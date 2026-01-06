Brod posoudí nabídky na zavedení sdílených kol, vedení města je zdrženlivé

Autor:
  8:33
Vedení Havlíčkova Brodu posoudí nabídky firem nabízejících zavedení systému sdílených jízdních kol ve městě. Brod je posledním okresním městem Vysočiny, které tuto službu ještě nemá. Několik firem by ji rádo zavedlo. Radnice je však spíše zdrženlivá, službu považuje za příliš nákladnou a zbytečnou.
Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi.

Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi.
Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi.
Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi.
Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce loni doplnilo dvacet kusů v elektro verzi.
10 fotografií

„Několik nabídek nám skutečně přišlo. Posoudí zastupitelé. Pokud naznají, že tato služba je potřebná, uspořádáme klasickou veřejnou soutěž,“ informoval starosta města Zbyněk Stejskal (ODS), sám náruživý cyklista.

Vedení města při tom nezakrývá, že v tuto chvíli není sdíleným kolům příliš nakloněno nakloněno. Opírá se při tom hlavně o odhady nákladů a dotaci, kterou by město sdílená kola muselo podpořit.

Se sdílenými koly Brod vyčkává, na šlapání do pedálů je město kopcovité

„Byla by to obrovská dotace za velmi malý benefit,“ tvrdí Stejskal. Podle něj by občanům, pokud už by radnice ty peníze mělo vydat, více pomohlo jejich investování do městské hromadné dopravy. „Ta má už nyní velmi vysokou úroveň,“ říká starosta.

Radnice dosud nemá k dispozici úplně přesné vyčíslení, na kolik by ji zavedení sdílených kol vyšlo. Odhady ale hovoří o částce kolem 50 korun na jednu výpůjčku.

„Pokud by kolo využil student na cestu od nádraží ke stavební škole, což je asi 800 metrů, a mělo by to město přijít na 50 korun, považoval bych to za hodně přehnané,“ vyjádřil se Zbyněk Stejskal.

Kdo by služby vlastně využil?

Otazníky vidí vedení města i v tom, kdo by službu využíval. Dá se předpokládat, že by to byli právě hlavně studenti a mladší ročníky. A jednalo by se převážně o cesty po rovině podél řeky.

Kdo pravidelně dojíždí do práce, obvykle bydlí na sídlištích na kopcích nad řekou, případně v okrajových částech Brodu. A místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) se obává, že právě tuto skupinu by sdílená kola neoslovila.

Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce letos doplnilo dvacet kusů v elektro verzi. (17. března 2025)
Sdílená kola v Pelhřimově
Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce letos doplnilo dvacet kusů v elektro verzi. (17. března 2025)
Až do konce měsíce by podle dodatku smlouvy měla službu sdílených kol v Jihlavě provozovat dosavadní společnost Nextbike, kterou od května zřejmě nahradí firma Rekola.
10 fotografií

„Na kolo bychom tím nedostali ty skupiny lidí, které bychom na něj dostat chtěli nejvíce,“ podotkla.

Že by při odmítnutí sdílených kol zůstal Brod jediným okresním městem na Vysočině, které tuto službu nenabízí, si starosta Stejskal nic nedělá. „Argument, že když je to jinde, musí to být i v Brodě, pro nás rozhodně není relevantní,“ vzkázal.

Žďár ve sněhu a mrazu zahájil sezonu sdílených kol. Elektrických letos přibylo

Zastupitelé se sdíleným kolům budou věnovat na některém ze svých příštích jednání. Nezávisle na tom ale vedení města pracuje s nově vytvořeným cyklogenerelem, který ukazuje jiné cesty, jak cyklistickou dopravu ve městě podpořit. Za hlavní radnice považuje zřizování bezpečných cyklostezek a cyklotras, které budou mít ucelenou koncepci, cíleně propojí různé části města a budou na sebe navazovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

Trek, pot a slzy. Houslistka v krizi našla sama sebe až na nejtěžší túře Evropy

Premium
Na nejvyšším zdolaném vrcholu - hoře Pic de les Nou Fonts (2851 m. n. m.).

