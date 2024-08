V Novém Městě otevřela Pomněnka, dům pro seniory nabitý technologiemi

Zajímavostí je, že vznik domova, jejž provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE), byl financován nejen ze zdrojů investora, příspěvků od státu, kraje a města, ale podpořilo jej i nezvyklé množství jak větších, tak i zcela drobných dárců.

Peníze putovaly od okolních obcí, z církví – včetně těch ze zahraničí, z nadací i od veřejnosti, která se zapojila do vyhlášené sbírky. „Na stavbu Pomněnky přispělo kolem tří tisíc individuálních dárců, kteří dali dohromady více než 24 milionů korun,“ upřesnil Petr Hladík, vedoucí Domova Pomněnka.

Pozemek v Německého ulici poblíž nemocnice poskytlo, společně s osmi miliony korun, Nové Město na Moravě, které o podobné zařízení dlouhodobě usilovalo. „Zvažovali jsme vlastní provoz, dále spolupráci se soukromým sektorem a potom právě s Diakonií ČCE. Nakonec vyhrála diakonie – a jsme za to moc rádi. Dům je krásný a diakonie má k lidem i skvělý přístup. Věřím, že to klienti a jejich blízcí ocení,“ zhodnotil starosta Michal Šmarda.

Zdůraznil, že podobná služba na Novoměstsku scházela. Otevření Pomněnky, kde najde domov třicítka obyvatel, považuje ale jenom za první krok. Míst by se totiž hodilo mnohem více. „Pro lidi s Alzheimerem nebo různými typy demencí by bylo tady u nás potřeba nějakých sto až sto dvacet lůžek,“ odhadl Šmarda.

Klienti se zabydlí v první polovině září

Ostatně o zájmu svědčí i množství podaných žádostí. „Přišlo nám jich zhruba sto, takže kolem sedmdesáti žadatelů zůstává dál na seznamu,“ uvedl Hladík.

Klienti jsou vybíráni podle daných a veřejných pravidel, kde hraje roli řada faktorů – od zdravotního stavu, diagnózy i míry soběstačnosti přes bydliště až po sociální situaci klienta. Každá žádost se posuzuje individuálně, v terénu situaci hodnotí přímo sociální pracovnice.

O obyvatele Pomněnky, již se začnou zabydlovat od 9. září, se bude starat dvacet zaměstnanců domova. I těch se přihlásilo větší množství, než činil počet volných pracovních pozic. „Zájem nás mile překvapil, měli jsme kolem stovky uchazečů. Bylo tedy možné vybrat opravdu kvalitní personál; převážná většina jsou zkušení lidé s praxí,“ přiblížil Hladík.

Pracovat budou v moderním nízkoenergetickém objektu, který zaujme mimo jiné i svým vzhledem. Má oválný tvar s atriem uprostřed, střecha bude porostlá zelení, včetně lučních květin typických pro Žďárské vrchy.

Vhodnou teplotu si dům ohlídá sám

„Pomněnka je vybavená celou řadou moderních technologií, které šetří energii a usnadňují bydlení i práci personálu. Domov třeba čerpá teplo pro topení a ohřev vody z hlubin země, recykluje teplo ze vzduchu, zelená střecha zase filtruje a zadržuje vodu,“ popsal Hladík.

Vše je podle jeho slov ovládáno sofistikovaným systémem měření a regulace, kdy se jen nastaví minimální a maximální teplota, a technika se už postará o její dosažení. „Dům si to sám ohlídá – topí, nebo chladí, podle potřeby například i stahuje rolety,“ vylíčil vedoucí domova.

Oválný tvar zařízení s barevným členěním a řadou vnitřních zákoutí a různých odpočinkových ploch vychází vstříc právě lidem s demencí, již mívají potíže s orientací. Tito klienti budou v Pomněnce obývat jedno až dvoulůžkové, moderně vybavené pokoje. V nich kromě polohovatelných lůžek nechybí ani rozkládací křesla pro rodinné příslušníky ubytovaných.

Na Vysočině je sto tisíc lidí starších 65 let

Vznik Pomněnky podpořil více než 14 miliony korun i Kraj Vysočina. Lůžka jsou rovněž zařazena do krajské dotační sítě. „Spolupráci se soukromým sektorem vítáme, zvlášť když se zapojené strany sejdou a ujasní si, co je v rámci kraje potřeba a ideálně kde. To samozřejmě v tomto případě splněno bylo,“ vyjádřil se k nově otevřenému zařízení Jan Tourek, krajský radní pro oblast sociálních věcí.

Nyní má podle něj kraj kolem sta tisíc lidí, kterým je více než 65 let. V roce 2055 by jich mělo být již zhruba 150 tisíc. „A jestliže máme teď na Vysočině třicet domovů pro seniory, ať už soukromých, nebo našich, tak bychom jich teoreticky měli postavit dalších patnáct, což jsou obrovské peníze,“ míní Tourek.

I proto je podle něj jednou z cest podpora terénních služeb, jež umožňují, či alespoň usnadňují rodinám domácí péči o jejich blízké. Kraj pracuje i na zřizování nových takzvaných krizových nebo odlehčovacích lůžek.