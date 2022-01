Při natáčení seriálu vzpomněl Suchánek na své „kriminalistické“ začátky

V hlavních rolích kriminalistů se představí slovenská herečka Monika Hilmerová vedle Michala Suchánka či Martina Hofmanna. Jejich policejním sídlem je před kamerou moderní dům s výhledem na ledečský hrad.

„Nedílnou součástí děje je samozřejmě příroda, která vstupuje do příběhů jako klíčový faktor. Natáčelo se například v kempu u řeky či v lesích okolo Ledče. Mrtvoly ale budou k nalezení i ve velmi romantických lokalitách, třeba u Stvořidel. V seriálu se objeví i Melechov nebo pstruhový ráj Kožlí,“ popsali tvůrci.

Například herec Michal Suchánek si však během práce krás Vysočiny moc všímat nestačil.

„V lokaci, kde se pohybujeme, je velmi málo mobilního signálu. Strávil jsem poměrně více času díváním se na sílu signálu než díváním se po kraji,“ popsal Suchánek.

Zároveň při hraní kriminalisty na Vysočině zavzpomínal, jak si zkusil práci vyšetřovatele už jako malý kluk.

„Když jsem v první třídě našel strýcovo odcizené kolo opřené před restaurací U Bičíků v Mladé Boleslavi, ač mu bylo zcizeno před restaurací Beseda v Sobotce, babička mi řekla: Míšánku, ty jsi náš detektiv! Strýc mne nepochválil, protože se tím prozradilo, že jezdí pít až do Boleslavi,“ usmál se herec, který před kamerou začínal už ve svých sedmi letech.

Jako dítě si zahrál třeba ještě s Danou Medřickou a Ladislavem Peškem v inscenaci Pozdní léto. Měl tehdy roli chlapce z dětského domova.

Vysočina nabídla neokoukané prostředí

„Strašně nerad vzpomínám a strašně nerad se dívám na něco, v čem jsem jako dítě ‚hrál‘. Vidíte třeba toho malého chlapečka z dětského domova, dojmete se, jaký měl nevinný kukadla a roztomilý hlásek, film končí, jdete do koupelny a pohled do zrcadla vás nemilosrdně vrátí do reality. Snažím se celý život vědomě se nezabývat tím, co nemůžu vrátit. Ale je to teda dřina,“ dodal Michal Suchánek.

Tým televizních kriminalistů s jeho účastí projel velký kus Vysočiny. Místa zločinů a vyšetřování jsou před kamerou třeba i ve vsi Koňkovice či v Dobré Vodě. Diváci detektivek se podívají v seriálu i do Golčova Jeníkova či Lipnice nad Sázavou.

„Pro dobrou detektivku není důležité jen samotné pátrání, ale také postavy a jejich svět. Proto dává smysl situovat případy na různá místa Česka, hledat neokoukaná, autentická prostředí. V našem případě to byla Vysočina,“ vysvětluje producent seriálu Vratislav Šlajer.

Vysočinu považuje za krásný, zároveň i syrový a opravdový kraj.

„Obecně tu lidé drží víc spolu. V seriálu nesledujeme jen policejní vyšetřování, soustředíme se i na vztahy postav a jejich soužití. Naše případy se týkají aktuálních společenských problémů, zajímají nás lidé a jak na ně jednotlivé kriminální kauzy dopadají, ale hlavně jak je společně řeší,“ doplnil producent.

„Venku mrzlo a sněžilo a my měli jarní oděv“

Vysočinu během natáčení blíže poznala i na Slovensku známá herečka Monika Hilmerová, představitelka kriminalistky Skálové.

„Oblíbila jsem si Vysočinu navzdory zimě, kterou jsme tam loni na jaře při natáčení zažili. I když jsme měli jarní oblečení, venku mrzlo nebo sněžilo. Vysočina je malebná i drsná. Ráda se tam znovu vrátím, jak to půjde. Jsem z generace, kdy ještě dnešní Česká republika byla součástí mé vlasti - Československa. Ten pocit se nedá smazat politickým rozhodnutím,“ vysvětlila.

Na Voyo je první epizoda seriálu k vidění už dnes. V televizi Nova bude odvysílána o týden později večer 13. ledna.