Do Markéty Dobešové, křehké mladé ženy, by málokdo řekl, že dokáže vláčet po horách krosnu o bezmála polovině své hmotnosti a zdolávat kilometry a převýšení, jež dávají zabrat i ostříleným...

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

Jeden z řidičů se řítil po dálnici D1 rychlostí přesahující 200 kilometrů v...

Hned tři případy výrazného překročení nejvyšší povolené rychlosti řešili o uplynulém víkendu policisté z dálničního oddělení Velký Beranov na Jihlavsku. Všichni provinilci přišli na místě o řidičský...

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

Nejen hokejová Dukla. V Horácké aréně budou hrát i světoví tenisté či basketbalisté

Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba (zleva), hejtman Kraje Vysočina...

Světové poháry v biatlonu a horských kol v cross country, kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu, tenisový Davis Cup či Evropská liga ve volejbale. Hodně nabitý kalendář budou mít v první...

5. ledna 2026  19:59

Berdychův tým na Davis Cup proti Švédsku: zatím Menšík, Lehečka a dva nováčci

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych oznamuje nominaci na daviscupovou...

Prověřené stálice Jakub Menšík a Jiří Lehečka a nováčci a debloví specialisté Petr Nouza s Patrikem Riklem. O tuto sestavu se budou čeští tenisté opírat při vstupu do letošního ročníku Davis Cupu....

5. ledna 2026  16:17

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

5. ledna 2026  13:18

Úprava cen na Vysočině je kosmetická. Zlevnilo teplo v Brodě i voda v Pelhřimově

Ilustrační snímek

Už druhý rok po sobě se obyvatelé Vysočiny nemusejí strachovat, že jejich rodinný rozpočet dostane v následujících dvanácti měsících možná i několik tvrdých úderů. Žádné výrazné zdražování totiž ani...

5. ledna 2026  8:43

Sklářská firma mistra Vernera v Karlově končí. Potopil ji covid a ceny energií

Pro Lukáše Vernera (vpravo) je sklo vášní již od dětství.

Po více než šesti letech končí v Karlově na Žďársku známý sklář Lukáš Verner. Tvůrce, jehož výrobky zdobí řadu domácností i uměleckých sbírek, působil ve vyhlášené Sklárně Svoboda Karlov. Tam si...

4. ledna 2026  11:58

V sudu s laškovnicí i kořalky pro děti. Historik zmapoval, kde a jak se pilo

Na trase komentované vycházky nechybělo ani žďárské náměstí. Na něm, zhruba v...

Nejen popíjením piva trávili v minulosti čas návštěvníci hospod, náleven a dalších podniků v dnešním Žďáře nad Sázavou. Konzumaci oblíbeného pití si často zpestřovali hraním kuželek, biliáru, tancem,...

4. ledna 2026  10:15

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

3. ledna 2026  9:12

Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.

Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z velkých firem se chystají přibírat zaměstnance. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou na toto téma...

2. ledna 2026  14:15

Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje...

Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů. Přístroj za více než šest milionů korun nahradil svého předchůdce,...

2. ledna 2026  8:53

Modré čáry, aréna... A teď chce radní Beke pro Jihlavu vysokorychlostní trať

Jihlavský radní za ODS, architekt David Beke

Sedm let. Tak dlouhou část svého života spojil jihlavský politik David Beke se stavbou Horácké arény. Multifunkční hale za více než dvě miliardy korun se radní za ODS věnoval z pozice manažera...

1. ledna 2026  10:02

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

31. prosince 2025  18:11,  aktualizováno  19:14

Z původně týdenní zkoušky se stal fotbalový příběh jako z pohádky

Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Jeho životní příběh ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem přitom fotbalistu Youssoupha Mbodjiho nikdo v České republice neznal. A nebylo divu...

31. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.