Z chátrající ruiny ve Žďáře moderní domov pro seniory nebude, plán zkrachoval

Domov pro seniory a klienty trpící Alzheimerovou chorobou chtěla ve žďárské ulici Komenského provozovat společnost SeneCura. Práce na přestavbě a rozšíření někdejšího internátu sice zahájila, ale vleklé potíže s financováním nedovolily nákladný záměr dotáhnout až do konce.
„Objekt jsme převzali v rámci akvizice společnosti SeneCura, která jej vzhledem k různým okolnostem nedokončila,“ potvrdila Šárka Nevoralová, mluvčí skupiny Penta Hospitals, jež se tehdy stala novým vlastníkem rozestavěného areálu. Několik fungujících domovů pro seniory i další majetek SeneCury tento holding převzal v závěru roku 2024.
„Tuto informaci jsme od Penty dostali, došlo pak i k setkání přímo ve Žďáře, kde jsme se dozvěděli, že mají zájem zařízení dostavět podle původního projektu. To jsme oceňovali, protože nám plány SeneCury už od počátku přišly zajímavé,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).
Od té doby však bylo podle jeho slov na řadu měsíců „ticho po pěšině“. Bližší informace dle Dvořáka chyběly jak Žďáru, tak Kraji Vysočina, který před lety SeneCuře pozemek pro výstavbu seniorcentra prodal.
Lůžka v domovech chybí
Míst v pobytových sociálních zařízeních je ale ve městě i okolí dlouhodobě málo a poptávka výrazně převyšuje nabídku. „Situaci už jsme tak museli řešit. S krajem jsme se proto pustili do jistějšího a perspektivnějšího vlastního projektu,“ vysvětlil Dvořák.
Právě tento záměr na vybudování žďárského Komunitního centra sociálních služeb s kapacitou nejméně 200 lůžek nakonec udělalo jasno i v budoucnosti ruiny v Komenského ulici. V domov pro seniory se rozestavěný areál nakonec nezmění, nebo alespoň ne v režii stávajících majitelů.
„Od jeho převzetí jsme opakovaně jednali se zástupci samosprávy a deklarovali zájem projekt dokončit. V mezidobí se však město dohodlo s krajem na vlastní realizaci obdobného zařízení v dané lokalitě. Naší prioritou je nevytvářet duplicitní kapacity na jednom místě, proto v tuto chvíli v projektu nepokračujeme,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Nevoralová. Doplnila, že je Penta připravena celou situaci dál ve spolupráci s místní radnicí řešit.
Vlekoucí se jednání už ale leží v žaludku většině místních. Torzo budov, obehnané zčásti kovovým plotem, který už místy není ani vidět k kopřivách a křoví, považují za ostudu sídliště.
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Žďár a kraj chystají stavbu nového centra. Osud ruiny řeší další vlastník
„Já se na to koukám z okna denně, chodím okolo i se psem. Ve městě se pořád řeší místa pro bydlení, chybějí třeba i hřiště, parky a některé služby, a tady je takový obrovský nevyužitý pozemek,“ postěžovala si obyvatelka blízké bytovky. Hlavně v minulých letech se podle ní okolo ruiny motaly i děti a různé skupiny omladiny.
„Viděla jsem, jak lezou i dovnitř, párkrát tady byla městská policie. To už teď naštěstí tak časté není – někdo zatloukl okna a dveře. I když jsem nedávno koukala, že na některých místech jsou už dřevěné desky odsunuté,“ podotkla seniorka.
Na zabezpečení budov klade důraz i radnice. „Pro mě je podstatné, aby se dovnitř nemohly dostat děti a nedošlo k nějakému úrazu. Přece jen, je to v sídlišti, navíc poblíž několika škol. Penta by ale měla mít smlouvu s agenturou, která to tam má na starosti a vyjede na místo, kdyby někdo vnikl dovnitř,“ uvedl Dvořák.
Rozpadající se torzo ale zřejmě „zájemcům o prohlídku“ čelí i tak. Množství oken je vysklených, přičemž střepy se válejí okolo budovy v trávě, zábrany jsou místy odmontované, uvnitř objektu je vidět odpadky a graffiti.
Kraj a město mají svůj plán
Plánované krajské Komunitní centrum sociálních služeb by mělo ve Žďáře začít ideálně fungovat v roce 2029. „V tuto chvílí dokončujeme stavební záměr. Na konci roku bychom měli vypsat výběrové řízení na projektanta,“ informoval Jiří Horký (ANO 2011), krajský radní pro sociální oblast.
Investorem bude právě kraj, vkladem města je pozemek u zdravotnické školy poblíž nádraží. Dle Dvořáka by se do roku 2029 měli do nového přestěhovat i klienti městského Seniorpenzionu Fit, určeného pro osoby s Alzheimerem a dalšími typy demence. Ten nyní funguje v poměrně stísněných prostorách, pronajatých od firmy Agro Měřín.
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Se SeneCurou už Žďár nepočítá, hledá nové možnosti pro stavbu seniorcentra
V případě, že by se Penta přece jen rozhodla projekt seniorcentra v sídlišti Stalingrad vzkřísit, nemůže příliš počítat se zařazením lůžek do krajské dotační sítě. „Budeme samozřejmě preferovat vlastní zařízení,“ konstatoval Horký.
V plánovaném krajském zařízení budou poskytovány nejen pobytové služby. Přibude také služba odlehčovací či denní stacionář. Počítá se i s poradenstvím, aktivizačními programy, dílnami, půjčovnou kompenzačních pomůcek, vzorovým pokojem pro nácvik péče v domácím prostředí nebo s mateřskou školou, určenou primárně pro děti zaměstnanců.
Budoucí žďárské zařízení by mělo být vybaveno i kompletním provozním zázemím – mimo jiné vývařovnou, prádelnou či sklady.