavba se sklady, dílnami techniků a mechaniků. Vysoká je více než 12 metrů. Na brodském nádraží vedle stařičkého depa působí až impozantně.

„Při zemních pracích bylo odtěženo sedm tisíc metrů krychlových zeminy, což odpovídá sedmi stům plně naložených nákladních vozů Tatra 815,“ přiblížil Michal Kraus velikost staveniště a rozlohu zastavěné plochy. Dělníci se dostali hluboko pod úroveň terénu.

Hala bude dvoukolejná. Uvnitř bude vedle rozvodů vody, vzduchu a elektroinstalací technologie na zvedání a opravu železničních souprav. Základem pro to budou patkové zvedáky, ale i portálový jeřáb s nosností až 12,5 tuny.

Součástí servisního centra budou i zařízení pro odsávání spalin, moderní zkušební stav na zabezpečovací zařízení a pracoviště pro softwarové vybavení vlaků.

Podlaha v celé hale bude v úrovni zhruba 80 centimetrů pod terénem. O dalších 160 centimetrů níž půjdou servisní vany pod vozidly. Naopak nad soupravami povedou lávky, aby měli technici přístup na střechy souprav, kde bývají uloženy technologie. „Jen v rámci vnitřních instalací bude třeba natáhnout deset kilometrů kabeláže,“ dodal Kraus.

Koleje budou nově elektrifikované

Ještě před zahájením samotné stavby museli technici vytrhat přibližně 600 metrů kolejí. Už od příštího týdne by se mohly pokládat zpět. Zohlednit se musí nové uspořádání této části stanice. „Musí být upravena geometrie koleje, abychom se pokud možno trefili do vrat haly,“ říká Hába.

Příjezdové tratě budou zcela nově elektrifikované. „To je novinka, to v Brodě dosud nebylo,“ zmínil Jaroslav Hába. Stará servisní hala slouží jen pro opravu motorových souprav. V nové se budou servisovat i elektrické. Natáhnout tudíž bude nutné stovky metrů trolejí.

Stavba jako taková běží jen mírně za stanoveným harmonogramem. Drobné zdržení, které by nemělo mít vliv na termín dokončení, byl objev historické klenuté kanalizace. „Nebyla v žádném projektu, v žádných papírech. Zřejmě šlo o odvodnění původního depa z roku 1880. Ještě bylo funkční,“ pravil Hába.

Stavebníci ji objevili náhodou při pilotáži. Jedním z v průměru dvanáctimetrových pilotů se trefili přímo do ní. Statik pak nařídil zabetonování podzemních dutin. Kanalizace na odvodnění původní haly se tak neplánovaně musela pokládat znovu.

Nová servisní hala Českých drah v Havlíčkově Brodě by měla přijít na 235 milionů korun. Dokončená má být na přelomu února a března 2026. Stavba je součástí velké obnovy servisního zázemí ČD. Společnost do něj do roku 2031 chce investovat přes 12 miliard korun.