Prodloužená verze seriálu Byl jednou jeden dům je po 30 letech k vidění

Už se skoro zapomnělo, že režisér tehdy dočasně přidal do seriálu herce Danu Syslovou, Viktora Preisse, Jana Přeučila či Vlastimila Haška. Jsou už v běžně nevysílaných scénách zastřelení promítače kina v podání Petra Čepka během pochodu smrti. Nebo v nich je Přemek (Václav Postránecký) zraněný v polské nemocnici se sovětským důstojníkem. Další takovou přidanou scénou je ta s Pipinou v podání Evy Hudečkové, když se loučí v pracovním táboře se svým francouzským přítelem. Toho si zahrál Josef Čáp.

Televizní román autorů Oldřicha Daňka a Jana Otčenáška o obyvatelích jednoho pražského činžáku patří do zlatého fondu ČT.

„Jelikož seriál vznikal v sedmdesátých letech, museli se filmaři bohužel potýkat s cenzurou. A tak musel být na návrh schvalovatelů z ideologických důvodů po premiéře v roce 1975 poslední díl seriálu Obvaziště Boccaccio upraven. Tento díl se jim totiž zdál málo revoluční a hlavně – nekladl důraz na Rudou armádu a její zásluhy při osvobozování Prahy. Nelíbil se ani název epizody Obvaziště Boccaccio,“ přiblížila Vendula Krejčová, mluvčí České televize.

Závěrečné scény proto musel režisér přetočit a díl, doplněný o bojové revoluční scény, byl nazván Barikáda ve vedlejší ulici. Upravená verze tak obsahuje i dodatečně dotočené osudy některých postav a navíc zde hrají i herci, kteří v předchozích dílech nevystupovali. Třeba i Otto Lackovič a František Hanus.

Na barikádě nějaký Čech padnout musel

„Tato upravená a delší verze posledního dílu s novým názvem Barikáda ve vedlejší ulici se vysílala od července roku 1976. Naštěstí se po roce 1989 mohl seriál, respektive jeho pátý díl, vrátit na obrazovku v původní podobě. Takto se vysílá dosud,“ doplnila Vendula Krejčová.

Kvůli nuceně dotáčeným scénám si tedy herci museli znovu obléci již jednou odložené kostýmy. A po premiéře se tedy do Bagounovy ulice ještě jednou vrátili a znovu stavěli barikádu. Jenže už bez Jana Libíčka v roli hostinského, protože ten mezitím zemřel.

I režisér František Filip po roce 1989 vzpomínal, že nejvíc komplikací bylo se závěrečným dílem, v němž se bojovalo na barikádě v Bagounově ulici. „Ale v první verzi tam vlastně nikdo nepadl. A protože bylo zapotřebí, aby Češi taky zaplatili svobodu krví, museli jsme závěr doplnit o nějaké mrtvé navíc, jelikož květnová revoluce nebyla přece žádná sranda. Naštěstí to nebylo tak zlomové, aby to nešlo vydýchat,“ zavzpomínal režisér v knize Dobrodružství televize aneb Jak je důležité míti (Františka) Filipa.

Že Přemek utekl do Anglie, se říct nemohlo

Ústupem cenzorům byly i scény útěku s postavou Přemka v podání Václava Postráneckého. Nemohlo se říci před kamerou, že utekl z protektorátu do Anglie. „Ale prostě jen utekl,“ doplnil František Filip.

Skalní fanoušci vysoce hodnoceného seriálu vědí, že Bagounova ulice v Praze není. Bratři Achilles, Hektor, Patrokles a Paris Nerudní vyrůstali v Opatovické ulici nedaleko Národní třídy. Právě tam se točilo.

I dnes by se asi našlo mnoho lidí, kteří by se chtěli projít po seriálové pavlači se společným WC na klíč. To už ale bohužel není možné. Vnitřek velkého domu postavil štáb na Barrandově.