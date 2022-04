S jarem ožívají semínkovny. Sehnat se v nich dají dýně, kopr i rajčata

Jak vše funguje? Semínkovny v podobě skříňky, košíku či krabičky jsou místem, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „bio“ kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Může to být i výsledek domácího semenaření. Semínka se nabízejí v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu. Iniciativa Semínkovna vznikla v Česku roku 2015. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké The Seedbanks. V tuzemsku je semínkoven již přes sto. Zdroj: seminkovny.com