Sdílená kola v Jihlavě nabídne stejná firma jako v Lahti. Jen se třemi převody

„Překvapilo nás, že se do našeho výběrového řízení přihlásila,“ prozradil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „V tuto chvíli totiž sdílená kola v České republice provozují především společnosti Nextbike a Rekola. Firma Freebike funguje v zahraničí.“

Právě zmiňovanou společnost Nextbike nyní Freebike v Jihlavě vystřídá. „Firma Nextbike v Jihlavě sdílená kola provozovala tři roky, nejprve vyhrála soutěž na rok, poté na dva,“ zmínil Ryška. „Nyní však dala jednoznačně nejlepší nabídku firma Freebike.“

V základní nabídce společnost Freebike za roční provoz stovky sdílených kol požadovala přibližně milion korun. „Což je skoro polovina toho, co jsme platili doteď,“ vysvětluje Ryška. „My určitě uděláme nějaké navýšení zakázky, celkově ale bude cena určitě nižší, než byla v minulých dvou letech.“

O jakou úpravu objednávky směrem od města by se mělo jednat? „V tuto chvíli máme možnost využít 140 kol, o dalších 42 kol můžeme nabídku navýšit. Určitě půjdeme do vyššího počtu,“ naznačil Ryška. „A máme i možnost až dvaceti elektrokol, přičemž minimálně deset bychom chtěli hned od začátku,“ doplnil primátor.

Uživatelé si musí stáhnout novou aplikaci

Zájemce o využívaní služby sdílených kol čeká povinnost nové registrace a změny aplikace.

„To bychom však chtěli vyvážit nějakým bonusem, něčím navíc. Jednak vyšším počtem kol, hned od začátku zavedeme možnost vypůjčení elektrokola, a protože jsme měli stížnosti na to, že mnohdy kola nejsou, budeme se snažit, aby jejich rebalanc nebyl pouze jednou denně,“ prozradil náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL). „To znamená, že když se ráno někam kola dovezou, odpoledne tam už nejsou, měly by se odpoledne zase navézt zpátky,“ naznačil.

Vyloučena není ani možnost navýšení počtu 57 míst, kde se dají kola vypůjčit a vrátit. „Budeme o tom s novým provozovatelem jednat,“ prozradil primátor Ryška. „Ale nemůže to být všude. Ne někde na samotě, na odlehlém místě, kam cyklista přijede, kolo tam odloží a nikdo další už si ho pak odtamtud nevezme,“ má jasno.

Namísto sedmi převodů budou mít kola jen tři

Zcela zásadní změnou však bude kvalita sdílených kol. Zatímco Nextbike nabízel sedm rychlostí, Freebike má pouze tři... Například v Třebíči to vedení města bylo málo.

„Ano, převodů ta kola budou mít méně,“ připouští Ryška. „Ale myslíme si, že tři převody by pro pohyb cyklisty po městě měly stačit. Nebude to tak luxusní jako u Nextbike, ale převody na rovinu a do kopce tam budou.“

To potvrzuje i Piáček. „Nextbike nabídl sedmirychlostní kola hned od začátku, přestože my jsme měli ve výběrovém řízení třírychlostní. Nechtěli jsme totiž omezit výběrové řízení, protože víme, že Rekola mají maximálně třírychlostní,“ vysvětluje náměstek primátora.

„Uvidíme. Věříme, že nová kola budou stejně kvalitní a stejně dobrá jako od Nextbike,“ dodal Piáček.